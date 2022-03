In Pokémon GO läuft heute der Kampftag mit Jurob, aber eure Boni gibt’s nur kurz

Heute, am 5. März, läuft in Pokémon GO ein Kampftag. Im Fokus steht dabei das Pokémon Jurob, das ihr für exklusive Attacken entwickeln könnt. Doch die Boni halten, im Gegensatz zum Kampftag, nicht den ganzen Tag.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startete am 1. März im PvP die Zwischensaison. Die bleibt bis zum 1. Juni aktiv und bietet euch viele Inhalte von besonderen Cups bis hin zu Kampftagen. Drei verschiedene Kampftage sind geplant. Heute, am 5. März, läuft der Erste.

Bei einem Kampftag gibt es verschiedene Boni. Heute bekommt ihr garantierte Begegnungen mit Jurob. Entwickelt ihr es innerhalb der Event-Zeit weiter, dann kann es besondere Attacken erlernen. Allerdings gibt es dafür ein extra Zeitfenster, das ihr im Kopf haben solltet.

Event-Übersicht – Besondere Jugong-Attacken gibt’s nur drei Stunden lang

Wann? Der Kampftag läuft von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr am 5. März. Besondere Boni allerdings nur von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Boni: Den ganzen Tag lang könnt ihr 20 Kampf-Sets bestreiten, statt nur 5. Insgesamt könnt ihr heute also 100 Kämpfe austragen.

Schließt ihr heute ein Kampf-Set auf einem beliebigen Rang ab, schaltet ihr damit die Gladio-Schuhe für euren Avatar frei.

Von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Die erste Siegesbelohnung in jedem Kampf-Set (Standard-Kämpfe) ist eine Pokémon-Begegnung. Die Belohnungen für die zweiten bis fünften Siege ändern sich nicht. Bei Premium-Kämpfen sind alle Siegesbelohnungen Pokémon-Begegnungen. Jurob erscheint als garantierte Pokémon-Belohnung (Kann als Shiny auftauchen) Entwickelt ihr Jurob in der Zeit zu Jugong, erlernt es die Sofort-Attacke Eissplitter Entwickelt ihr Jurob in der Zeit zu Jugong, erlernt es die Lade-Attacke Eissturm

Welche Ligen sind aktiv? Ihr könnt in der Superliga und der Johto-Liga kämpfen.

Wenn ihr also wollt, dass eure Jugong die besonderen Attacken erlernen, dann müsst ihr Jurob in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr entwickeln. Trainer aus Neuseeland machten in der Community darauf aufmerksam. Für sie lief der Kampftag bereits und einige Spieler gingen davon aus, dass die Boni den ganzen Tag halten. Überrascht mussten sie dann nach 14 Uhr feststellen, dass einige Boni nur kurz aktiv waren.

Passend zum Event bietet sich das kostenlose Kampf-Ticket sehr gut an.