Pokémon GO: Events im März 2022 – Alle Termine und Boni – Was lohnt sich?

In Pokémon GO sind alle Events im März 2022 mit Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden und legendären Raidbossen wie Kapu-Riki und Boreos in der Tiergeistform und Mega-Glurak-Y bekannt. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im März erwartet.

Was zeigt die Übersicht? Im März 2022 startet die neue Alola-Jahreszeit und es erwarten euch wöchentliche Events wie Rampenlicht-Stunden oder Raid-Stunden. Dazu kommen Themen-Events wie „Willkommen in Alola“, das „Farbfestival“ und „Prächtiger Dschungel“.

Hier auf MeinMMO zeigen wir euch alle Termine in der Übersicht. Damit seid ihr also für die kommenden Wochen bestens vorbereitet. Für euch halten wir die Liste aktuell, damit ihr die Webseite abspeichern und als Anlaufstelle nutzen könnt.

März-Event 2022 in der Übersicht

Alle Events im März: In der folgenden Tabelle findet ihr alle Termine zu den bisher bekannten Events im März bei Pokémon GO. Unterhalb der Tabelle gehen wir auf die Events ein, die sich für euch lohnen.

Zeitraum Event Ab 1. März

bis 1. Juni Alola-Jahreszeit 1. März

bis 1. April Forschungsdurchbruch mit

Alola-Vulpix* 1. März

bis 9. März Event: Willkommen in Alola

läuft 1. März

bis 15. März Kapu-Riki in

Raids der Stufe 5

1. März

bis 15. März Mega-Bisaflor*

in Mega-Raids 1. März Rampenlicht-Stunde mit

Tragosso* und Bonbons 2. März Raid-Stunde mit

Kapu-Riki 8. März Rampenlichtstunde mit

Owei* und EP 9. März Raid-Stunde mit

Kapu-Riki 13. März Community Day mit

Sandan* und Alola-Sandan* 15. März

bis 22. März Boreos (Tiergeistform)*

in Raids der Stufe 5 15. März

bis 22. März Mega-Schlapor*

in Mega-Raids 15. März

bis 20. März Event: Farbfestival 15. März Rampenlicht-Stunde mit

Fukano* und Sternenstaub 16. März Raid-Stunde mit

Boreos (Tiergeistform)* 22. März

bis 29. März Event: Prächtiger Dschungel 22. März

bis 5. April Raids mit bisher

unbekanntem Pokémon 22. März

bis 5. April Mega-Glurak-Y* in

Mega-Raids 22. März Rampenlicht-Stunde

mit Mogelbaum* und EP 23. März Raid-Stunde mit bisher

unbekanntem Pokémon 29. März Rampenlicht-Stunde mit

Paras* und Bonbons 30. März Raid-Stunde mit bisher

unbekanntem Pokémon Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Welche Events lohnen sich im März besonders?

Die Themen-Events:

Hier lohnt sich vor allem direkt der Anfang mit „Willkommen in Alola“ (vom 1. März bis 9. März). Während des Events könnt ihr neue Pokémon fangen, die zum ersten Mal in Pokémon GO freigelassen werden. Dazu gibt es eine Sammler-Herausforderung, besondere Raids und Feldforschungen für euch.

Beim Farbfestival (vom 15. März bis 20. März) erwarten wir bunte Pokémon und coole Avatar-Bekleidung. Welche Boni sich Niantic dazu noch einfallen lässt, ist bisher noch unklar. Empfehlung als vorsichtig genießen.

Prächtiger Dschungel läuft vom 22. März bis 29. März. Euch erwartet laut Niantic ein „an die Alola-Region angelehntes Dschungel-Abenteuer“. Was das genau bedeutet, ist nicht klar. Optimistische Trainer spekulieren hier auf eine Chance, weitere Zarude zu fangen. Doch das ist reine Spekulation.

Raids: Direkt ab dem 1. März kehrt Kapu-Riki als neues, legendäres Raid-Pokémon zu Pokémon GO. Es gehört zu den Typen Elektro und Fee und stammt aus der 7. Spielgeneration. Das lohnt sich vor allem für Sammler. Eine Chance auf ein Shiny gibt es hier noch nicht.

Außerdem kommt Boreos in der Tiergeistform zurück, das so ziemlich der beste Boden-Angreifer ist, den Pokémon GO gerade zu bieten hat. Hier solltet ihr unbedingt zuschlagen.

Die Rampenlicht-Stunden sind leider nicht besonders stark im März. Zwar könnt ihr hier wieder gute Boni ausnutzen und eure Staub- und Bonbon-Vorräte füllen, doch mit richtig starken Pokémon laufen die Dienstag-Events diesmal wieder nicht.

Habt ihr einen Favoriten bei den neuen Events? Freut ihr euch auf bestimmte Shinys oder hofft ihr sogar auch auf Zarude im Dschungel-Event? Lasst es uns wissen und schreibt eure Meinung hier auf MeinMMO in die Kommentare.