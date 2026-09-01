In Pokémon GO gibt es verschiedene Arten von Eiern, die ihr ausbrüten könnt. Doch welche Pokémon stecken drin und wie kann man sie überhaupt bekommen? Wir von MeinMMO haben es uns angesehen und erklären es euch.

Was sind das für Eier? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur Pokémon fangen, sondern auch verschiedene Eier sammeln und ausbrüten. Diese unterscheiden sich dabei nicht nur durch ihre Schlüpf-Distanz und Farbe, sondern auch von ihren Inhalten.

So könnt ihr je nach Ei auf die verschiedensten und teilweise auch sehr seltenen Pokémon treffen. Folgende Eier gibt es:

Update vom 2. September 2026: Wir haben den Artikel auf Aktualität geprüft.

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Wie bekommt man die Eier? Damit ihr euch ein Ei sichern könnt, benötigt ihr lediglich ausreichenden Platz in euer Eier-Aufbewahrung. Diese umfasst maximal 12 Plätze, wobei die letzten drei für 12-km-Eier sowie Eier aus dem Abenteuer-Sync reserviert sind.

Erhalten könnt ihr die Eier dann über verschiedene Wege, beispielsweise das Drehen der Fotoscheibe an PokéStops oder Arenen.

Pokémon, die ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form bekommen könnt, haben wir mit einem Sternchen (*) markiert.

Das müsst ihr beachten: Verschiedene Events verändern immer wieder den Eier-Pool für kurze Zeiten und ergänzen diesen durch andere Pokémon. Es ist also möglich, dass die Eier-Inhalte zu bestimmten Zeitpunkten abweichen.

Alle Monster aus 2-km-Eiern

Die 2-km-Eier erhaltet ihr durch das Drehen der Fotoscheibe an PokéStops und Arenen. Ihr erkennt sie an den grünen Flecken auf ihrer Schale. Laut der statistischen Erfassung von The Silph Road findet ihr diese im Vergleich zu den 5- und 10-km-Eiern am häufigsten. Derzeit erwarten euch daraus unter anderem folgende Pokémon:

Owei*

Pichu*

Pii*

Togepi*

Krebscorps*

Isso*

Ignivor*

Alle Monster aus 5-km-Eiern

Auch 5-km-Eier könnt ihr durch das Betätigen der Fotoscheibe an PokéStops und Arenen erhalten. Diese sind im Vergleich zu den 2-km-Eiern aber etwas seltener. Erkennen könnt ihr die 5-km-Eier an ihrer orangefarbenen Musterung. Auf folgende Pokémon könnt ihr euch aus diesen Eiern freuen:

Riolu*

Mantirps*

Snomnom

Servol (männlich)*

Servol (weiblich)*

Flattutu

Ignivor*

Alle Monster aus 7-km-Eiern

Im Gegensatz zu den Eiern mit einer Schlüpf-Distanz von 2, 5 und 10 Kilometern, erhaltet ihr die 7-km-Eier nicht durch das Drehen von Fotoscheiben, sondern durch das Öffnen von Geschenken. Auch hier müsst ihr selbstverständlich entsprechend freie Plätze in eurer Eier-Aufbewahrung haben.

Ihr müsst also nur in eure Freundschaftsliste gehen und das Geschenk eines Freundes öffnen. Anders, als die anderen Eier, haben die 7-km-Eier eine gelbe Schale und rosafarbene Flecken. Sie lassen sich also gut erkennen.

