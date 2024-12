Wo kann man das noch sehen? In Deutschland ist vor allem der Influencer Knossi dafür zuständig, große Events auszurichten, die an RTL2-Formate erinnern. Andere große Streamer wie Gronkh machen einmal im Jahr ihre Charity-Events.

Solche Events rechnen sich letztlich nur, wenn man große Firmen als Sponsoren gewinnt, die das finanziell stemmen. Aber das ist in der angespannten Wirtschaftslage offenbar nicht so leicht.

Bei einem Road-Trip gehe es nicht darum, dass der aufwändig organisiert sei, sondern darum, dass der Zuschauer das Gefühl hat, hautnah dabei zu sein. Das hätte sich, so Ludwig, in den letzten Jahren verändert.

Dieses fehlende Interesse an coolen Events sei letztlich aber nur eine Reaktion auf das, was Zuschauer wollen.

Der frühere Goldjunge von Twitch lernt für viel Geld, was ihr sehen wollt und was nicht

Die Event-Firma trage sich finanziell einfach nicht selbst und da sein Vertrag bei YouTube endet, könne Ludwig selbst auch nicht beliebig viel Geld nachschießen. Er wisse, dass es nicht schön sein, noch vor Weihnachten die Leute zu entlassen, aber die Zeit dränge. Wenn es so weiterlaufe, wie jetzt, dann würde die Finanznot so groß werden, dass noch mehr Geschäftsteile von einer Schließung bedroht wären.

Der Streamer Ludwig Ahgren muss zum Ende 2024 seine Event-Firma schließen und alle Mitarbeiter entlassen. Er erklärt, was das Problem ist: Streamer geben kein Geld für coole Events aus. Denn Zuschauer wollen das nicht, sie wollen nur Leute in ihren Schlafzimmern sehen, die streamen.

