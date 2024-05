Pokémon GO enthüllt neue Jahreszeit „Himmlisches Teamwork“ mit mächtigen Pokémon

Pokémon GO hat die neue Jahreszeit „Himmlisches Teamwork“ offiziell vorgestellt. Was ihr erwarten könnt, fassen wir hier zusammen.

Wann startet Himmlisches Teamwork? Die Season beginnt am 1. Juni 2024, um 10:00 Uhr.

Wann endet die Season? Sie läuft bis zum 3. September 2024, um 10:00 Uhr. Damit läuft sie wie gewohnt für grob drei Monate, allerdings plus zwei Tage.

Was sind die Highlights der Season? Das dürfte wohl das GO Fest sein, das im Laufe der Season stattfindet – erst in lokalen Varianten, dann als globales Event für alle Spieler. Dort erscheinen Necrozma, seine Fusionsformen, Lunala, Solgaleo und auch Marshadow.

Doch wie bei Jahreszeiten-Wechseln gewohnt, wird vieles im Spiel umgestellt. Das gilt etwa für die wilden Spawns, den Forschungsdurchbruch und Ähnliches. Auch zahlreiche Events werden im Laufe der Season stattfinden.

Die spannendsten Pokémon dürfte Niantic aber gerade im Trailer vorgestellt haben, den ihr euch hier anschauen könnt:

Legendäre Pokémon und Ultrabestien beherrschen den Himmel von Pokémon GO

Was steckt drin? Geht man vom Trailer aus, dürften einige mächtige Monster in Pokémon zurückkehren, außerdem gibt es ein großes Debüt zum GO Fest 2024.

Mega-Rayquaza kehrt offensichtlich zurück. Nur wann, das ist noch unklar. Es gilt aktuell als das wohl mächtigste Pokémon in Pokémon GO.

Necrozma debütiert in Pokémon GO. Da ist schon klar, dass es zu den lokalen GO Fests erscheint, genauso wie beim globalen GO Fest im Sommer. Zudem bringt Necrozma die Fusion mit Solgaleo und Lunala mit. Durch die Fusion wird es extrem stark, mehr dazu hier.

Obendrein wird Crypto-Lugia offenbar zurückkehren.

Melmetal ist auch im Trailer zu sehen.

Yveltal wird eine Rolle spielen.

Darüber hinaus sehen wir die Ultrabestien, die auch beim GO Fest mitmachen werden: Kaguron Anego Schlingking Voltriant Masskito Schabelle Muramura Kopplosio Katagami



Das sind gleich eine ganze Reihe an mächtigen Monstern, die im Verlaufe der Season erscheinen werden – Termine sind aber nur teilweise bekannt.

Boni, Spawns, erste Events der neuen Season in Pokémon GO

Hier fassen wir die übrigen, bislang bekannten Inhalte zur Season zusammen.

Die Boni der Jahreszeit Himmlisches Teamwork

Während der Season gelten folgende Boni.

Ihr bekommt jeden Monat eine befristete Forschung.

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag ist verfügbar.

Das Spazieren mit Kumpel-Pokémon hat eine erhöhte Chance, XL-Bonbons zu bringen (ab Level 31).

Der erste Fang des Tages bringt euch mehr EP.

Welche Pokémon erscheinen in der Jahreszeit?

Welche Pokémon spawnen? Die Spawns der Pokémon sind nach Habitat geordnet. Alle möglichen Shinys und ihre Habitate sind mit Sternchen* markiert.

Städte : Magneton, Hunduster*, Trasla*, Eneco*, Makuhita*, Unratütox*, Dedenne*, weitere noch unbekannt

: Magneton, Hunduster*, Trasla*, Eneco*, Makuhita*, Unratütox*, Dedenne*, weitere noch unbekannt Wälder: Knofensa*, Ledyba*, Sonnkern*, Geradaks, Kapilz, Pionskora*, Tarnpignon*, weitere noch unbekannt

Knofensa*, Ledyba*, Sonnkern*, Geradaks, Kapilz, Pionskora*, Tarnpignon*, weitere noch unbekannt Gebirge: Digda*, Pottrott*, Bummelz*, Vibrava, Stalobor*, Lithomith*, Scoppel*, weitere noch unbekannt

Digda*, Pottrott*, Bummelz*, Vibrava, Stalobor*, Lithomith*, Scoppel*, weitere noch unbekannt Strände und Gewässer : Quaputzi, Seeper*, Lampi*, Gehweiher*. Finneon, Schallquap*, Apoqualyp, weitere noch unbekannt

: Quaputzi, Seeper*, Lampi*, Gehweiher*. Finneon, Schallquap*, Apoqualyp, weitere noch unbekannt Nordhalbkugel: Hisui-Fukano*, Panzaeron*, Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Perlu*, Tanhel*, weitere noch unbekannt

Hisui-Fukano*, Panzaeron*, Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Perlu*, Tanhel*, weitere noch unbekannt Südhalbkugel: Sichlor*, Hisui-Sniebel*, Kindwurm*, Chelast*, Panflam*, Plinfa*, Bronzel*, weitere noch unbekannt

Was bringt der Forschungsdurchbruch? Dort erhaltet ihr zufällig eines der folgenden Monster:

Hisui-Fukano*

Larvitar*

Ohrdoch*

Milza*

Coiffwaff*

Miniras*

Erste Events der Season

Die ersten Events sind bereits bekannt, da dürften aber noch weitere folgen.

Zuerst wurden die Community Days bereits enthüllt – zumindest die Daten, teilweise wurde aber auch das Monster angedeutet.

Community Day am 9. Juni

Community Day Classic am 22. Juni

Community Day am 21. Juli

Community Day am 31. August

Die Juni-Termine dürften laut Teasern Viscora und Feurigel bringen.

Außerdem wurde für den Start das „Stadium Sights“ Event angekündigt. Daneben stehen die GO Feste im Sommer an.

War es das? In der Regel zeigen die Teaser am Start einer Jahreszeit noch nicht alles, was drin steckt. Es wird also spannend sein, zu beobachten, was in den nächsten Monaten noch hinzukommt. Die ersten Event-Infos für den Juni dürften, zumindest nach bisherigen Erfahrungen, bereits in den nächsten Tagen erscheinen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Und die letzten Events im Mai 2024 findet ihr hier.