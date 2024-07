Pokémon GO: Wie funktioniert Fusion bei Necrozma? Abendmähne und Morgenschwinge

In Pokémon GO könnt ihr Necrozma durch Fusion mit Solgaleo und Lunala verbinden. Wie funktioniert das und was bringt es?

Das ist Fusion in Pokémon GO: Es gibt verschiedene Pokémon, die Fusionen mit anderen Monstern durchführen können. Necrozma ist das erste Pokémon in Pokémon GO, das diese Option hat.

Die Fusion mit Solgaleo verwandelt es in Necrozma Abendmähne

Die Fusion mit Lunala verwandelt es in Necrozma Morgenschwinge

Wie ihr dieses Features nutzt, zeigen wir euch hier.

Wie stark ist die Fusion? Sehr stark, und das in beiden Fällen.

Abendmähne-Necrozma ist einer der Top-Stahlangreifer in Pokémon GO. Stahlgestirn macht es extrem mächtig.

Morgenschwinge-Necrozma ist einer der besten Geist-Angreifer, wenn ihr Schattenstrahl verwendet.

Außerdem sind beide Varianten starke Optionen in der Meisterliga des PvP.

So nutzt ihr die Fusion von Necrozma mit Solgaleo und Lunala

Das benötigt ihr: Ihr müsst beide Monster besitzen, die ihr fusionieren wollt. Also braucht ihr auf jeden Fall Necrozma, dazu dann Solgaleo oder Lunala.

Die Abendmähne-Form von Necrozma

Zudem benötigt ihr sogenannte Fusionsenergie, Necrozma-Bonbons und Cosmog-Bonbons.

Für Abendmähne braucht ihr:

Necrozma

Solgaleo

1.000 Solar-Fusionsenergie

30 Necrozma-Bonbons

30 Cosmog-Bonbons

Für Morgenschwinge braucht ihr:

Necrozma

Lunala

1.000 Lunar-Fusionsenergie

30 Necrozma-Bonbons

30 Cosmog-Bonbons

Wie erhalte ich Fusionsenergie? Die bekommt ihr beim globalen GO Fest 2024, wenn ihr Necrozma Morgenschwinge oder Abendmähne in Raids besiegt. Außerdem wird es die Energie in der Spezialforschung zum Event geben, für die ihr aber ein Ticket braucht.

Wie führe ich die Fusion aus? Wählt dazu einfach Necrozma aus und scrollt nach unten. Dort findet ihr die entsprechenden Optionen.

Hier findet ihr die Fusion im Menü

Wie lange hält die Fusion? Die Fusion hält, bis ihr sie wieder manuell trennt. Das könnt ihr dann im Menü der Fusionsmonster machen.

Was macht die Fusionen aus? Beide beherrschen eine spezielle Attacke, die außerdem als Abenteuereffekt fungiert.

Abenteuereffekte von Necrozma Abendmähne und Necrozma Morgenschwinge

Die Abenteuereffekte könnt ihr auch außerhalb von Kämpfen verwenden. Mehr zu den Abenteuereffekten von Necrozma lest ihr hier.

So könnt ihr den Abenteuereffekt anwählen

Abenteuereffekt von Necrozma Abendmähne: Die Attacke nennt sich „Stahlgestirn“ und lässt sich für 3.000 Sternenstaub und 3 Necrozma-Bonbons aktivieren. Sobald sie aktiviert ist, lockt sie Monster an, die sonst am Tag erscheinen. Dazu gehören:

Taubsi

Alola-Kokowei

Sonnfel

Waumboll

Eguana

Balgoras

Mangunior

Wuffels, das sich mit Glück zur Zwielichtform Wolwerocks entwickeln kann

Imantis

Abenteuereffekt von Necrozma Morgenschwinge: Die Attacke nennt sich Schattenstrahl und kostet ebenfalls 3.000 Sternenstaub und 3 Necrozma-Bonbons, wenn ihr sie einsetzen wollt. Sie lockt nacht-Pokémon an, unter anderem:

Alola-Rattfratz

Piepi

Alola-Knogga

Hoothoot

Galar-Zigzachs

Lunastein

Somniam

Amarino

Wuffels, das sich mit Glück zur Zwielichtform Wolwerocks entwickeln kann

Insgesamt hat Necrozma also einiges zu bieten. Aber es gibt noch jede Menge mehr zu tun, wenn das GO Fest läuft, schließlich kehren auch die Ultrabestien nochmal zurück. Und auch danach könnt ihr viele weitere spannende Pokémon treffen, etwa bei den Hyperbonus-Events. Damit ihr immer wisst, was ansteht: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Juli 2024.