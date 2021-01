Die deutsche Twitch-Szene entdeckt Rust, löst sofort Sexismus-Diskussion aus

Das Survival-MMO Rust boomt auf Twitch. Nun haben auch deutsche Streamer das Spiel für sich entdeckt und am Samstagabend ein Rust-Event gestartet. Am ersten Tag erzielten Trymacs, Papalatte und Dhalucard starke Werte, aber das deutsche Rust-Abenteuer begann gleich mit einer schwierigen Szene: Eine Diskussion um sexuelle Belästigung entstand.

Was ist da mit Rust los? Vor etwa zwei Wochen hat die US-Influencer-Gruppe „OfflineTV“ einen Privat-Server in Rust gegründet und 50 Streamer eingeladen. Das wurde ein Riesen-Hit auf Twitch.

Bei Rust können Spieler sich gegenseitig töten oder friedlich nebeneinander herspielen, es gibt Intrigen und Allianzen, PvP und Roleplay: Es ist eine gigantische Sandbox.

Wenn 50 Streamer zusammenspielen und jeder seine Fan-Base mitbringt, ist das ein Event. Manche Streamer werden zu Schurken, andere zu Helden: Die Zuschauer haben was zu sehen. Das ist eine Formel, die funktioniert und die kopiert werden kann.

Bereits am 3. Januar haben sich die größten spanischen-Twitch-Streamer zusammengetan und einen eigenen Rust-Server erstellt. Der Erfolg war phänomenal.

Jetzt am 9. Januar zog die deutsche Twitch-Szene mit einem „Rust-Event“ nach.

So lief das Event: Das Event begann um 17 Uhr und dauerte bis Mitternacht. Die erfolgreichsten Teilnehmer waren:

Trymacs – 31.703 Zuschauer im Schnitt

Papalatte – 26.761 Zuschauer

Dhalucard – 11.059 Zuschauer

Rewinside – 6083 Zuschauer

PietSmiet – 5696 Zuschauer

Amar – 4590 Zuschauer

Von den 5 größten deutschen Streamern waren 2 dabei.

Typische Szene aus Rust: Trymacs mit einer Mischung aus Rollenspiel und Diebstahl:

„Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“

Diese Szene sorgte für Ärger: Im Zuge des Rust-Events gab es Aufregung um eine Szene. Die Streamerin Tinkerleo teilt einen Clip. Da bittet sie darum, sie doch nicht umzubringen.

Man hört dann eine Stimme fragen: „Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“ Später stellte sich heraus: Das sagte der Twitch-Streamer Daannyy, der „Willst du dich auf mein Gesicht setzen?“ für einen Insider-Witz hält.

Die Streamerin reagiert daraufhin ungläubig und wütend. Das könne ja nicht dessen ernst sein. Und wird daraufhin umgebracht. Man kann im Stream sehen, dass diese Szene sie mitnimmt und ihr das den Spaß am Event verhagelt.

Das war dann die Diskussion: Noch am Abend löste die Szene dann Aufregung auf Twitter aus. Tinkerleo zeigte die Szene. Sie ärgerte sich vor allem, dass danach Leute in ihren Twitch-Chat kamen und ihr sagten, sie solle sich nicht so anstellen. Das sei doch lustig gemeint. Weil sie das nicht verstehe, sorge das dafür, dass man Frauen in der „Gamer-Szene“ nicht achte (via twitter).

Solche Kommentare kamen im Twitch-Chat. Das sei ein Joke und eine Kleinigkeit (Quelle: Twitter9).

Tinkerleo teilte einige hässliche Kommentare. Die Streamerin sagte, das sei sexuelle Belästigung und weder witzig, noch funny.

Im Wesentlichen wurde Daannyy von Leuten damit verteidigt, dass man den „Streamer nicht verurteilten sollte, ohne ihn zu kennen. Wer ihn kenne, der wisse, dass das lustig gemeint sei.“

Einer der größten deutschen Gaming-Influencer Hand of Blood schaltete sich dann ein. Er erklärte: Mädchen seien cool, man sehe aber, dass die regelmäßig belästigt werden. Sowas gehe einfach nicht. Man brauche eine öffentliche Diskussion darüber.

Zudem meldete sich daannyy selbst zu Wort. Er sagte: Er hätte das mit der Streamerin geklärt. Er habe sich entschuldigt und sehe komplett ein, dass es ein sexistischer Insider-Spruch total unangebracht war (via twitter).

Das steckt dahinter: Die Idee von diesen Streamer-Events ist es, dass viele unterschiedliche Streamer zusammenkommen, miteinander in Kontakt treten und so die Zuschauer unterhalten. Das war die große Erfolgs-Formel hinter Among Us und jetzt auch Rust.

Es gibt dann einen Synergie-Effekt: Die Zuschauer lernen andere Streamer kennen und schauen vielleicht auch bei denen zu. In den USA hat diese Idee für gewaltiges Wachstum bei einigen Streamern gesorgt.

Das geht solange gut, wenn handverlesene Streamer aus einem Kreis sich treffen, die dieselben Werte und Grundansichten haben.

Aber wenn verschiedene Streamer aufeinandertreffen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, entstehen Konflikte, die sich in diesem Fall besonders drastisch und eklig äußern. Was in der einen Community als „lustig“ gesehen wird, ist in einer breiten Öffentlichkeit klar sexuelle Belästigung.

Sexismus im Gaming ist ein aktuelles Thema

Seit 2020 ist Sexismus im Gaming ein großes Thema. Die „#MeToo“-Bewegung hat mit einiger Verspätung im Juni 2020 das Gaming erreicht.

Es kam in der 2. Hälfte von 2020 zu einer Bewegung im Gaming: Viele Frauen erzählten von Vorfällen, in denen sie sexuell belästigt wurden. Im Zuge dieser Diskussionen wurden einige Streamer gebannt, eine Marketing-Agentur und eine große WoW-Gilde lösten sich auf und Ubisoft kündigte ein interne Untersuchung und eine Änderung der Firmenpolitik an.

Wir haben auf MeinMMO mit der Streamerin Gnu ein Interview zu dem Thema geführt.

Er eckt oft mit Aussagen zu Frauen an.

Dass die deutsche Twitch-Szene immer wieder ein Problem mit Sexismus hat, sieht man an den Diskussionen um den größten deutschen Streamer MontanaBlack. Der ist mit einigen Aussagen mehrfach angeeckt:

