In Diablo 4 gibt es jetzt alte Runenwörter aus Diablo 2 – So baut ihr sie

In Diablo 4 gibt es seit Season 15 neue Runenwörter, deren System viele noch aus Diablo 2 kennen. Wie ihr sie bekommt und benutzt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind das für Runen? Zum 30. Jubiläum hat Blizzard haufenweise Inhalte von früher zu Diablo 4 gebracht, darunter alte Uniques, Diablo, Baal und Mephisto als Event-Bosse und sogar ein legendäres Pony-Level mit Regenbögen und Teddybären. Aber auch Runenwörter aus Diablo 2 sind teilweise zurück.

Anders als die bisher bekannten Runen aus Diablo 4 setzt ihr die neuen saisonalen Varianten nicht in die Sockel eurer Ausrüstung, um ein Runenwort zu erhalten. Stattdessen nutzt ihr sie als Crafting-Material im Horadrimwürfel.

Wie das konkret funktioniert, welche Runen und Runenwörter es gibt und wo ihr die ersten Exemplare abgreift, erfahrt ihr nachfolgend. Um schnell zu den einzelnen Kategorien zu navigieren, nutzt gerne die Übersicht:

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Diablo 4: Runenwörter erhalten und craften

Wie bekomme ich Runen? Um Runenwörter herzustellen, braucht ihr zunächst die passenden Runen. Da Blizzard das Feature überraschend ausgerollt hat, ist noch nicht vollständig klar, wo sie konkret droppen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie in verschiedenen Endgame-Aktivitäten erbeutet werden können, ähnlich wie die gewohnten Runen aus Vessel of Hatred.

Eure ersten neuen Runen erhaltet ihr allerdings schon sehr früh in Season 15, indem ihr einfach der saisonalen Quest-Reihe folgt. Nach dem Abschluss der ersten größeren Quest droppen zwei Runen sowie mehrere Ausrüstungsgegenstände. Daraus könnt ihr direkt euer erstes Runenwort craften.

Wie stelle ich Runenwörter her?

Die saisonalen Runen wandern nicht in Sockel, sondern werden zusammen mit einem passenden Gear-Item im Horadrimwürfel verarbeitet.

Das Runenwort, das ihr daraus erstellt, könnt ihr dann als Gear ausrüsten.

Ihr benötigt dafür ein „graues“ (normales) Item sowie die geforderten Runen.

Solltet ihr kein graues Item zur Hand haben, könnt ihr die Affixe von gelben oder blauen Gegenständen im Horadrimwürfel entfernen, um eines zu erhalten.

Im Rahmen der saisonalen Quest erhaltet ihr die Runen Tal + Eth. Zusammen mit einem grauen Brustschutz erhaltet ihr aus dem Horadrimwürfel das Unique „Verstohlenheit“ („Stealth“).

Ob sich eure Ausrüstung und die gewählten Runen kombinieren lassen, erkennt ihr daran, dass der „Transmutation“-Button im Horadrimwürfel klickbar wird – oben erscheinen daraufhin drei Fragezeichen.

In Season 15 von Diablo 4 lassen sich Runenwörter im Horadrimwürfel craften.

Diablo 4: Diese Runen gibt es

Welche Runen gibt es? Bisher wurden 12 neue Runen in Diablo 4 entdeckt (Quelle: maxroll.gg). Sie unterteilen sich wie gewohnt in zwei Kategorien:

Runen der Anrufung

Amn : Verursacht Dornenschaden Erzeugt 4 Opfergabe

: Verursacht Dornenschaden Eth : Verbraucht 5 Sekunden lang im Kampf keine Primärressource Erzeugt 600 Opfergabe

: Verbraucht 5 Sekunden lang im Kampf keine Primärressource Mal : Beschwört die Macht eines Großen Übels Erzeugt 666 Opfergabe

: Beschwört die Macht eines Großen Übels Ort : Verursacht nicht-physischen direkten Schaden Erzeugt 1 Opfergabe

