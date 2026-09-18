WoW läuft mit Forever nicht mehr auf eurem Toaster, braucht modernere Grafikkarten

Die Blizzard-Verantwortlichen haben für WoW: Forever die Mindestanforderungen für Grafikkarten angehoben. Die gute Nachricht: Die meisten PC-Spieler sollten die Hürde auch ohne Neuanschaffung leicht überspringen.

Was ändert sich? Auf der offiziellen Webseite von WoW erklären die Blizzard-Verantwortlichen, dass WoW: Forever bestimmte Grafikkarten-Generationen nicht mehr unterstützen kann. Wer noch so eine inkompatible Karte in seinem Rechner hat, muss die Hardware zwingend aufrüsten, um die Classic-Plus-Variante von WoW spielen zu können.

Der Grund für diese Anpassung: Die neuen Grafik-Verbesserungen von WoW: Forever benötigen zwingend eine Funktion, die ungefähr 2012 bei Grafikkarten eingeführt wurde: Die Unterstützung von RGBA16F UAV in Compute-Shadern.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Welche Grafikkarten werden unterstützt und welche nicht? Mit der Veröffentlichung von World of Warcraft: Forever benötigen Spieler eine Grafikkarte basierend auf einer der folgenden Mikroarchitekturen oder aktueller:

Intel Skylake (2015)

AMD Graphics Core Next 1 (2012)

NVIDIA Maxwell (2014)

Beispiele für kompatible Karten:

AMD Radeon HD 7850 (2012)

NVIDIA GeForce GTX 9xx und 750/750 Ti (2014)

Intel HD Graphics 530 (2015)

Beispiele inkompatibler Karten:

AMD Radeon HD 6950 (2010)

NVIDIA GeForce GTX 760/770/780 und GTX 8xxM (2014)

Intel HD Graphics 6000 (2015)

Die meisten PC-Spieler, die auf ihrem Rechner halbwegs aktuelle Games spielen können, sollten die neuen Grafikkarten-Anforderungen von WoW: Forever erfüllen. Zur Einordnung: Die offiziellen Mindestanforderungen von WoW: Forever liegen noch einmal über den Grafikkarten-Generationen, die nicht mehr unterstützt werden.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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WoW: Forever Systemanforderungen

Wie fallen die offiziellen Systemanforderungen aus? Für WoW: Forever hat Blizzard die folgenden Systemanforderungen festgelegt:

Minimale Systemanforderungen:

Windows 10 64-bit (Mai 2019 Update oder neuer)

4 Kerne, 3.0 GHz Prozessor, Intel Core Haswell, AMD Ryzen Zen

DirectX 12, 4 GB GPU – NVIDIA GeForce GTX 10 series / AMD RDNA 1 / Intel Iris Xe2-LPG Lunar Lake

8 GB RAM

128GB SSD Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen:

Windows 11

8 Kerne, 5.2 GHz Boost-Clock-Prozessor, Intel Core Ultra (Series 2) oder AMD Ryzen Zen 5

DirectX 12, 8 GB GPU – NVIDIA GeForce RTX 40 series / AMD RDNA 3 / Intel Arc B-Series

16 GB RAM

128GB SSD Speicherplatz

Wie erfahre ich, was für ein Modell ich nutze? Hier hat Blizzard einen Tipp für euch:

Öffnet die Einstellungen, wählt „System“ aus, dann „Bildschirm“ und schließlich „Erweiterte Anzeige“, um das Modell eurer Grafikkarte anzeigen zu lassen.

Öffnet den Geräte-Manager und klickt auf den Eintrag „Grafikkarten“, um die installierte Karte auf eurem System einzusehen.

Was ist WoW Forever? Das neue, dritte Standbein für World of Warcraft. WoW Forever soll sich neben dem modernen WoW und WoW Classic einreihen und den Wunsch der Community nach einer Classic-Plus-Variante erfüllen. Sprich: WoW Forever ist das neue „Vanilla“-WoW, das auf Stufe 60 einen neuen, alternativen Weg einschlagen soll.

Es geht also nicht weiter mit Burning Crusade und Wrath of the Lich King. WoW Forever ist aber auch keine zeitbegrenzte Saison, die irgendwann wieder ausläuft und dann weg ist. Stattdessen möchten die Enwickler WoW Forever langfristig um neue Inhalte erweitern, dabei aber die Maximalstufe 60 beibehalten (horizontale Progression wie in Guild Wars 2). Mehr dazu: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zum neuen Classic Plus von World of Warcraft