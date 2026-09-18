Pokémon GO: Super-Mega-Raid-Tag mit Mega-Staraptor – So nutzt ihr das Event richtig aus

Mega-Staraptor wird erstmals in Pokémon GO verfügbar sein. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das passende Event richtig nutzt.

Wann ist das Event? Der Super-Mega-Raid-Tag mit Mega-Staraptor findet am Samstag, dem 19. September 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier könnt ihr die Mega-Entwicklung zum ersten Mal erhalten.

Wir zeigen euch, wie ihr das Maximum aus dem Event herausholt und worauf ihr achten solltet, damit es für euch ein voller Erfolg wird.

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Alle Inhalte des Events

Was ist das für ein Monster? Staraptor stammt aus der 4. Generation und besitzt die Typen Normal und Flug. Es ist die Entwicklung von Staravia, das sich aus Staralili entwickelt. In der Mega-Entwicklung besitzt Staraptor die Typen Kampf und Flug.

Ihr könnt das Monster im Event direkt auf Mega-Level 1 erhalten, wenn ihr es hier besiegt und fangt. Außerdem wird Staraptor auch direkt in der Lage sein, das Super-Max-Level zu erreichen. Zudem erhält es die exklusive Lade-Attacke Sturzflug+, die das ohnehin schon starke Monster noch höher in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO treibt.

Welche Boni gibt es? Neben dem Mega-Level 1, das ein Staraptor aus Raids direkt erhält, sowie der exklusiven Attacke, gibt es noch weitere Boni, die während des Events aktiv sind:

erhöhte Shiny-Chance auf Staraptor aus Super-Mega-Raids

bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch die Fotoscheiben von Arenen

eine befristete Forschung, die während des Events läuft und euch einen Premium-Kampf-Pass sowie ein Guardevor schenkt

das Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht (in der Zeit von Samstag, dem 19. September 2026 um 2:00 Uhr, bis Sonntag, dem 20. September 2026 um 5:00 Uhr)

ein Event-Ticket für 4,99 $ (also ungefähr 5 €), in dem bis zu 8 weitere Raid-Pässe durch Arenen stecken sowie eine erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL durch Raids, 5.000 zusätzliche EP für jeden Super-Mega-Raid plus 5.000 zusätzlichen Sternenstaub für jeden erfolgreichen Super-Mega-Raid

Tipps zum Raid-Tag mit Mega-Staraptor

Wie sollte ich beim Event vorgehen? Damit ihr die kostenlosen Raid-Pässe optimal nutzt, solltet ihr wie folgt vorgehen:

eine Arena suchen und Mega-Staraptor besiegen

die Arena-Scheibe drehen, um einen kostenlosen Pass zu erhalten

die nächste Arena aufsuchen und den Vorgang wiederholen

Ihr könnt nur jeweils einen kostenlosen Raid-Pass im Item-Beutel besitzen. Daher ist es nötig, den aktuellen Pass erst aufzubrauchen, bevor ihr den nächsten Pass erhalten könnt.

Welche Konter sind gut? Durch die Typen-Kombination Kampf und Flug, die Mega-Staraptor besitzt, ist es anfällig gegenüber Angriffen der Typen Flug, Elektro, Psycho, Eis und Fee. Ihr solltet also auf diese Typen setzen, um den Boss schnell zu besiegen. Hier findet ihr die besten Konter gegen Mega-Staraptor.

Da es sich bei dem Boss um einen Super-Mega-Raid handelt, müsst ihr im Kampf unbedingt die Schilde des Bosses vernichten. Insgesamt benötigt ihr 7 Mega-Pokémon im Raid, um die Schilde komplett durchbrechen zu können.

Welche Kumpel-Pokémon lohnen sich? Es gibt einige Monster, bei denen ihr bestimmte Anforderungen erfüllen müsst, bevor ihr die Entwicklung auslösen könnt. Für die folgenden Monster könnt ihr an den Anforderungen während des Raid-Tags gut Fortschritt erzielen:

Hisui-Baldorfish zu Myriador (gewinne 10 Raids)

Galar-Makabaja zu Oghnatoll (gewinne 10 Raids)

Wie findet ihr das Event? Werdet ihr daran teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den nächsten Wochen im Spiel noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.