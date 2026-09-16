Diablo ist endlich in Diablo 4 und Spieler wollen, dass er bleibt

Mit der neuen Season 15 hat Blizzard neuen Content zu Diablo 4 gebracht. Oder eigentlich … alten Content. Denn ihr könnt nun Bosse aus früheren Diablo-Teilen bekämpfen. Die Jubiläums-Feier kommt so gut an, dass Spieler sie sich permanent wünschen – auch mit Blick auf Diablo 5.

Season 15 steht im Stern des 30-jährigen Jubiläums von Diablo und bringt Inhalte von früher zurück, darunter Diablo, Baal und Mephisto als Event-Bosse in Gebieten aus älteren Spielen. Ihr könnt sogar selbst zum „dunklen Wanderer“ werden und euch die Macht der Übel zu Eigen machen.

Insbesondere Diablo persönlich sorgt für Freude, denn der war bisher in Diablo 4 gar nicht zu sehen. Hier hört die Nostalgie aber nicht auf. Blizzard hat haufenweise Features in Season 15 geplant, die eure Nostalgie vollends ausreizen sollen:

Ikonische Items aus früheren Spielen sind wieder erhältlich, darunter der berüchtigte Stone of Jordan.

Runenwörter aus Diablo 2 sind teilweise zurück und dürften bald zu den stärksten Items im Spiel zählen.

Seltsame Gegenstände wie der Chat Gem und der schwarze Pilz tauchen in der Welt auf.

Selbst das kontroverse Whimsyshire aus Diablo 3 ist wieder als Ort in Diablo 4 verfügbar – inklusive Regenbögen und Ponys.

Dabei soll die Season so gut präsentiert werden, dass sogar Spieler, die nichts mit den alten Diablo-Teilen zu tun haben, die Quest-Reihen genießen und sich über den Blick in die Vergangenheit freuen (auf Reddit).

Trotz anfänglicher Probleme und schwerwiegender Bugs kommen die Inhalte so gut an, dass die Spieler sie gerne behalten würden – vor allem, da man als Fan von Diablo 4 ja sonst nicht mehr viel erwarten kann.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

„Wäre ein schönes Abschiedgeschenk für Fans von Diablo 4“

Auf Reddit und anderen Plattformen liest man aktuell häufiger, dass in Season 15 so viel Arbeit steckt, dass es schade wäre, das alles in 3 Monaten wieder zu verlieren. Insbesondere die alten Bosse und andere ikonische Gegner wären eine Bereicherung für Diablo 4.

Diablo 4 wird keine Erweiterungen mehr erhalten, weswegen die Spieler nun meinen: Dann könnte Blizzard ja einfach Content aus den Seasons permanent machen. So sei das Fehlen eines großen DLCs nicht ganz so schmerzhaft, ein „Abschiedsgeschenk“ für Diablo 4:

In all diese Bosse und ihre Mechaniken scheint viel Arbeit geflossen zu sein, verschwendet die nicht, indem ihr sie in den saisonalen Mülleimer werft, sondern lasst die Großen Übel und die Gegner im Ewigen Realm, sobald die Saison endet. BountyHunterHQ auf Reddit

Selbst scheinbar kleine Features wie die Rückkehr von Deckard Cain, der mit den Spielern spricht, sorgt stellenweise für das ein oder andere Lächeln.

Habt ihr Season 15 schon gespielt? Wie fandet ihr die neuen Inhalte? Würdet ihr Diablo, Baal und Mephisto bis zum Release von Diablo 5 bekämpfen – genau wie früher? Schreibt uns einen Kommentar!

Die Übel der Hölle sind schon seit jeher die großen Gegenspieler der Diablo-Reihe und Diablo 4 ist das erste Diablo, in der der namensgebende Herr des Schreckens nicht im Spiel zu finden ist. Oder war, bis Season 15. Diablo selbst wurde zwar zum „Obersten Übel“, ist aber nicht einmal das stärkste von ihnen: Die 7 Übel aus Diablo im Power-Ranking