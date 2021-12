Streamer Ludwig wechselt von Twitch zu YouTube, wird nach 3 Tagen gebannt

Der ehemalige Twitch-Streamer Ludwig „Ludwig“ Ahgren (26) ist seit drei Tagen offizieller YouTube-Streamer. Nun wurde er nach drei Tagen direkt von YouTube gebannt. MeinMMO verrät euch, was da passiert ist.

Ludwig Ahgren verließ mit einem lachenden und einem weinenden Auge seine Ursprungsplattform – Twitch. Er sagte, er fühle sich von Twitch nicht wertgeschätzt und geliebt.

Der 26-Jährige begeisterte zuvor hunderttausende Abonnenten auf Twitch mit seinen Streams. Am bekanntesten wurde er wohl durch seinen Subathon, der irgendwann so ausartete, dass Ludwig sogar Zuschauer bannte, die zu viel Geld ausgegeben hatten.

In seinen Twitch-Streams zockte Ludwig vor allem Pokémon, Valorant und Schach. Sonst quatschte er im Just Chatting einfach mit seinen 20.000 bis 30.000 Zuschauern.

Ludwig wurde während seines Livestreams gebannt

Ludwig startete in seinem Info-Video über den Bann mit: „Wollt ihr etwas Lustiges sehen?“, er kicherte dabei verlegen. „Es ist mein dritter Tag auf YouTube und ich wurde vom Streamen gebannt“, führte Ludwig fort, während er zeigte, dass er gebannt wurde.

Ahgren erklärte daraufhin, welche Tat ihm den Bann verschaffte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ludwig wollte sich mit seinen Zuschauern die 50 klassischsten YouTube-Videos aller Zeiten ansehen, um herauszufinden, welches auf Platz Nummer 1 lungert.

Währenddessen stieß er auf ein Kinder-Video mit dem „Baby Shark Dance“ (via YouTube), das bisher 9,7 Milliarden Aufrufe sammeln konnte. Ahgren hörte sich laut eigenen Aussagen nur einige Sekunden an – das führte jedoch zu seinem Bann mitten im Stream.

Er merkte an, dass die DMCA-Richtlinien wohl doch besorgniserregender ist, als er sich ausmalte.

Aufgrund YouTubes zuverlässigen ID-System dachte ich, dass sie mich hören, während ich Copyright-Musik abspiele und diesen Abschnitt für sich beanspruchen würden. Und sie die Monetarisierung vom Livestream nehmen würden und wir den Verdienst teilen würden. Aber Baby Shark funktioniert so nicht, sie bannen dich direkt. Ludwig

Ludwig wurde in den ersten vier Jahren auf Twitch noch nie gebannt, jedoch nehme er die Erfahrung mit und wisse für das nächste Mal Bescheid.

Streams werden unterbrochen, wenn Copyright-Content entdeckt wird, so YouTube in der E-Mail, die Ludwig erhielt. Wenn kein urheberrechtliches Material mehr gestreamt werde, wird der Stream reaktiviert, so heißt es weiter.

Ahgren vermutet, dass er Samstag, den 04. Dezember, wieder live gehen könne und alles okay sein werde.

Er beendete das Video und versprach nun ein guter Mensch zu sein – das werde nicht wieder passieren. Ludwig entschuldige sich ironisch dafür, 20.000 Views von den 9,7 Milliarden von Baby Shark „geklaut“ zu haben. Man sehe sich am Samstag wieder.

Was haltet ihr eigentlich von dem System auf YouTube? Erinnert ihr euch noch an „die alten Zeiten“, wo jeder hochladen konnte, was er wollte? Oder findet ihr es gut, dass die Urheber nun Anspruch auf Videos erheben und Leute zur Rechenschaft ziehen können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