Folgende Pokémon befinden sich laut Niantic aktuell in den 7-km-Eiern, die ihr aus Geschenken von Freunden erhaltet:

Galar-Mauzi*

Galar-Zigzachs*

Galar-Flampion*

Galar-Flunschlik*

Galar-Corasonn*

Alola-Kleinstein*

Alola-Digda*

Darüber hinaus könnt ihr euch auch besondere 7-km-Eier aus den Geschenken sichern, die ihr von Mateo am Ende einer absolvieren Route erhaltet. Aus diesen schlüpfen in der aktuellen Season folgende Monster:

Galar-Flegmon*

Hisui-Sniebel*

Hisui-Fukano*

Galar-Corasonn*

Barschuft (Weißlinig)*

Die Inhalte der verschiedenen 7-km-Eier werden zu manchen Events thematisch abgeändert. Da bedeutet, dass aus Eiern, die ihr in diesen Zeiträumen erhaltet, dann bestimmte Event-Pokémon schlüpfen. Diese veränderten Inhalte teilen wir euch über unsere jeweiligen Event-Ankündigungen hier auf MeinMMO mit. Es lohnt sich also regelmäßig vorbeizuschauen.

Alle Monster aus 10-km-Eiern

Genau wie die 2- und 5-km-Eier erhaltet ihr auch die 10-km-Eier wieder durch das Drehen von PokéStops und Arenen. Diese Eier lassen sich an den lilafarbenen Flecken erkennen. Sie haben allerdings nicht nur eine der längsten Schlüpf-Distanzen, sondern halten auch das eine oder andere besondere Pokémon für euch bereit, welches ihr sonst nur selten im Spiel findet, wie:

Flunkifer*

Absol*

Gramokles*

Knarbon*

Forgita*

Frospino*

Ignivor*

Alle Monster aus 12-km-Eiern

Eine weitere Besonderheit stellen die rotgemusterten 12-km-Eier in Pokémon GO dar. Diese erhaltet ihr ausschließlich als Belohnung aus den Kämpfen gegen die Team GO Rocket-Bosse Sierra, Arlo, Cliff und ihren Anführer Giovanni.

Dementsprechend selten sind daher auch einige der Monster, die sich in den Eier befinden. Einzelne dieser Pokémon, wie Gladiantri, Ganovil oder Molunk, sind nämlich ausschließlich durch das Ausbrüten der Eier zu bekommen. Folgende Monster könnt ihr dort finden:

Ganovil*

Skallyk*

Pam-Pam*

Molunk

Sproxi

Knattox

Tägliches Abenteuer-Ei

Seit dem großen Level-Update in Pokémon GO gibt es eine neue Art von Eiern: das tägliche Abenteuer-Ei. Habt ihr Level 15 im Spiel erreicht, könnt ihr jeden Tag ein solches Ei erhalten, das automatisch in eine eigene Brutmaschine gepackt wird.

Dabei verliert ihr weder eine eurer Brutmaschinen, noch wird für das Ei ein Platz in eurem Eier-Beutel benutzt.

Durch das tägliche Abenteuer-Ei könnt ihr die folgenden Monster erhalten. Dabei handelt es sich um alle Starter-Pokémon aus den Hauptspielen, die es gibt.

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Igamaro*

Fynx*

Froxy*

Bauz*

Flamiau*

Robball*

Chimpep*

Hopplo*

Memmeon*

Felori*

Krokel*

Kwaks*

Eier aus den Abenteuer-Sync-Belohnungen

Wer innerhalb einer Woche besonders viel gelaufen ist, der wird von Pokémon GO mit zusätzlichen Eiern belohnen. Dabei handelt es sich um 5-km-Eier und 10-km-Eier, die ihr ab einer zurückgelegten Strecke von 25 km bzw. 50 km erhaltet.

Zu finden sind in diesen Eiern nochmal ein paar andere Pokémon, als in den gewöhnlichen Eiern. So habt ihr die Chance, dort auch auf folgende Monster zu treffen:

5 km: Knospi*, Klingplim*, Zobiris*, Rabauz*, Wonneira*

10 km: Kindwurm*, Reshidrago*, Sen-Long*

Wie findet ihr die Monster, die ihr in den jeweiligen Eiern finden könnt? Nach welchen haltet ihr am liebsten Ausschau? Und welche Monster würdet ihr euch zukünftig in den Eiern wünschen? Lasst es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen. Ihr wollt wissen, was sonst noch im Spiel los ist? Dann schaut in der Übersicht aller Events im September 2026 in Pokémon GO vorbei.