Pokémon GO: Die neuen Feldforschungen im März 2022 – Alle Belohnungen

Mit ein bisschen Glück könnt ihr Alola-Vulpix auch in seiner schillernden Form fangen. Es bleibt bis zum 1. April um 22:00 Uhr in Forschungsdurchbrüchen als Belohnung.

Für Raids und Kämpfe interessant sind die Forschungen mit Kaumalat, Dratini oder auch Kindwurm. Hinter den Weiterentwicklungen erwarten euch starke Kämpfer, die ihr in der Sammlung haben solltet. Sie spielen bei den besten Angreifern in Pokémon GO wichtige Rollen.

Wir haben euch alle neuen Feldforschungen in Kategorien wie Fangen, Kämpfen oder Werfen aufgeteilt. Die Infos über die Quests und Belohnungen hat die Community zusammengetragen. Wir orientieren uns an den Infos von Leekduck.com .

Um was für Aufgaben geht es? Durch das Drehen von Fotoscheiben an PokéStops erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben. Das sind Quests, deren Belohnungen sich Monat für Monat verändert. Ihr findet die Quests dann unter der Kategorie „Feld“, die ihr nach dem Auswählen des Fernglases seht.

In Pokémon GO gibt es im März 2022 neue Feldforschungen und Belohnungen für euch. Wir zeigen euch alle Quests im März mit ihren Belohnungen und auch den Forschungsdurchbruch.