: Verursacht nicht-physischen direkten Schaden Tal : Verursacht Schaden über Zeit Erzeugt 3 Opfergabe

: Verursacht Schaden über Zeit

Runen des Rituals

Ber : Glückstreffer: Eure nächsten 5 Fertigkeiten haben eine Chance von bis zu 10 %, einen Vernichtenden Schlag auszulösen. (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel) Erfordert: 200 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Glückstreffer: Eure nächsten 5 Fertigkeiten haben eine Chance von bis zu 10 %, einen Vernichtenden Schlag auszulösen. (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel) Ist : Beschwört die Macht eines Großen Übels. Erfordert: 1000 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Beschwört die Macht eines Großen Übels. Ith : Gewährt 5 Sekunden lang +5 Waffenschaden (bis zu +125). (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel) Erfordert: 175 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Gewährt 5 Sekunden lang +5 Waffenschaden (bis zu +125). (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel) Lo : Gewährt 10 Sekunden lang eine Chance von 25 % auf Tödlichen Schlag. (Überschuss: Erhöhte Dauer) Erfordert: 600 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Gewährt 10 Sekunden lang eine Chance von 25 % auf Tödlichen Schlag. (Überschuss: Erhöhte Dauer) Ral : Gewährt 7 Sekunden lang +250 % mehr Gold. Erfordert: 400 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Gewährt 7 Sekunden lang +250 % mehr Gold. Sol : Gewährt 6 Sekunden lang 15 % Schadensreduktion. Erfordert: 350 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Gewährt 6 Sekunden lang 15 % Schadensreduktion. Tir : Gewährt 8 Sekunden lang +2 Primärressource pro Tötung (bis zu +8). (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel) Erfordert: 300 Opfergabe, Abklingzeit: 1 Sekunde

: Gewährt 8 Sekunden lang +2 Primärressource pro Tötung (bis zu +8). (Überschuss: Erhalte mehrere Stapel)

Bleiben die neuen Runen in Diablo 4? Da die neuen Runen als „saisonaler Gegenstand“ markiert sind, verschwinden sie nach dem Ende von Season 15 aus Diablo 4. Sie stehen euch somit ausschließlich für die Dauer der Saison zur Verfügung.

Diablo 4: Diese Runenwörter könnt ihr bauen

Welche Runenwörter gibt es? Aus den neuen und den alten, bekannten Runen lassen sich nach aktuellem Stand folgende 17 Items craften (Quelle: maxroll.gg). Die Reihenfolge der Runen spielt im Horadrimwürfel keine Rolle. Sobald die deutschen Begriffe bekannt sind, ergänzen wir sie in der Liste.

Waffen

Call to Arms (Unique Axt) – Amn+Ral+Mal+Ist+Ohm 2.002 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,10 Angriffe pro Sekunde (Schnell)

+[200 – 250] % Waffenschaden

+1 auf alle Fertigkeiten

x40 % Multiplikator für gesamten Schaden

+5 auf Ruf-Fertigkeiten

+40,0 % Angriffsgeschwindigkeit

Aspekt: Während Ihr von einer Ruf-Fertigkeit betroffen seid, erhaltet Ihr: +5 Ränge auf alle Fertigkeiten +15 % [+] maximales Leben +15 % [x] maximale Primärressource



Edge (Unique Bogen) – Tir+Tal+Amn 3.454 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,10 Angriffe pro Sekunde (Schnell)

+15,0 % Chance auf einen zusätzlichen Gegenstand vom Kuriositätenändler

+35,0 % Angriffsgeschwindigkeit

+200,0 % Schaden gegen Dämonen

Glückstreffer: Chance von bis zu 40 %, über 10 Sekunden [800 – 5.400] Giftschaden zu verursachen

+[2 – 360] alle Attribute

+[50 – 5.917] Dornen

+200,0 % Schaden gegen Untote

Grief (Unique Phasenklinge) – Eth+Tir+Lo+Mal+Ral 1.788 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,50 Angriffe pro Sekunde (Sehr schnell)

Unzerstörbar

+[750 – 1.000] % Waffenschaden

+20,0 % Chance auf Tödlichen Schlag

+[30,0 – 40,0] % Angriffsgeschwindigkeit

+100,0 % Schaden gegen Dämonen

+2 Primärressource bei Tötung

Aspekt: Euer direkter Schaden verursacht über 5 Sekunden 40 % zusätzlichen Giftschaden.

Holy Thunder (Unique Streitkolben) – Eth+Ral+Ort+Tal 1.727 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,10 Angriffe pro Sekunde (Schnell)

+35,0 % Blitzwiderstand

x50 % Multiplikator für gesamten Schaden

+20,0 % Glückstrefferchance

Aspekt: Ihr strahlt Knisternde Energie aus. Gegner, die durch Knisternde Energie Schaden erleiden, erleiden 3 Sekunden lang [20 – 35] % [x] erhöhten Heilig-, Feuer-, Blitz- und physischen Schaden durch Euch.

Infinity (Unique Stangenwaffe) – Ber+Mal+Ber+Ist 3.455 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

0,90 Angriffe pro Sekunde (Langsam)

Glückstreffer: Chance von bis zu 40,0 %, einen Vernichtenden Schlag auszulösen

+35 % Bewegungsgeschwindigkeit

+[2 – 4.400] maximales Leben

+[100 – 200] % Golddrop-Chance

Aspekt: Chance von 50 %, den Kettenblitz einer Zauberin auf Rang 20 auszulösen, wenn Ihr einen Gegner tötet.

Ihr erhaltet den Passiveffekt der Zyklonrüstung eines Druiden auf Rang 22.

Nahe Gegner sind Verwundbar und erleiden 125 % [x] mehr Schaden durch Euch.

Insight (Unique Stab) – Ral+Tir+Tal+Sol 3.800 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,00 Angriffe pro Sekunde

+35,0 % Angriffsgeschwindigkeit

+[16,0 – 46,0] % Kritische Trefferchance

+[2 – 345] Waffenschaden

+[2 – 360] alle Attribute

x200 % Multiplikator für Kritischen Trefferschaden

King’s Grace (Unique Flegel) – Amn+Ral+Thul 1.728 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,20 Angriffe pro Sekunde (Sehr schnell)

+100,0 % Schaden gegen Dämonen

+100,0 % Schaden gegen Untote

+[1 – 948] Leben bei Treffer

+50,0 % Glückstrefferchance

x75 % Multiplikator für gesamten Schaden

Leaf (Unique Stab) – Tir+Ral 3.455 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,00 Angriffe pro Sekunde

+4 Primärressource bei Tötung

+35,0 % Kältewiderstand

20,0 % Ressourcenerzeugung

Pattern (Unique Dolch) – Tal+Ort+Thul 1.728 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,20 Angriffe pro Sekunde (Sehr schnell)

30,0 % Blockchance

x50 % Multiplikator für gesamten Schaden

+10,0 % alle Attribute

Aspekt: Glückstreffer: Chance von bis zu 40 %, über 10 Sekunden [400 – 2.700] Giftschaden zu verursachen

+[10,0 – 20,0] % Kritische Trefferchance

+[203 – 400] Widerstand gegen alle Elemente

Phoenix (Unique Schild) – Vex+Vex+Lo+Jah 1.202 Rüstung

20,0 % Blockchance

+100 % Haupthand-Waffenschaden

+[1 – 632] Leben bei Tötung

+35,0 % Feuerwiderstand

+20,0 % Chance auf Tödlichen Schlag

x50 % Multiplikator für gesamten Schaden

10,0 % Schadensreduktion

Aspekt: Wenn Ihr eine Stufe aufsteigt, entfesselt Ihr einen Feuerring auf Rang 40.

