Pokémon GO Fest 2024: Alle Infos zum größten Event des Sommers

In Pokémon GO rückt das globale GO Fest 2024 immer näher. Wir fassen euch alle bekannten und wichtigen Informationen dazu zusammen.

Was ist das GO Fest 2024? Bei dem GO Fest handelt es sich um das größte jährliche Event, welches es in Pokémon GO gibt. Es beinhaltet 3 lokale Live-Events und den globalen Teil, an dem ihr von überall aus teilnehmen könnt.

Im globalen GO Fest könnt ihr mit einigen Boni, Spezialforschungen, Pokémon und weiteren Inhalten rechnen. Ein Teil davon ist nur für euch verfügbar, wenn ihr das entsprechende Ticket kauft.

Pokémon GO Fest 2024 in der Übersicht

Wann ist das globale GO Fest 2024? Das Event startet am Samstag, dem 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 14. Juli 2024 um 18:00 Uhr.

Was kostet das Ticket? Das Ticket für den globalen Teil des GO Fests 2024 könnt ihr für 17,99 € im Ingame Shop oder im Webstore von Pokémon GO erwerben.

Muss das Ticket erworben werden? Nein. Ihr könnt auch ohne das Ticket am globalen Teil des GO Fests 2024 teilnehmen. Inhaber des Tickets erhalten jedoch mehr Inhalte.

Inhalte, wenn ihr das Ticket erworben habt

Die folgenden Inhalte bekommt ihr, wenn ihr das Ticket erworben habt:

Eine exklusive Spezialforschung mit dem mysteriösen Pokémon Marshadow. Weitere Informationen zu Marshadow

Jede Stunde wird es eine globale Herausforderung geben, bei der es bis zum Ende der Stunde einen Bonus gibt, wenn diese gelöst wurde

Shiny-Chance wird erhöht

6 Spezialtausche pro Tag

Sammlerherausforderungen während die Habitate aktiv sind

Bis zu 9 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen

Spezielle 7-km-Eier

Bei aktiviertem Rauch können, abhängig vom Habitat, besondere Pokémon auftauchen (Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny erscheinen): Icognito A* Icognito D* Icognito G* Icognito H* Icognito I* Icognito N* Icognito T* Icognito Y* Maracamba Corasonn* Wuffels* Skallyk*

Rauch kann zusätzlich Psiana mit einem Tagesschal und Nachtara mit einem Nachtschal anlocken

Eine Spezialforschung, die euch das Accessoire Sonnenkrone bringt (nur, wenn ihr das Ticket bis zum 6. Mai 2024 gekauft habt)

bringt (nur, wenn ihr das Ticket bis zum 6. Mai 2024 gekauft habt) Eine Spezialforschung, die euch das Accessoire Mondkrone bringt (nur, wenn ihr das Ticket bis zum 6. Juni 2024 gekauft habt)

Inhalte, wenn ihr das Ticket nicht erworben habt

Wenn ihr das Ticket nicht erworben habt, könnt ihr euch dennoch über die folgenden Boni freuen:

Stündlich rotierende Habitate, die jeweils zahlreiche Pokémon mitbringen (am Samstag)

Alle Pokémon der Habitate tauchen wild durcheinander auf (am Sonntag)

Die Dauer von Lockmodulen beträgt eine Stunde

Feldforschungen zu den Habitaten

Schnappschuss-Überraschungen

Die Shiny-Variante vom seltenen Pokémon Miniras feiert sein Debüt

Ultrabestien und Necrozma

Während des globalen GO Fests 2024 wird es auch Pokémon geben, die ihr in Raids herausfordern könnt. Das Highlight dürften hier die Ultrabestien sein, die ihr in den 5*-Raids findet. Bis auf Venicro und Agoyon sind alle Ultrabestien, die bisher in Pokémon bekannt sind, in Raids vertreten.

Zusätzlich könnt ihr das legendäre Pokémon Necrozma in den 5*-Raids finden. Und als wäre das nicht genug, wird mit Necrozma auch noch eine weitere Spielmechanik freigeschaltet: die Fusion.

1*-Raids:

Pikachu mit Mondkrone*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Miniras*

3*-Raids:

Psiana mit Tagesschal

Nachtara mit Nachtschal

5*-Raids:

Anego*

Masskito*

Schabelle*

Voltriant*

Kaguron*

Katagami*

Schlingking*

Necrozma* (an Tag 2 in der Abendmähne- und Morgenschwingen-Form)

Muramura

Kopplosio

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny erscheinen.

Habitate und Shiny-Pokémon

Welche Pokémon gibt es in den Habitaten? Am Samstag wird es wieder stündlich rotierende Habitate geben. Diese bringen jeweils eine andere Gruppe an Pokémon mit.

Habitat Pokémon Dämmerwiese Taubsi*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Hoothoot*

Hoppspross*

Girafarig*

Wingull*

Serpifeu*

Waumboll*

Piccolente*

Kastadur*

Milza*

Galar-Flunschlik*

Furnifraß*

Iscalar*

und weitere Pokémon Strahlender Tag Glumanda*

Dratini*

Sonnkern*

Dummisel*

Hisui-Sniebel*

Sonnfel*

Knospi*

Eguana*

Balgoras*

Dedenne*

Mangunior*

Imantis*

Miniras*

und weitere Pokémon Schleichende Dämmerung Pikachu mit Mondkrone*

Evoli*

Webarak*

Volbeat*

Illumise*

Kaumalat*

Toxiped*

Emolga*

Lichtel*

Golbit*

Fermicula*

Psiau*

Paragoni*

Mabula*

und weitere Pokémon Dunkelste Nacht Alola-Rattfratz*

Skorgla*

Sniebel*

Teddiursa*

Hydropi*

Kanivanha*

Lunastein*

Kapuno*

Bithora*

Amarino*

Rocara

Krabbox*

Bubungus*

und weitere Pokémon

Alle Pokémon, die ein * besitzen, können auch in ihrer Shiny-Variante erscheinen.

Welche Shiny-Pokémon sind neu? Bereits in den lokalen GO Fests 2024 gibt es einige Pokémon, die ihr Shiny-Debüt feiern. Diese werden auch im lokalen Teil des GO Fests 2024 verfügbar sein:

Emolga

Krabbox

Krawell

Piccolente

Swaroness

Außerdem gibt es Pokémon, die erst mit Start des globalen GO Fests 2024 als Shiny verfügbar sein werden:

Masskito

Schabelle

Voltriant

Necrozma

Was sagt ihr zum GO Fest 2024? Freut ihr euch darauf? Habt ihr in den letzten Jahren auch schon teilgenommen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Bis zum GO Fest gibt es auch noch viele andere Events in Pokémon GO. Eine Übersicht über die Events im Juni 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.