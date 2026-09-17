Das Kuhlevel in Diablo 4 geht weiter – Spieler entdecken geheime Rüstung, ist nichts für Vegetarier

In Diablo 4 haben Spieler eine neue Rüstung entdeckt, die sehr … fleischig ausfällt. Damit geht das Rätseln und der Grind rund um das Kuhlevel wohl weiter.

Was ist das für eine Rüstung? Wer sich in der Garderobe von Diablo 4 umschaut, stößt dort auf das Set „des Rindes“. Sämtliche Teile dieser Rüstung sind thematisch an ein Rind angelehnt – wie etwa „Die Klauen des Rindes“.

Ob man tatsächlich im blutigen Fleischkostüm durch Sanktuario rennen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber Cosmetics zu sammeln ist bekanntlich ein ganz eigenes Hobby.

Im Spiel wird angegeben, dass man die einzelnen Teile über verschiedene Aktivitäten freischaltet. Welche das genau sind, versucht die Community aktuell herauszufinden. Viele Spieler haben die ersten Rüstungsteile bereits im Kuhlevel entdeckt.

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Spieler grinden für die Rüstung des Rindes

Wo bekommt man die Rüstung? Einzelne Teile des Sets wurden von Spielern bereits gefunden, bei anderen wird zum aktuellen Stand (Donnerstag, 17. September 2026) noch gerätselt.

In einem Thread auf Reddit sammelt die Community derzeit die bekannten Fundorte der Rüstung des Rindes:

Kopf des Rindes: Soll über zufällige Portale in der offenen Welt droppen, bei denen ihr mit einem als Kuh verkleideten NPC interagiert. Bei anderen Spielern fiel der Helm in Keller-Events, in denen sie ebenfalls auf einen muhenden Mann trafen.

Soll über zufällige Portale in der offenen Welt droppen, bei denen ihr mit einem als Kuh verkleideten NPC interagiert. Bei anderen Spielern fiel der Helm in Keller-Events, in denen sie ebenfalls auf einen muhenden Mann trafen. Lendenstück des Rindes: Die Hose erhaltet ihr offenbar nach dem Kampf gegen den Kuhkönig, auf den ihr im Kuhlevel trefft.

Die Hose erhaltet ihr offenbar nach dem Kampf gegen den Kuhkönig, auf den ihr im Kuhlevel trefft. Klauen des Rindes: Die Stiefel bekommt ihr angeblich beim Angeln auf der Kuh-Insel (dort, wo das tote Einhorn liegt).

Die Stiefel bekommt ihr angeblich beim Angeln auf der Kuh-Insel (dort, wo das tote Einhorn liegt). Bruststück des Rindes: Fundort des Brustschutzes bisher noch unklar.

Fundort des Brustschutzes bisher noch unklar. Vorderhachse des Rindes: Fundort der Handschuhe bisher noch unklar.

Die Rüstung des Rindes in Diablo 4.

Ob auch die restlichen Teile irgendwie an das Kuhlevel gebunden sind und weiteren Grind erfordern, ist noch offen. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Wie kommt man in das Kuhlevel? Seit der Veröffentlichung von Lord of Hatred ist das Kuhlevel in Diablo 4 verfügbar, bzw. eine Kuh-Insel, die mit dem Erfolg „Es gibt kein Kuhlevel“ verknüpft ist. Um das Level zu öffnen, müsst ihr etliche Stunden grinden. Außerdem benötigt ihr Zugang zu Lord of Hatred und Vessel of Hatred (in Lord of Hatred enthalten), da ihr einige der notwendigen Items in Nahantu farmen müsst.

Werdet ihr euch das Fleisch-Outfit für euren Helden erspielen oder ist euch der Grind für das Kuhlevel schlichtweg zu absurd? Verratet es uns in den Kommentaren!

Neben dem Kuhlevel sorgt in Season 15 aktuell noch ein ganz anderes Gebiet für Gesprächsstoff. Einige Spieler würden es wohl am liebsten direkt wieder vergessen, denn es sieht noch genauso knallbunt und bescheuert aus wie damals – inklusive Regenbögen, Ponys und blutrünstigen Teddybären.