Glückstreffer: Angriffe haben eine Chance von bis zu [15 – 30] %, einen Speer des Feuers auf Rang 22 zu entfesseln.

Spirit (Unique Schild) – Tal+Thul+Ort+Amn 1.202 Rüstung

20,0 % Blockchance

+100 % Haupthand-Waffenschaden

+[1 – 2.200] maximales Leben

+5 auf alle Fertigkeiten

+[25,0 – 35,0] % Angriffsgeschwindigkeit

+[1 – 2.200] maximales Leben

+[20 – 56] % maximale Ressource

50,0 % Beeinträchtigungsreduktion

Strength (Unique Schwert) – Amn+Tir 1.727 Schaden pro Sekunde

0 Schaden pro Treffer

1,10 Angriffe pro Sekunde (Schnell)

Glückstreffer: Chance von bis zu 25,0 %, einen Vernichtenden Schlag auszulösen

x50 % Multiplikator für gesamten Schaden

+10,0 % Stärke

+[1 – 2.200] maximales Leben

+[1 – 948] Leben bei Treffer

+2 Primärressource bei Tötung

Ausrüstung

Enigma (Unique Brustschutz) – Jah+Ith+Ber 2.805 Rüstung

+2 auf alle Fertigkeiten

+45 % Bewegungsgeschwindigkeit

12,0 % Schadensreduktion

40,0 % maximales Leben

+[91 – 1.225] Rüstung

Aspekt: Euer Entrinnen ist jetzt der Teleport der Zauberin und kostet 33 Primärressource.

Lore (Unique Kopfschutz) – Ort+Sol 1.603 Rüstung

+2 auf alle Fertigkeiten

+25 maximale Ressource

10,0 % Schadensreduktion

+[1 – 2.800] Blitzwiderstand

+2 Primärressource bei Tötung

+[183 – 2.500] Rüstung

Prudence (Unique Brustschutz) – Mal+Tir 2.805 Rüstung

Unzerstörbar

+500 Widerstand gegen alle Elemente

10,0 % Schadensreduktion

25,0 % Dauer von Kontrollverlusteffekten reduziert

+[20,0 – 35,0] % Gesamtrüstung

+2 Primärressource bei Tötung

10,0 % Ausweichchance

Rain (Unique Brustschutz) – Ort+Mal+Ith 2.805 Rüstung

+[25 – 40] % maximale Ressource

+5 auf Naturmagie-Fertigkeiten

10,0 % Schadensreduktion

+35,0 % Blitzwiderstand

10,0 % Ausweichchance

Aspekt: Glückstreffer: Angriffe haben eine Chance von bis zu [15 – 30] %, einen Wirbelsturm eines Druiden auf Rang 15 zu entfesseln.

Chance von 50 %, die Zyklonrüstung eines Druiden auf Rang 15 zu entfesseln, wann immer Ihr ausweicht.

Stealth/Verstohlenheit (Unique Brustschutz) – Tal+Eth 457 Rüstung

+[7 – 9] maximales Leben

[15,0] % Ressourcenerzeugung

+[25,0] % Angriffsgeschwindigkeit

+[25] % Bewegungsgeschwindigkeit

[15,0] % Schadensreduktion

[25,0] % Beeinträchtigungsreduktion

In seinem YouTube-Video stellt der Diablo-Experte wudijo alle Runenwörter und ihre Effekte vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welches der Runenwörter wollt ihr euch als Erstes im Horadrimwürfel zusammenbauen – zieht es euch direkt zu Klassikern wie Enigma? Verratet es uns in den Kommentaren!

Die neuen Runenwörter können euren Builds einen gewaltigen Machtschub verpassen. Welche Klassen aktuell in Diablo 4 am stärksten performen, erfahrt ihr in unserer frischen Tier List zum Endgame von Season 15 – inklusive Links zum Nachbauen.