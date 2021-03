Streamerin kritisiert Frauen, die sich auf Twitch in heißen Wannen filmen

Die Streamerin QTCinderella stößt eine Diskussion darüber an, dass sich Frauen auf Twitch in „Hot Tub Streams“ den Fans in Badeanzügen präsentieren. Das wirke sich negativ auf ihre eigenen Streams aus, sagt QTCinderella. Denn Leute kommen in ihren Chat und erwarten, sie halbnackt zu sehen.

Das sagt die Streamerin: QTCinderella ist mit knapp 300.000 Zuschauern eine mittelgroße Streamerin auf Twitch. Sie zeigt auf der Streaming-Plattform mal Schach, mal GTA 5 und mal das Mobile-MMORPG „Blade & Soul Revolution”, die meiste Zeit ist sie aber in „Just Chatting“ unterwegs.

Dort erklärte sie in einem Stream jetzt, was sie im Moment stört: „Hot Tub Streams“: Dabei filmen sich Streamerinnen im Badeanzug in einem Outdoor-Pool, einer heißen Wanne, und sprechen mit den Zuschauern.“

Die Twitch-Streamerin QTCinderella sagt:

Nur weil manche Streamerinnen das machen, bringt das andere Streamerinnen in eine Situation, in der sie Bullshit erleben. Das regt mich echt auf. Ich bin völlig dafür, dass jeder seine Brötchen hier verdient. Wirklich, ich bin dafür: „Ja, Queen, du kannst den Hot Tub Stream machen, aber bitte nicht auf Twitch. Weil mir das Ärger bringt. Denn dann kommen Leute aus deinem Chat, nachdem sie deine heißen Dinger gesehen haben, in meinen Chat und wollen meine sehen. Aber hier machen wir sowas nicht. Das ist so frustrierend. QT Cinderella

Streams in der Wanne umgehen Nacktheitsregeln von Twitch

Welche Streams meint sie? Twitch hat klare Regeln gegen Nacktheit: Männer und Frauen dürfen bestimmte Körperregionen nicht unbekleidet zeigen und eigentlich darf man auch nicht einfach so in Unterwäsche streamen. Sonst verstößt man gegen die Regeln und riskiert einen Bann.

Die Streamerin Swebliss beschwerte sich 2020 mal, sie sei allein wegen eines durchsichtigen schwarzen Tops gebannt worden, weil man darunter den BH sehen konnte.

Allerdings ist es okay, im Badeanzug zu streamen, wenn es denn der Anlass gebietet. Das ist dann „kontextbezogen okay“: Schwimmen und Strandaufenthalte sind extra als Ausnahmen aufgeführt, in denen die Bekleidungsvorschriften etwas lockerer ausgelegt wird. Und irgendwie gilt das Planschen in einer Wanne offenbar als „Schwimmen“.

Daher gibt es den Trend des „Hot Tub Streams“, dabei filmen sich Streamerinnen im Badeanzug in einer heißen Wanne und reden mit den Fans.

Solche Frivolen Clips aus dem Outdoor-Pool erreichen 100.000 Zuschauer auf Twitch: Die Streamerin Indiefox im Clip betreibt einen Onlyfans-Account (via twitch). Und genau das ist der Punkt.

„Welche Farbe hat dein String?“ – Twitch-Streamerin reagiert perfekt

Twitch als Schaufenster für „Ab 18“-Accounts auf OnlyFans

Darum geht’s da eigentlich: QTCinderella sagt „Macht das ruhig, aber macht es nicht auf Twitch.“ Damit meint sie, dass Streamerinnen, die solche „Hot Tub Streams“ inszenieren, Twitch häufig nur als Werbe-Mittel nutzen für ihre eigentlichen Inhalte zu bewerben, die sie bezahlpflichtig über Dienste wie „Onlyfans“ vertreiben.

Denn einige Streamerinnen, die sich auf Twitch betont freizügig in solchen „Hot Tub Streams“ präsentieren, betreiben auch Accounts auf „Onlyfans“, wo es dann „Ab 18“-Inhalte gibt.

Onlyfans ist eine Plattform, die 2016 in London entstand. Hier sind “vorwiegend erotische und pornografische” Inhalte von Influencern zu finden. Auf der Plattform bezahlen “Fans” für Inhalte entweder über ein Abo oder über Pay-Per-View. Die Plattform wurde im August 2020 bekannter, weil die Schauspielerin Bella Thorne dort an einem Tag über eine Millionen US-Dollar einnahm.

Der Vorwurf an die Streamerinnen ist: Twitch, Twitter oder Instagram dienen nur als Schaufenster, um Zuschauer auf die Influencerinnen aufmerksam zu machen: das „eigentliche Geld“ verdienen sie über Inhalte hinter einer Bezahlschranke wie Onlyfans.

Das wird gerade von den Zuschauern kritisiert, die sich Twitch als Plattform wünschen, die sich stark aufs Gaming fokussiert.

QTCinderella sagt, Streamerinnen könnten ruhig “Hot Tub Streams” machen, aber bitte nicht auf Twitch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Diese Praxis wurde besonders deutlich an der Streamerin Missbehavin, die für ihre „OnlyFans“ eine Strip-Einlage aufnahm und sich im Live-Stream komplett auszog, doch die für Onlyfan gedachte Strip-Einlage lief versehentlich live über Twitch für alle.

Twitch-Streamerin zieht nackt Sex-Show ab, wird nur 3 Tage gebannt