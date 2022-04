Twitch-Streamer schläft live – Zuschauer brüten ihm ein seltenes Pokémon aus

Twitch-Streamer Alpharad spielte mit seiner Community Pokémon im Stream, legte sich dann aber schlafen. Die Zuschauer machten weiter – und brüteten ihm in der Zwischenzeit mittels Chat-Befehlen ein seltenes Monster aus.

Was ist in dem Stream passiert? Alpharad hat im Stream ein Format namens Twitch-Plays-Pokémon gespielt. In dem Spiel können Zuschauer mit Chat-Befehlen das Spiel steuern. Mit bestimmten Commands können sie beispielsweise den Charakter laufen lassen.

Als es dann immer später wurde, entschied sich Alpharad schlafen zu gehen. Damit seine Zuschauer das Spiel weiterspielen können und nicht seinetwegen unterbrechen müssen, blieb er live und ließ das Spiel weiterlaufen.

Alpharads Zuschauer, welche die „Pokémon Kristall“-Edition spielten, erhielten in der Zwischenzeit ein sogenanntes Odd Egg (deutsch: „Kurios-Ei“). Anschließend brüteten sie das Ei aus und erhielten ein seltenes Shiny-Pii.

Auf Twitter teilte Alpharad indes ein Video des Streams, in dem das erfolgreiche Brüten und Schlüpfen des Shiny-Piis zu sehen ist:

Wieso ist das Pokémon so selten?

Die Seltenheit des Shiny Pii: Das durch den Chat gebrütete Pokémon ist ein Shiny-Pii. Shinys bzw. schillernde Pokémon sind gewöhnliche Pokémon in außergewöhnlichen, vom Normalfall abweichenden Farben.

Shiny Pokémon gelten als sehr selten und sind deshalb bei vielen Pokémon-Spielern begehrt. Die Wahrscheinlichkeit, generell ein Shiny-Pokémon aus einem Odd Egg zu erhalten ist erhöht und liegt bei 14 %.

Alpharad kann sich trotzdem glücklich schätzen. Die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny-Pii aus dem Odd Egg zu erhalten, liegt nur bei 3 % (via Bulbapedia.net).

Shiny-Pokémon sind seltene und begehrte Wesen in der Welt der Taschenmonster. Es ist durchaus etwas Besonderes, eines oder sogar mehrere zu besitzen.

