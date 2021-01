„Welche Farbe hat dein String?“ – Twitch-Streamerin reagiert perfekt

Eine Twitch-Streamerin erhält gerade viel Applaus im Internet für ihre Reaktion auf die Frage, welche Farbe ihr String hat. Sie weist den Fragesteller mit einer druckreifen Rede scharf zurecht. Das Internet feiert ihren Umgang mit Sexismus.

Das ist der Clip: Die Twitch-Streamerin negaoryx hat so um die 108.000 Follower auf Twitch und streamt im Schnitt vor etwa 1.000 Zuschauern.

Sie war im asymmetrische Horror-Game „Dead by Daylight“ unterwegs, als ein Zuschauer im Stream ihre Aufmerksamkeit erregte, der fragte sie: „Welche Farbe hat dein String?“

Die Streamerin stöhnte erst genervt auf und sagte: Der solle Frauen gefälligst respektieren. Dann fragte negaory zurück, welche Antwort der sich auf diese Frage erhoffe. Soll sie jetzt etwa mädchenhaft kichern, „Blau“ sagen und ihm ihre Telefonnummer geben, oder was bilde der sich ein?

Die Person im Chat sagte dann: „Verstehst du etwa keinen Spaß?“ Woraufhin die Streamerin erst richtig in Fahrt kam. Sie brach in eine druckreife Rede aus, zitierte einen Experten zu dem Thema und brachte einen professionellen Komiker als Beispiel dafür, warum das eben kein Witz war.

„Das ist überhaupt kein Witz, das ist sexistischer Scheiß“

Einmal auf Betriebstemperatur warf sie ihm vor, überhaupt nicht zu verstehen, was ein Witz sei. Es würde die ganze Idee, was ein Witz ist, ruinieren, wenn man frauenfeindlichen Mist einfach im Nachhinein als Witz deklariert, nachdem man damit konfrontiert wurde, dass die Aussage sexistischer Mist war.

„Leute sagen dann: Man kann auf der Arbeit gar keine Witze mehr machen. Nein, der Rest von uns kann weiter Witze machen. Du kannst es nicht, weil du auch vorher keine Witze gemacht hast, sondern ein sexistisches, frauenfeindliches Arschloch warst.“

Das mit dem „Witz“ sei nur ein Schutz-Mechanismus. Was passiere sei, dass der Troll mit den negativen Seiten seiner Persönlichkeit konfrontiert werde, die er selbst ablehnt, es dann aber so hindrehen wolle, dass er als Held dasteht, weil jeder der Held in seiner eigenen Geschichte ist. Aber in den Geschichten aller anderen sei er nur eine Fußnote.

Sie konfrontiere ihn hier, damit er die Verantwortung dafür übernehmen muss, was er sagt und was er für ein Mensch sein will.

Über 3 Millionen sehen den Clip

So sind die Reaktionen auf den Clip: Der Clip hat mittlerweile 3,1 Millionen Aufrufe und 48.500 Retweets. Die größte Streamerin auf Twitch, Pokimane, sagt: „Der Clip ist einfach so gut.“ Pokimane ist begeistert davon, wie negaoryx hier spricht.

Auch die meisten anderen Twitter-Nutzer unter dem Clip sind beeindruckt davon, dass die Streamerin so eine profunde Rede hält, während sie weiter fokussiert Dead by Daylight spielt. Das findet man schon fast eine übermenschliche Leistung.

Die Streamerin sagt, das Verhalten begegne ihr seit 4 oder 5 Jahren regelmäßig. Sie weiß mittlerweile genau, was sie zu dem Thema sagt. Das sei nichts Neues, was sie da gesagt hat. Sie hat nur das laut ausgesprochen, was sie jedes Mal dabei denkt, wenn sie solche Bemerkungen sieht wie „Welche Farbe hat dein String?“

Auch in Deutschland hatten wir vor kurzem eine Sexismus-Diskussion. Da kam der sexistische Spruch zu einer Frau, aber nicht getippt im Chat, sondern über den Voice-Chat von einem anderen Twitch-Streamer:

