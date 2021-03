Streamer wird reich durch Twitch – Bannt nun Zuschauer, die zu viel Geld ausgeben

Der Streamer Ludwig ist bereits seit über 200 Stunden live auf Twitch. Er startete am 14. März einen sogenannten “Subathon”. Inzwischen ist ihm die Sache mit Geld aber unangenehm geworden. Darum sperrt er nun Nutzer, die zu viele Abos verschenken.

Was ist da passiert? Schon am 22. März haben wir auf MeinMMO über den Subathon von Ludwig berichtet. So bleibt er für jede Subscription (englisch für Abonnement) 20 Sekunden länger online. Das ist inzwischen aus dem Ruder gelaufen:

Ludwig ist bereits seit mehr als 200 Stunden am Stück online und wird auch beim Schlafen gefilmt.

Nach Schätzungen hat er etwa 400.000 Dollar durch die Abos verdient.

Laut der Seite Twitch-Tracker steht er mit 110.208 Abos auf Platz 1 der Liste und hat fast doppelt so viele Abos wie xQc oder Nickmercs auf den Plätzen 3 und 4.

Doch inzwischen wird ihm das viele Geld unangenehm, auch, weil einzelne Nutzer unheimlich viel Geld ausgegeben haben. Zwar kann jeder Nutzer nur ein Abo für sich abschließen, doch zusätzlich besteht die Option diese zu verschenken. Der höchste “Schenker” hat über 7.000 Abos für je 5 Dollar abgeschlossen.

Dem schiebt Ludwig dem nun einen Riegel vor.

Wer mehr als 100 Subs verschenkt, wird gesperrt

Was sagt Ludwig zu der Situation? Im Laufe des Streams hat sich Ludwig zu den Spenden geäußert und erklärt, dass er sich aufgrund der hohen Summen inzwischen unwohl fühlt. Darum hat er nun eine Obergrenze eingeführt:

Da ich nicht wissen kann, woher das Geld kommt, ob es von Mamas Bankkonto oder von einem boomenden Geschäft, das irgendein Typ hat, kommt, fühlt es sich manchmal nicht angemessen an. Mein Problem ist, dass die Leute zu viel Geld ausgeben, und das ist ein bisschen unangenehm. Ich möchte die Menge des ausgegebenen Geldes eindämmen, mit einer Obergrenze von 100 Geschenkten Subs.

Um diese Regel durchzusetzen, hat Ludwig seine Mods angewiesen, jeden zu Sperren, der mehr als 100 Subs ausgibt. Er hat zudem betont, dass 100 Abos bereits dem Wert von 500 Dollar entsprechen.

Die kompletten Aussagen zu dem Thema wurden auf dem YouTube-Kanal von OTV & Friends Clips gesammelt:

Einschränkungen auch bei Bits: Neben der eingeschränkten Zahl von geschenkten Abos führte Ludwig auch eine Obergrenze bei den Bits ein. Dabei handelt es sich um eine Währung auf Twitch, die für Echtgeld gekauft und dann verschenkt werden kann. Die Streamer wiederum bekommen dann einen Gegenwert der Währung ausgezahlt.

Was bedeutet das für den Sabathon? Diese Einschränkung soll verhindern, das einige wenige Zuschauer den Stream dauerhaft am Leben halten. Ob das tatsächlich funktioniert ist fraglich, schließlich müssen sich nur neue Accounts und möglicherweise andere Zahlungsmethoden zugelegt werden.

Derzeit muss Ludwig noch mindestens 33 Stunden streamen (Stand 24. März um 18:30 Uhr). Ob sich die Zahl weiter erhöht oder durch die Anpassungen zurückgeht, werden genau diese Stunden zeigen.

Wie geht es Ludwig mit der Situation? Auf der einen Seite hat er mit der Aktion unheimlich viel Geld verdient. So sagte er auch im Stream, dass wenn es ihm mal nicht gut ginge, er einfach ein Bad in seinem Geldspeicher nehme.

Auf der anderen Seite merkt man ihm in den Streams an, dass er inzwischen von der Situation geschafft ist. So lange durchgehend online zu sein und von den Zuschauern beobachtet zu werden, ist nicht ganz einfach.

Ob er auch deshalb eine Grenze bei den Subs gezogen hat, ist nicht bekannt.

GP Hustla überträgt mit einem Handy, wenn er etwa Auto fährt, um sich Lebensmittel im Supermarkt zu holen.

Der Rekord für den längsten Stream auf Twitch gehört jedoch GPHustla. Der ist bereits seit mehr als 5.200 Stunden durchgängig live auf Twitch und filmt sich ebenfalls beim Schlafen. Allerdings hat er bei Weitem nicht die Reichweite von Ludwig. Seine Zuschauerzahlen liegen oftmals nur im zweistelligen Bereich.

Was hinter der Geschichte steckt, haben wir euch schon im September 2020 berichtet:

