Pokémon GO Fest 2024: So stark ist Marshadow

Im Pokémon GO Fest 2024 könnt ihr euch über Marshadow freuen, wenn ihr das Ticket kauft. Wie stark es ist, haben wir uns angeguckt.

Das GO Fest 2024 bringt allerlei Inhalte mit. Während einige der Inhalte für alle Trainer verfügbar sind, müsst ihr euch für einige der Inhalte das Ticket kaufen.

Einer dieser Inhalte ist eine Spezialforschung, bei der ihr auf Marshadow trefft. Hierbei handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon aus der 7. Generation. Es besitzt die Typen Kampf und Geist. Eine Weiterentwicklung besitzt es nicht.

Damit ihr wisst, ob und wo ihr Marshadow zum Kämpfen einsetzen könnt, haben wir es uns für euch genauer angeguckt.

Marshadow in Raids und der Kampfliga

Lohnt sich Marshadow für Raids? Obwohl Marshadow mit Kampf und Geist 2 Typen angehört, kann es nur als Kampf-Angreifer eingesetzt werden. Das Pokémon besitzt nämlich weder eine Sofort-, noch eine Lade-Attacke vom Typ Geist.

Als Kampf-Angreifer hingegen kann Marshadow mit den Attacken, Konter und Nahkampf eingesetzt werden. Es besitzt eine recht gute Ausdauer und kann auch ordentlichen Schaden austeilen.

In der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Kampf reiht es sich zwischen Hisui-Silvarro und Machomei ein und stellt somit einen sehr solides Pokémon für den Kampf in Raids dar.

Lohnt sich Marshadow für die Kampfliga? Auch für den Einsatz in der Kampfliga könnt ihr Marshadow einplanen. Beachtet jedoch, dass es sich für die Superliga gar nicht und für die Hyperliga auch nur sehr bedingt eignet.

In der Meisterliga findet Marshadow jedoch seine Daseinsberechtigung. Hier gehört es zwar nicht zu der absoluten Spitze der Liga, ist aber sehr weit oben vertreten. Um das Pokémon in der Meisterliga effektiv einzusetzen, werdet ihr jedoch einige Bonbons benötigen.

Für den Einsatz in der Kampfliga solltet ihr auf die Attacken-Kombination von Konter als Sofort-Attacke sowie auf Nahkampf und Eishieb als Lade-Attacken zurückgreifen.

Kann ich auch ohne Ticket Marshadow erhalten? Aktuell habt ihr nur mithilfe des Tickets die Möglichkeit, ein Marshadow zu erhalten. Ob es in der Zukunft für alle Trainer zur Verfügung gestellt wird, so wie es zuletzt mit Diancie der Fall war, wird sich zeigen.

Was haltet ihr von Marshadow? Werdet ihr es euch sichern? Oder kauft ihr das Ticket nicht und wartet, ob ihr es in Zukunft ohne ein Ticket erhalten könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle Informationen zum Pokémon GO Fest 2024 haben wir für euch natürlich ebenfalls.