Pokémon GO Fest 2024: Ein starkes Event mit einer bedrohlichen Entwicklung

Das Pokémon GO Fest 2024 ist beendet. MeinMMO-Autor Paul zieht eine persönliche Bilanz und hat eine Meinung zu der Entwicklung der Events von Pokémon GO.

Dieses Wochenende stand Pokémon GO ganz im Zeichen des globalen GO Fests 2024. Das größte Event des Jahres hat wiedermal mit allerlei Inhalten geglänzt, die den Trainern zur Verfügung gestellt wurden.

Wie ich das Event als Ticket-Inhaber erlebt habe, was meine persönlichen Highlights im Event waren, worüber ich mich am meisten gefreut habe und was mich an dem Event gestört hat, erkläre ich euch.

Viele Shinys und Bonbons

Shiny-Pokémon: Ganze 8 Shiny-Pokémon konnte ich beim GO Fest über die 2 Tage ergattern. Neben Pokémon wie Emolga, Kastadur und Piccolente, habe ich mich vor allem über Nachtara mit Schal als Shiny gefreut.

Und das absolute Highlight für mich: Mein erster Raid am Sonntag wurde direkt belohnt – mit einem schillernden Necrozma!

Viele Bonbons für starke Pokémon: Ich konnte einige Exemplare von Pokémon ergattern, für die mir noch Bonbons fehlen. Hierzu zählen Kapuno, Balgoras oder auch Kaumalat. Auch wenn ich von den jeweils letzten Entwicklungen bereits gestärkte Exemplare besitze, fehlen mir für weitere starke Exemplare noch einige Bonbons.

Genau hierfür war das GO Fest 2024 super, denn ich konnte einige Pokémon einsammeln, bei denen es am Samstag für mich sogar zumeist die doppelte Menge an Bonbons gab. Diese habe ich erstmal mit einem Tag versehen, um sie am kommenden Dienstag für mehr Bonbons zu versenden.

Regionale Pokémon: Auch einige regionale Pokémon gab es beim diesjährigen Event wieder. Für mich persönlich war hier Corasonn das Highlight schlechthin. Das Pokémon ist seit Jahren das letzte Pokémon gewesen, welches mir aus dem Johto-Pokédex gefehlt hat.

Dadurch, dass ich mir dieses Pokémon im Event sichern konnte, war ich also nun endlich in der Lage, diesen regionalen Pokédex zu vervollständigen.

Necrozma: Auch über Necrozma, welches ich wie erwähnt auch als Shiny ergattern konnte, habe ich mich gefreut. Als Inhaber des Tickets konnte ich mir eine der beiden potenziellen Fusionen direkt aussuchen.

Hier habe ich mich für Lunala entschieden, um Necrozma später in die Morgenschwingen-Form zu fusionieren, welches meiner Meinung nach die bessere Fusionsform von Necrozma ist.

Kritik am Event

Fusionsenergie: Während ich eine der beiden Fusionen durch das Ticket ohne Probleme erhalten konnte, blieb mir die zweite Fusion verwehrt. Die schiere Anzahl der Raids, die notwendig waren, um genug Fusionsenergie zu erhalten, war mir einfach zu hoch.

Das ging übrigens nicht nur mir so. Auch aus der Community gab es frustrierte Stimmen bezüglich der Fusionsenergie.

Bezahlschranken: Ohne den Einsatz von Rauch war die Anzahl an Pokémon-Spawns, denen man in der Wildnis begegnet ist, vergleichsweise sehr überschaubar. Es war ein deutlicher Unterschied zu merken zwischen der Zeit, in der ich Rauch aktiviert hatte und der Zeit, in der ich es nicht aktiviert hatte.

Hat man hier kein Rauch im Beutel gehabt und keine Münzen, um sich Rauch zu besorgen, sah es recht düster aus. Gleichzeitig gab es gleich mehrere exklusive Monster, die nur mit Rauch zu erhalten waren. Das schließt Spieler, die weniger Zeit in das Spiel investieren und/oder kein Geld investieren wollen, von einem spannenden Teil des Events aus.

Apropos ausschließen: Spieler ohne Ticket hatten zudem auf einige der elementarsten Features im Event keinen Zugriff. Marshadow, eine garantierte Fusion für Necrozma und die erhöhte Shiny-Chance waren alle nur für Spieler, die das Ticket erworben haben, zugänglich.

War nur für Ticket-Inhaber verfügbar: Marshadow (Bild von Pokemon.com)

Fazit: Ich persönlich hatte einige Punkte, die mir beim GO Fest 2024 gefallen hatten. Dennoch stehe ich der Entwicklung kritisch gegenüber.

Spieler, die Geld in das Spiel investieren wollen, sollen selbstverständlich auch Vorteile dadurch erhalten. Grundlegende Inhalte eines Events hinter Bezahlschranken zu verschließen, ist jedoch ein Weg, den ich nicht gutheiße.

Niantic sollte meiner Meinung nach aufpassen und abwägen, wo sich eine gute Mischung finden lässt, damit sowohl Spieler mit, als auch ohne Ticket in Zukunft ein tolles Event genießen können.

Was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr das Event? Habt ihr das Ticket erworben, oder seid ihr ohne das Ticket in das Event gestartet? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die weiteren Events im Juli 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.