Die neuste Rauch-Änderung in Pokémon GO ruiniert das Spielen auf dem Dorf

„Mein Rauch funktioniert nicht” ist eine Nachricht, die man im Zusammenhang mit Pokémon GO gerade häufig liest. Grund ist eine Änderung der Entwickler, die alle Spieler fies trifft. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese spielt auf dem Dorf und beschreibt, wie sehr sich der Rauch-Nerf auf sein Spiel auswirkt.

Im Jahr 2020 aktiviert Pokémon GO einige Corona-Boni, die Trainern das Spielen erleichtern sollen, wenn sie von Zuhause aus spielen. Wegen der Lockdowns und Corona-Regeln mussten viele Trainer ihr Spielverhalten ändern. Einer der Boni davon betraf den Rauch. Selbst, wenn man sich nicht bewegte, war der Rauch effektiver als sonst und zog mehr Pokémon an.

Doch diesen Bonus entfernte Niantic wieder. In einem Blog-Post erklärt das Team, welche Änderungen seit dem Start der neuen Alola-Jahreszeit am 1. März aktiv sind. Darunter: „Außerdem wird die erhöhte Rauch-Effektivität bei Stillstand entfernt, doch stattdessen hält Rauch 90 Minuten statt 60 Minuten an.“

Schon wieder eine Entscheidung, die sich gegen die Spieler richtet?

Ist das endgültig? Im Blog-Post sicherte sich Niantic mit dem folgenden Satz ab. „Wir beobachten die Auswirkungen dieser Änderungen bei der weiteren Entwicklung von Pokémon GO und nehmen bei Bedarf notwendige Anpassungen vor.“ Gut möglich also, dass es nach viel negativem Feedback weitere Änderungen geben wird.

Und das negative Feedback gibt es schon. Spieler sind wütend und verwirrt. Ich als Dorf-Spieler kann den Frust der Spieler durchaus verstehen. Die Spawns von Zuhause aus sind jetzt lächerlich gering.

Wer spricht hier? Ich bin Patrick, Redakteur bei MeinMMO. Seit dem Start von Pokémon GO im Jahr 2016 berichte ich über das Spiel und tausche mich mit der Community aus. Ich spiele täglich das Game, allerdings auf dem Dorf. In einem Umkreis von mehreren Kilometern habe ich genau einen PokéStop. Die Corona-Boni steigerten für mich und andere Dorf-Spieler die Qualität von Pokémon GO enorm.

Wie wirken sich die Änderungen konkret aus? Vor dem Nerf am 1. März lockte ein Rauch bei Stillstand ein Pokémon pro Minute an. Jetzt, seit dem 1. März, lockt der Rauch alle FÜNF Minuten EIN Pokémon an. Hochgerechnet hatte man vorher also 60 Spawns, wenn man einmal einen Rauch zündete. Jetzt bekommt man etwa 18 Spawns von einem Rauch. Mehr Spawns erhält man dann, wenn man in Bewegung ist und draußen läuft.

Dorfspieler wie mich trifft das hart. Und ich weiß, dass auch einige Spieler in der Stadt sehr unzufrieden damit sind. Auf dem Dorf gibt es sowieso schon wenig Pokémon-Spawns. Die Monster, die sich gern an PokéStops tummeln, haben hier in meiner Umgebung genau einen Ort dafür. Sonst gibt es hie und da mal vereinzelte Spawns – sonst ist es sehr ruhig. Um Events wie Rampenlicht-Stunden vernünftig und effizient spielen zu können, war ich in den letzten Monaten abhängig von den Rauch-Spawns.

Mit der Rauch-Änderung wird das Gameplay und der damit verbundene Spaß für mich ruiniert. Ich treffe jetzt viel weniger Pokémon, wodurch Events wie Community Days, Rampenlicht-Stunden und Themen-Events für mich super uninteressant werden. Einzige Lösung: Für jedes Event in die Stadt fahren oder Events draußen spielen. Aber das ist genau das Problem. Bisher half mir der Rauch in Situationen, wo ich einen Ort nicht verlassen konnte. Zum Beispiel im Home-Office, wenn ihr über Events berichte. Und nun wird der Rauch so angepasst, dass er sich nur lohnt, wenn man sich bewegt.

Was mich enttäuscht, ist die Kommunikation von Niantic. Denn wieder zeigen die Entwickler, dass das Austauschen mit der Community über solche Änderungen ihre Schwachstelle ist.

Dieser Hintergrund zu Corona-Änderungen in Pokémon GO ist wichtig

Was ist vorher passiert? Niantic hatte schon einmal den Rauch verändert, das war noch im Jahr 2020. Ein paar Wochen lang war das Einsetzen von Rauch weniger effektiv und man musste sich dafür bewegen. Doch nach Feedback von Spielern wurde der Rauch wieder effektiver. Dazu sagte Niantic, dass man die Spieler „mindestens einen Monat“, bevor man die Änderungen zurücknimmt, darüber informieren will (Quelle: Pokemongolive.com). Die Rauch-Änderungen wurden jetzt am 28. März angekündigt, bevor sie dann etwa 5 Stunden später aktiviert wurden.

Im Jahr 2021 verbündeten sich Trainer auf der ganzen Welt gegen eine Rücknahme eines Corona-Bonus. Denn Niantic entschied sich im Juni 2021 dafür, den Interaktionsradius von PokéStops wieder zu reduzieren. Statt auf 80 Meter Entfernung mit den Stops interagieren zu können, stellte man den ursprünglichen Wert von 40 Metern wieder her.

Es folgte ein Offener Brief der Community von Pokémon GO. Der schlug riesige Wellen, auf Twitter trendete „#HearUsNiantic“, also „Höre uns, Niantic“, denn die Spieler fühlten sich mit ihrer Kritik an den Entscheidungen von Niantic ungehört. Wenige Stunden, nachdem Trainer auf der ganzen Welt den offenen Brief geteilt hatten, antwortete Niantic. Die Entwickler erklären darin, eine interne Taskforce aufzustellen, die sich nur darum kümmern soll, auf die „Vorschläge ausarbeiten soll, wie wir unseren Auftrag, Menschen dazu zu inspirieren, gemeinsam die Welt zu erkunden, beibehalten und gleichzeitig auf die spezifischen Bedenken eingehen können, die in Bezug auf die Interaktionsdistanz geäußert wurden.“ Wenig später erhöhte man den Interaktionsradius dann dauerhaft auf 80 Meter. Die Community hatte gewonnen.

Man erhoffte sich jetzt in Zukunft eine bessere Kommunikation bei solchen Änderungen, damit es nicht wieder in einen Offenen Brief eskalieren muss. Doch bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme zu den Beschwerden des Rauch-Nerfs vom 1. März. Wir von MeinMMO werden die Situation genau beobachten und euch informieren, sobald es Infos gibt.

