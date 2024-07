Pokémon GO Fest 2024 mit und ohne Ticket? Das sind die Unterschiede

Beim globalem Teil vom Pokémon GO Fest 2024 habt ihr die Möglichkeit, mit oder ohne Ticket teilzunehmen. Wir zeigen euch, welche Unterschiede es hierbei gibt und welche Vorteile ihr beim Ticket-Kauf erhalten könnt.

Wann ist das globale GO Fest 2024? Das globale GO Fest 2024 startet am Samstag, dem 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr. Es wird bis zum Sonntag, dem 14. Juli 2024 um 18:00 Uhr laufen. Das Event gilt als größtes Event, welches es in Pokémon GO gibt.

Hierbei gibt es Inhalte, die für jeden Trainer zugänglich sind und weitere Inhalte, die ihr nur erhaltet, wenn ihr das Ticket zum GO Fest 2024 erworben habt.

Welche Unterschiede es für Besitzer des Tickets und Trainer ohne Ticket gibt, haben wir euch zusammengefasst.

Alle Boni mit und ohne Ticket im Vergleich

Im Folgenden haben wir euch alle Inhalte in einer Tabelle zusammengefasst. Zudem seht ihr hier direkt, ob ihr die Inhalte nur mit, oder auch ohne Ticket genießen könnt.

Inhalt Verfügbarkeit Pokémon in rotierenden Habitaten (Samstag) Mit und ohne Ticket Alle Pokémon aus den Habitaten in der Wildnis (Sonntag) Mit und ohne Ticket Lockmodule halten eine Stunde Mit und ohne Ticket Feldforschungen zu Habitaten Mit und ohne Ticket Schnappschuss-Überraschungen Mit und ohne Ticket Chance, auf Shiny-Miniras zu treffen Mit und ohne Ticket Ultrabestien in Raids Mit und ohne Ticket Kostümierte Pikachu und Psiana/Nachtara in Raids Mit und ohne Ticket Miniras in Raids Mit und ohne Ticket Spezialforschung mit Marshadow Nur Ticket-Inhaber Jede Stunde globale Herausforderungen mit Boni Nur Ticket-Inhaber Erhöhte Shiny-Chance Nur Ticket-Inhaber 6 Spezialtausche jeden Tag im Event Nur Ticket-Inhaber Sammlerherausforderungen in den Habitaten Nur Ticket-Inhaber Bis zu 9 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen Nur Ticket-Inhaber Spezielle 7-km-Eier Nur Ticket-Inhaber Rauch kann spezielle Pokémon anlocken Nur Ticket-Inhaber

Exklusive Feldforschungen für Ticket-Inhaber: Wenn ihr das Ticket rechtzeitig erworben habt, konntet ihr bereits 2 exklusive Feldforschungen erhalten. Die erste habt ihr nur erhalten, wenn ihr das Ticket bis zum 6. Mai 2024 erworben habt. Hierbei gab es die Sonnenkrone als Accessoire.

Die zweite Feldforschung habt ihr nur erhalten, wenn ihr das Ticket noch bis zum 6. Juni 2024 erworben habt. Hier konnte das Accessoire Mondkrone erhalten werden.

Exklusive Spawns für Ticket-Inhaber

Besitzer des Tickets können durch Rauch weitere Pokémon anlocken. Diese Pokémon können nur auf diese Weise erscheinen. Der tägliche Abenteuerrauch ist hiervon ausgenommen.

Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Maracamba (Habitat Dämmerwiese )

) Corasonn* (Habitat Strahlender Tag )

) Wuffels* (Habitat Schleichende Dämmerung )

) Skallyk* (Habitat Dunkelste Nacht )

) Psiana mit Tagesschal

Nachtara mit Nachtschal

Während manche Pokémon am Samstag nur in den entsprechenden Habitaten erscheinen können, ist es am Sonntag möglich, überall auf sie zu treffen. Vorausgesetzt, ihr habt das Ticket erworben und Rauch aktiviert.

Braucht man das Ticket für das Event? Ihr könnt am globalen GO Fest 2024 auch teilnehmen, wenn ihr das Ticket nicht erworben habt. Nur, wenn ihr die hier aufgelisteten Boni erhalten wollt, müsst ihr das Ticket erwerben.

Wie kann ich das Ticket erwerben? Wenn ihr das Ticket für das GO Fest 2024 erwerben wollt, könnt ihr das im Ingame-Shop oder im Webstore von Pokémon GO tun. Der Preis für das Ticket liegt bei 17,99 €.

Was haltet ihr von den Inhalten für alle Trainer und für Ticket-Inhaber? Gibt es Boni beim Ticket, die euch besonders interessieren? Werdet ihr das Event mit oder ohne Ticket spielen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die weiteren Events im Juli 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.