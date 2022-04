Twitch-Turnier zu Rust wird nach Eklat frühzeitig abgebrochen – Großem Streamer wird Rassimus vorgeworfen

Nachdem ein „Twitch Rivals“-Turnier zu Rust frühzeitig abgebrochen wurde, bekamen nordamerikanische Streamer rund um DisguisedToast, shroud und xQc über 92.000 € Preisgeld. Doch xQc fand harte Worte für seine spanische Konkurrenz – und wehrt sich nun gegen Rassismus-Anschuldigungen.

Was ist im Turnier passiert? Am 14. April fand eines der größten „Twitch Rivals“-Turniere statt. In einem Rust-Match, was über 3 Tage gespielt werden sollte, spielten zwei Teams gegeneinander:

Team DisguisedToast, mit nordamerikanischen Streamern.

Team Alexby11, mit Streamern aus Lateinamerika und Spanien.

Die zwei Teams sollten Ressourcen sammeln und sich zum krönenden Abschluss ein intensives Duell um die Basen liefern. Doch zum großen Finale kam es nie, denn das Turnier wurde frühzeitig abgebrochen.

Spanische Streamer beschwerten sich über unfaire Zeitzonen und respektloses Verhalten der Nordamerikaner, woraufhin Félix „xQc“ Lengyel mit harten Worten reagierte. Der kanadische Streamer nannte die Gegner aus dem spanischsprechenden Team unter anderem „Weicheier“ und „Soy Boys“, die lieber „flennen“ als spielen.

Kurze Zeit später wurde das Turnier abgebrochen und Team DisguisedToast zum Sieger erklärt. Doch xQcs Verhalten kam nicht überall gut an. Die Gegner werfen ihm noch im Turnier rassistisches Verhalten vor.

Streamer sagt in hitziger Diskussion: „xQc, du bist der rassistischte Typ“

Wie kam es zu den Anschuldigungen? Um ihren Vorsprung im Turnier weiter auszubauen und mehr Loot zu kassieren, drehen Spieler aus Team DisguisedToast das Glücksrad in Rust. Währenddessen kommt es zu einer hitzigen Diskussion zwischen xQc und Spielern aus dem gegnerischen Team im Text-Chat.

Hier seht ihr den Austausch im Video:

xQc schreibt: „Ich habe gesagt, ihr seid mies in Rust, und dass ihr euch einen Job suchen solltet. Seid ihr immer noch sauer deshalb?“

Streamer ByRuby9 bestätigt, dass genau das einen wunden Punkt getroffen hat. xQc schreibt, dass das ein Witz gewesen sein soll und die nicht zu sauer sein sollten deshalb.

Währenddessen kommt bereits eine weitere Text-Nachricht von Dilanzito, einem spanischsprachigen Streamer aus Chile: „xQc, du bist der rassistischste Typ“.

Der kanadische Streamer pausiert einen Moment, schreibt eine Nachricht in den Chat und bekommt Unterstützung aus seinem Team. Dann holt er auch verbal aus:

Der Typ verliert seinen verdammten Verstand. Der hat die Schrauben so locker, dass die ihm in die Tasche fallen. Was zur Hölle? xQc

Der Chat eskaliert weiter, während xQc und Kollegen sich auf einen Raid vorbereiten, der letztendlich nie kommen wird.

Nach weiteren Auseinandersetzungen, Drohungen vom Rückzug der Spanier aus dem Turnier und einer allgemein sehr angespannten Stimmung wurde das Turnier vorzeitig beendet.

„Sucht euch einen Job“ kommt richtig mies bei Spaniern an, wegen der Wirtschaftskrise

Warum wird die Aussage von xQc als „rassistisch“ empfunden? xQc sagte, die Spanier sollten sich „einen Job suchen“. Das war sicher als Trashtalk gemeint. Doch in Spanien herrschte in den letzten Jahren gerade unter jungen Menschen eine hohe Arbeitslosigkeit.

Die Rede ist von einer „Generation C“, einer Generation Corona, die als verlorene Generation gilt (via faz): Erst kam die Wirtschaftskrise, dann die Pandemie. Junge Spanier sind zwar gut ausgebildet, finden aber maximal befristete Verträge:

die Tagesschau berichtet etwa von 30-jährigen Akademikern, die immer noch bei ihren Eltern leben, weil in ihrem Bereich praktisch keine Stellen besetzt werden.

die Tagesschau schreibt, dass zu Anfang der Pandemie 53% der Spanier unter 35 Jahren entlassen wurden (via tagesschau)

die Jugendarbeitslosigkeit lag auch 2021 noch bei mehr als 30%.

xQc traf mit seinem „Witz“ also einen wunden Punkt für viele Spanier, die sich nicht so einfach einen „anderen Job“ suchen können.

Auf reddit nimmt man xQc aber in Schutz: Der habe sicher keinerlei Ahnung von der Arbeitslosen-Quote in Spanien.

Spanier nennen Amerikaner ignorant und rücksichtlos

Wie geht es weiter? Auch nach dem Turnier gingen die Anfeindungen weiter. Alexby11, der Capitain des spanischen Teams, listete in einem umfangreichen Twitter-Thread mehrere Probleme mit dem Turnier, den Vorfällen und seinen Gegenspielern:

So müssten die Spanier auf „DEREN“ Servern spielen – was für die US-Amerikaner ihrerseits niemals in Betracht käme

Er listet viele kleinere Beschwerden auf – immer wieder hätten sich die US-Amerikaner Vorteile verschafft und die Spanier mussten dann nachziehen, um bei den Punkten nicht völlig zurückzufallen – aber man fand die Regeln bevorteilten die andere Seiten

Die Amerikaner seien ohnehin rücksichtlos und würden gar nicht verstehen, wie die Situation für Europäer sei, wenn die US-Amerikaner einfach Regeln nach Belieben an- und ausschalten. Die Amerikaner wüssten gar nicht, dass es auch andere Sprache neben ihrer gäbe und dass es Menschen gibt, die auf der anderen Seite des Ozeans spielten – viele wüssten nicht mal, was ein Ozean ist

Und ja, er schreibe auf Spanisch, weil das seine Muttersprache sei: „Wenn ihr meine Tweets nicht versteht, drückt auf Übersetzen, ihr Vollidioten“ endet er freundlich

xQc antwortete darauf mit einem sarkastischen gif und will damit zeigen, wie wenig ihn diese Beschwerden interessieren:

Auch Twitch Rivals selbst will aus diesem Eklat Lehren ziehen. Auf Twitter haben sie angekündigt, dass die Turniere in der Zukunft anders gestalten werden:

„Wir haben das Feedback der Community gehört und werden in Zukunft die Regeln klarer formulieren, um Verwirrung zu vermeiden, das Format neu bewerten und die Zeitplanung für globale Events überdenken.“

Auch Amouranth, eine der größten Streamerinnen auf Twitch, hat ihre Zukunftspläne überdacht. Ihre Zeit als E-Girl sei nämlich vorbei – auch, wenn sie damit sehr viel verdient:

