Die besten Konter gegen Voltriant in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Voltriant für ein Pokémon? Voltriant ist eine Ultrabestie und gehört zum Typ Elektro. Es existiert seit der 7. Spielgeneration.

Wann kommt Voltriant? Zum großen GO-Fest-Finale-Event am 27. August trefft ihr Voltriant von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit in Raids. Anschließend an diesem Event-Tag zusammen mit Anego, Masskito und Schabelle wieder von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Voltriant und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Voltriant besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Nidoking mit Zornklinge und Erdkräfte Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte Mega-Latios mit Feuerodem und Psychokinese Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze Regigigas mit Kraftreserve und Gigastoß Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Crypto-Latios mit Feuerodem und Psychokinese Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben Mega-Bibor mit Käferbiss und Schlagbohrer Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Erdbeben

Schwächen von Voltriant: Das Pokémon gehört zum Typ Elektro und ist damit vor allem anfällig gegen Boden. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Voltriant zu besiegen.

Gibt es Shiny Voltriant? Nein, aktuell könnt ihr noch keine Shiny Voltriant in Pokémon GO fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.