Neuer Promo-Code von Pokémon GO schenkt euch jetzt wichtige Fusionsenergie

In Pokémon GO startet am Wochenende das große GO Fest. Nun schenken euch die Entwickler dafür Promo-Codes, durch die ihr euch die wichtige Fusionsenergie sichern könnt. Wie ihr sie bekommt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Codes geht es? Am Abend des 09. Juli 2024 kündigte Pokémon GO auf seinem Instagram-Account eine neue Promo-Code-Aktion an, durch die sich die Spieler in den kommenden Tagen die wichtige Fusionsenergie für das bevorstehende globale GO Fest 2024 sichern können.

So wird vom 09. Juli bis 12. Juli täglich ein neuer Promo-Code veröffentlicht, sofern die Instagram-Seiten des Spiels an dem jeweiligen Tag gemeinsam mindestens 2.000 neue Follower erreichen. Und genau das scheint zumindest am ersten Tag schon einmal funktioniert zu haben, denn der erste Promo-Code wurde inzwischen durch die Entwickler in ihrer Instagram-Story bekannt gegeben und kann eingelöst werden:

LFR5CQZ7852CP Belohnung: 100 Solar-Fusionsenergie



Gibt es weitere Codes? Wenn auch an den kommenden Tagen die Anzahl neuer Follower auf den Instagram-Seiten von PokémonGOapp und PokémonGOAppJP geknackt werden, könnt ihr euch weitere Solar- und Lunar-Fusionsenergie sichern. Sobald die Codes dafür bekannt sind, werden wir sie hier für euch ergänzen.

Wie löst man einen Promo-Code ein?

Um euch die Fusionsenergie zu sichern, müsst ihr folgendes beachten, dabei ist es egal, ob ihr ein Android- oder iOS-Gerät benutzt:

Kopiert euch den jeweiligen Promo-Code

Öffnet die Homepage mit dem Webstore von Pokémon GO

Meldet euch dort mit euren Zugangsdaten vom Spiel an

Klickt auf “Angebot einlösen”, den ihr in der oberen rechten Ecke findet

Nun könnt ihr den kopierten Code einfügen und auf “anwenden” klicken

Im Anschluss erhaltet ihr direkt im Webshop eine kleine Meldung, dass das Einlösen geklappt hat. Wechselt ihr nun in euer Spiel, erhaltet ihr auch hier eine Information über die neuen Inhalte und euch wird die Fusionsenergie in der Regel seitlich kurz angezeigt. Bekommt ihr diese Meldung nicht, könnt ihr das Einlösen des Promo-Codes auch in eurem Tagebuch nachvollziehen.

Lohnt sich die Fusionsenergie überhaupt? Im Rahmen des GO Fests könnt ihr erstmals global in Raids auf Necrozma treffen, was wiederum mit Solgaleo oder Lunala verschmelzen kann. Um diesen Vorgang durchzuführen, wird jede Menge Fusionsenergie benötigt. Durch die Fusion wird Necrozma nämlich zu einem der stärksten Angreifer in Pokémon GO.

Wie findet ihr die Promo-Code-Aktion? Habt ihr euch die Fusionsenergie bereits gesichert? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.