In Pokémon GO trefft ihr im April 2022 auf die 5er-Raidbosse Kapu-Fala, Voltolos (Tiergeistform), Kapu-Toro und Demeteros (Tiergeistform) sowie Mega-Pokémon wie Glurak-Y, Voltenso, Tauboss und einem neuen Mega. Wir zeigen euch die Termine für die Boss-Wechsel und die Raid-Stunden in der Übersicht.

Was zeigen wir euch? Im April 2022 finden wieder neue Raids und Raid-Stunden statt. In der Übersicht zeigen wir euch alle Termine und die bisher bekannten Bosse.

Wir werden den Artikel updaten, sobald neue Bosse bekannt sind. Immerhin ist ein Mega-Pokémon für April noch unbekannt.

Raid-Stunden und Bosse im April 2022

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Bosse 6. April Voltolos

(Tiergeistform)* 13. April Kapu-Toro 20. April Kapu-Toro 27. April Demeteros

(Tiergeistform)* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Datum Bosse Bis 5. April Kapu-Fala Unser Konter-Guide

für Kapu-Fala Bis 5. April Mega-Glurak-Y* 5. April

bis 12. April Voltolos (Tiergeistform)*

in 5er-Raids 5. April

bis 12. April Mega-Raids mit

Mega-Voltenso* 12. April

bis 26. April Kapu-Toro

in 5er-Raids 12. April

bis 29. April Mega-Tauboss*

in Mega-Raids 26. April

bis 3. Mai Demeteros (Tiergeistform)*

in 5er-Raids 29. April

bis 3. Mai Unbekanntes Pokémon in

Mega-Raids Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Was ist noch los bei Pokémon GO? Am 1. März startete die Alola-Jahreszeit, die euch jetzt einige Boni beschert. Gleichzeitig zogen neue Pokémon der 7. Generation, wie die legendären Raidbosse Kapu-Riki, Kapu-Fala und ab dem 12. April auch Kapu-Toro, ins Spiel ein.

Gespannt warten die Trainer darauf, welches das unbekannte Mega-Pokémon sein könnte, das Niantic bisher noch nicht vorstellte. Mit etwas Glück hängt es mit dem Fund der Dataminer zusammen, der legendäre Mega-Pokémon voraussagt.

Alles, was ihr zur Alola-Jahreszeit in Pokémon GO wissen müsst.