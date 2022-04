Twitch bannt einen seiner größten Streamer, weil er seinen Spiel-Charakter schwarz anmalte

Der große Twitch-Streamer Sodapoppin wurde auf der Plattform gebannt. Ein Clip seines Streams, der den spekulierten Grund für den Bann angibt, zeigt, wie er einen Videospiel-Charakter schwarz anmalt. Anschließend erklärt er sein Verhalten auf Reddit.

Wieso wurde er gebannt? Sodapoppin hat während eines Livestreams auf Twitch ein Spiel gespielt. Dort konnte er das Gesicht des Videospiel-Charakters mit Make-up „bemalen“.

Sodapoppin wählte einen dunklen schwarz-braunen Farbton und bemalte das gesamte Gesicht des Charakters. Zwischenzeitlich ließ er das Wort „Blackface“ ohne zusammenhängenden Satz verlauten.

Im Internet kursiert dieser Clip jetzt mit dem Verdacht, dass Sodapoppin gebannt worden sei, weil er mittels des Videospiel-Charakters die rassistische Handlung des Blackfacings ausübte. (Clip des Vorfalls via Livestreamfails.com)

Sodapoppin malt das Gesicht eines Videospiel-Charakters schwarz an

Das Statement von Sodapoppin auf Reddit

Was sagt Sodapoppin zu dem Vorfall? In einem Statement auf Reddit gab Sodapoppin an, dass er kein rassistisches Handeln beabsichtigte. Er habe nicht gewollt, dass es so klingt oder ausschaut.

Mein Gehirn denkt beim Streaming nicht wirklich darüber hinaus. Ich versuche nur, eine Kartoffel zu malen. Im Nachhinein sehe ich, wie das ist. Es ist wie ein extremes Blackface. Ich wollte nicht, dass es rassistisch klingt/ ausschaut, aber ja, ich war einfach naiv und habe nicht erkannt, wie der Mund mit der Haut zusammenhängt usw. Sodapoppin via Reddit

In dem Statement gibt Sodapoppin an, er habe bei der Form des Charakters an die Comic- und Spielfigur Mr. Potato-Head gedacht, die insbesondere durch den Kinderfilm ToyStory bekannt ist. Sein weiteres Handeln erklärte er wie folgt:

Erst während des Färbens sei ihm aufgefallen, dass er lediglich das Gesicht bemalen könne.

Anschließend realisierte Sodapoppin, dass er ein sogenanntes Blackface male.

Sodapoppin dachte weiterhin, es sei nur ein harmloser Fehler.

Er fügte dem Gesicht anschließend ein übertriebenes Lächeln mit rotem Lippenstift hinzu.

Sodapoppin merkte nicht, dass das Gesicht durch den Lippenstift noch rassistischer wirken würde.

Wie lange ist Sodapoppin gebannt? Die Sperre von Sodapoppin ist unbefristet. Solange der Bann nicht aufgehoben wird, kann er nicht auf Twitch streamen.

Der aktuelle Bann ist bereits die zweite Sperre, die Sodapoppin auf Twitch widerfährt. Bereits im Jahr 2020 wurde er wegen Nacktheit gebannt, war jedoch bereits einen Tag später wieder entsperrt.

Alles zu dem ersten Twitch-Bann von Sodapoppin lest ihr auf MeinMMO:

