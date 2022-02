Am 01. März 2022, startet in Pokémon GO die neue Saison unter dem Namen „Alola-Jahreszeit“ und bringt direkt ein Event zu Gen 7. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche neuen Spawns, Boni und Besonderheiten euch außerdem in den kommenden Wochen erwarten.

Was ist die Alola-Jahreszeit? In Pokémon GO gibt es, einen regelmäßigen Wechsel von Jahreszeiten. Diese erstrecken sich jeweils über 3 Monate und drehen sich immer um ein bestimmtes Thema, welches auch in den Events und Spawns durch Niantic aufgegriffen wird.

Die nächste Saison läuft unter dem Namen „Alola-Jahreszeit“ und dreht sich um die Pokémon der 7. Generation. Dazu gab Niantic bereits einen ersten Enblick zu den neuen Monstern der Alola-Region.

Nun wurden weitere Informationen zur neuen Jahreszeit bekanntgegeben. Wir zeigen euch alle Spawns, Boni und Events, die wir bisher kennen. Außerdem zeigen wir euch, welche Monster ihr Debüt in Pokémon GO feiern werden (via pokemongolive.com).

Alle Events zur Alola-Jahreszeit

Wann beginnt die Alola-Jahreszeit? Die neue Saison rund um die Alola-Region startet am 01. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Wie auch jede andere Jahreszeit wird sie sich wieder über 3 Monate erstrecken und somit am 01. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit enden.

Wie auch in den vorangegangenen Seasons, könnt ihr euch auch während der Alola-Jahreszeit wieder auf zahlreiche Events freuen. Allen voran wird es wieder jeden Monat einen Community Day geben.

Darüber hinaus erwartet euch direkt zum Beginn der neuen Jahreszeit ein Event zur 7. Generation unter dem Namen „Willkommen in Alola!“. Bei diesem könnt ihr euch auf die ersten neuen Pokémon aus der Alola-Region freuen, wie Bauz, Flamiau, Robball, Peppeck und Mangunior.

Eine Übersicht aller Termine der bisher bekannten Events haben wir euch nachfolgend zusammengestellt:

Datum Event 01. März 2022 –

09. März 2022 Willkommen in Alola! 13. März 2022 Community Day mit Sandan

und Alola-Sandan 23. April 2022 Community Day April 21. Mai 2022 Community Day Mai

Alle Infos zum „Willkommen in Alola!“-Event

Wann startet das Event? Willkommen in Alola! startet am 01. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis 09. März 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was erwartet euch? Während des Event-Zeitraums könnt ihr in der Wildnis häufiger auf Bauz, Flamiau, Robball, Peppeck und Mangunior* treffen. In den Raids erscheinen folgende Raid-Bosse:

Level-1-Raids: Knofensa*, Snubbull*, Phanpy*, Frizelbliz*, Wuffels*

Level-3-Raids: Alola-Raichu*, Nidoqueen, Knuddeluff, Alola-Georok

Level-5-Raids: Kapu-Riki

Mega-Raids: Mega-Bisaflor*

Allen Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück in der schillernden Form begegnen. Außerdem wird es zu diesem Event eine Sammler-Herausforderung rund um die neuen Alola-Pokémon geben sowie besondere Event-Feldforschungen.

Alle neuen Pokémon und Spawns der Alola-Jahreszeit

Während der Alola-Jahreszeit erwarten euch thematisch passende Pokémon. Außerdem erwarten euch in dieser Jahreszeit auch einige Pokémon-Debüts der 7. Generation.

Welchen Monstern ihr in der Wildnis und aus Eiern begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst und zeigen euch außerdem alle neuen Monster. Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem Stern (*) markiert.

Neue Pokémon der Gen 7

Während der Alola-Jahreszeit könnt ihr euch auf einige neue Pokémon aus der 7. Generation freuen. Die ersten feiern bereits mit Beginn der neuen Jahreszeit ihr Debüt und sind teilweise sogar schon als Shiny verfügbar:

Bauz

Flamiau

Robball

Peppeck

Mangunior*

Jangmo-O

Curelei

Miniras

Wuffels*

Einige von ihnen lassen sich außerdem weiterentwickeln. Des Weiteren könnt ihr in den kommenden Tagen während des ersten Events auf das legendäre Pokémon Kapu-Riki treffen, welches ihr vom 01. März 2022 bis 09. März 2022 in den Level-5-Raids findet.

In den Funden der PokeMiners, einer Gruppe von Dataminern, seht ihr, wie die einzelnen Monster und ihre Weiterentwicklungen aussehen:

Wilde Spawns:

Wie ihr es aus den vergangen Jahreszeiten gewohnt seid, wird es auch während der Alola-Jahreszeit wieder verschiedene wilde Spawns in den verschiedenen Gebieten geben. Folgende könnt ihr finden:

Gebiet Pokémon Städte Alola-Rattfratz*

Alola-Mauzi*

Magnetilo*

Alola-Sleima*

Blitza

Makuhita*

Piccochilla* Wälder Paras*

Owei*

Griffel*

Tannza*

Frizelbliz*

Geronimatz*

Mangunior* Gebirge Tragosso*

Alola-Digda*

Alola-Kleinstein*

Flamara

Puppance*

Golbit

Flapteryx Strände &

Gewässer Alola-Kokowei*

Sterndu*

Dratini*

Aquana

Galapaflos

Quabbel

Krebscorps Nordhalbkugel Loturzel*

Kindwurm*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Sesokitz (Frühling)

Tarnpignon Südhalbkugel Nincada*

Tanhel*

Strawickl

Sesokitz (Herbst)

Igamaro

Fynx

Proxy

Pokémon aus Eiern

Neben den wilden Spawns werden wie gewohnt auch die Inhalte der Eier angepasst. Während der Alola- Jahreszeit könnt ihr folgende Monster aus Eiern bekommen:

Eier Pokémon 2-km Mangunior*

Peppeck

Igamaro

Fynx

Froxy

Tragosso*

Owei* 5-km Bauz

Flamiau

Robball

Rabauz*

Panzaeron*

Mobai*

Mantirps 10-km Wuffels*

Miniras

Mamolida*

Lin-Fu

Milza

eF-eM

Psiau* 5-km

(Abenteuer-Sync) Paragoni

Mampfaxo

Wonneira*

Schilterus*

Dedenne

Koknodon* 10-km

(Abenteuer-Sync) Dratini*

Riolu*

Kindwurm*

Tanhel*

Kapuno*

Viscora

Alle Boni, Forschungen und Besonderheiten zur Alola-Jahreszeit

Natürlich gibt es in Pokémon GO keine Saison, in der ihr auf Boni verzichten müsst, weshalb ich euch auch während der Alola-Jahreszeit auf zahlreiche Besonderheiten freuen könnt. Während der ganzen Saison erwarten euch folgende Boni:

Höhere Wirksamkeit von Rauch beim Gehen

In Fern-Raids erhöhter Schaden durch eigene Monster

Garantierte Geschenke am PokéStop

täglich 2 kostenlose Raid-Pässe

90 Minuten Wirksamkeit von Rauch

Ein Bonus wird deaktiviert: Allerdings müsst ihr in der neuen Jahreszeit auch auf einen Bonus verzichten, den ihr bislang nutzen konntet. So möchte Niantic das Spiel wieder stärker zu seinen Ursprüngen zurückführen und lässt aus diesem Grund mit Ende der Jahreszeit der Herkunft am 01. März 2022 um 10 Uhr Ortszeit folgenden Bonus auslaufen:

Rauch ist nicht mehr so wirksam, wenn man steht

Alle Spezialforschungen zur Alola-Jahreszeit

Ein weiteres Highlight dieser Saison sind die neuen Spezialforschungen. Die drehen sich um die Inseln der Alola-Region. Der erste Teil der Forschung wird bereits ab dem 01. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit verfügbar sein.

Auf folgende Forschungen könnt ihr euch freuen:

Insel Mele-Mele: ab 01. März 2022

Insel Akala: ab 22. März 2022

Insel Ula-Ula: ab 12. April 2022

Insel Poni: ab 10. Mai 2022

Spezialforschung zum Ende der Jahreszeit: ab 25. Mai 2022

Schafft ihr es, die ersten 4 Spezialforschungen rechtzeitig vor Ablauf der Alola-Jahreszeit zu lösen, dann erwartet euch die „Spezialforschung zum Ende der Jahreszeit“ als besonderer Bonus. Diese wird ebenfalls, wie ihr es von der Hoopa-Forschung aus der Vergangenheit kennt, wieder für knapp 5 Euro käuflich erhältlich sein.

Wie findet ihr die Spawns, Boni und Events der Alola-Jahreszeit? Welches Monster gefällt euch am besten? Und welchen Bonus wollt ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die Johto-Tour vom 26. Februar 2022 habt in der Community für viel Gesprächsstoff gesorgt. Wir zeigen euch das Trainer-Feedback zum Event und sagen euch, was schief ging.