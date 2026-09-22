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Pokémon GO: Schabelle Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
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Die besten Konter gegen Schabelle in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

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Was ist Schabelle für ein Pokémon? Schabelle ist eine Ultrabestie und gehört zu den Typen Käfer und Kampf. Es existiert seit der 7. Spielgeneration.

Wann kommt Schabelle? Ihr findet den Boss in der Zeit von Mittwoch, dem 23. September 2026, ab 6:00 Uhr bis Dienstag, dem 29. September 2026 um 22:00 Uhr in 5-Sterne-Raids. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Schabelle und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Schabelle besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  2. Mega-Staraptor mit Flügelschlag und Sturzflug+
  3. Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Fliegen
  4. Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+
  5. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+
  6. Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer
  7. Crypto-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  8. Mega-Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  9. Cupidos mit Feenbrise und Fliegen
  10. Mega-Mewtu X mit Konfusion und Psychostoß
  11. Lavados mit Flügelschlag und Fliegen
  12. Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug
  13. Galar-Arktos mit Psychoklinge und Fliegen
  14. Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel
  15. Yveltal mit Windstoß und Unheilsschwingen
  16. Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+
  17. Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug
  18. Brutalanda mit Feuerzahn und Fliegen
  19. Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
  20. Crypto-Boreos mit Luftschnitt und Orkan

Schwächen von Schabelle: Das Pokémon gehört zu den Typen Käfer und Kampf und ist damit vor allem anfällig gegen Flug. Feuer, Psycho und Fee. Flug-Pokémon und Flug-Angriffe verursachen an diesem Boss richtig viel Schaden. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Schabelle zu besiegen.

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Gibt es Shiny Schabelle? Ja, Schabelle kann inzwischen auch als Shiny gefangen werden. Haltet nach einem Exemplar mit schwarzem Körper Ausschau.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss alleine oder zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an. Zudem solltet ihr bereits vorab euer Raid-Team organisieren, um Zeit zu sparen.