Diablo 4 ist schon zu Ende und trotz aller Freude über Diablo 5 könnte ich kaum enttäuschter sein

Die BlizzCon 2026 hat mit haufenweise starken Ankündigungen für viel Freude gesorgt, auch bei MeinMMO-Redakteur und Blizzard-Fan Benedict Grothaus. Eine Info haben die Entwickler von Diablo 4 aber erst in einem Interview nachgereicht – und die sorgt für heftigen Frust.

Im Ernst, die BlizzCon war absolut fantastisch. Von der Wiederbelebung von StarCraft als Shooter über die Ankündigung von Diablo 5 bis hin zu meinem absolutem Highlight, zwei neuen Helden für Heroes of the Storm, war ich den ganzen Abend über fast schon sprachlos beim Zusehen.

Nach der Eröffnungs-Zeremonie tröpfelten dann langsam weitere Informationen zu den Ankündigungen durch, erst über „Deep Dive“- und „What‘s Next“-Panels von den Devs selbst, dann über Interviews von verschiedenen Seiten.

In einem davon, von PCGamer, haben die Entwickler von Diablo dann eine Hiobsbotschaft verkündet, die mich erst einmal mit leerem Blick den Bildschirm hat ansehen lassen, dann nur ungläubig den Kopf schütteln. Hast du denn nichts von Diablo 3 gelernt, Blizzard?

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay

Drei Jahre nach Release ist Diablo 4 quasi fertig

Diablo 4 bekommt keine Erweiterungen mehr. Lord of Hatred ist das Ende der Geschichte des Spiels, ab jetzt läuft alles auf Diablo 5 hinaus. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung und es ergibt für mich keinen Sinn:

Diablo 5 spielt 100 Jahre nach Diablo 4, aber wir wissen noch überhaupt nicht, was das Ende von Lord of Hatred überhaupt bedeutet. Bei Reaper of Souls wussten wir wenigstens, dass 90 % der Menschheit ausgelöscht wurde, ehe Diablo 4 überhaupt startet.

In Diablo 5 hat Diablo persönlich aber „gewonnen“ – nur was überhaupt gewonnen? Angeblich gab es ein Goldenes Zeitalter der Menschen, die dann … wieder mal ausgelöscht werden. Werden wir all das nie sehen?

Der aktuelle Stand ist, dass Mephisto wirklich viel Mist gebaut hat und wir gerade dabei sind, die Welt irgendwie aufzuräumen. Kein wirklich befriedigendes Ende eines so wichtigen Handlungsstrangs.

Rod Fergusson hat damals haufenweise Erweiterungen versprochen und wir bekamen … zwei. Ja, Fergusson ist weg und Blizzard wurde zwischendurch von Microsoft gekauft, das ändert die Voraussetzungen vollkommen.

Trotzdem ein Downer und wenn man sich anschaut, was alles in Diablo 5 kommt, erweckt das den Verdacht, dass vieles davon eigentlich für Diablo 4 geplant gewesen sei. Diablos Rückkehr, der Dämonenjäger als Klasse, dessen ikonische Waffe schon in den Daten von Diablo 4 gefunden wurde – all das sind Indizien dafür, dass geplanter Inhalt einfach auf das kommende Spiel geschoben wurde.

Ganz beendet soll die Story von Diablo 4 aber noch nicht sein, heißt es weiter im Interview. Sie soll innerhalb der kommenden Seasons weiter erzählt werden, aber wenn ich mir die Story der Seasons bisher ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass da bahnbrechende Erkenntnisse bei herumkommen.

Immerhin, Content bekommt Diablo 4 noch, darunter die Amazone als neue Klasse.

Zwei Jahre Durststrecke mit … was genau?

Blizzard hat den gleichen Fehler damals bei Diablo 3 gemacht und das Spiel nach dem Release des Nekromanten als eigenständige Klasse ohne Story-Inhalte in den Wartungsmodus geschickt – obwohl es noch absolut lebendig war. Warum? Weiß Kotick.

Zugegeben, nach Diablo 3 mussten wir geschlagene 9 Jahre (7, wenn man das Nekromanten-Pack als echten DLC wertet) warten, um mehr Diablo spielen zu können. Jetzt sind es „nur“ zweieinhalb Jahre, falls sich Blizzard an den Release Anfang 2029 hält.

Aber womit soll Diablo 4 so lange lebendig bleiben? Ja, nächstes Jahr kommt die Amazone als neue Klasse, die alle eigentlich schon mit Lord of Hatred erwartet haben. Möglicherweise kommen noch weitere Klassen-Packs, was ich jedoch eher bezweifle. Sonst? Nur noch Seasons.

Blizzard will Diablo 4 so lange unterstützen, wie Spieler es spielen und ja, ich muss ihnen zugestehen: Das tun sie sicherlich, taten sie schon mit Diablo 3 (und sogar Diablo 2!). Aber ob sich jetzt noch so viele Spieler für Diablo 4 interessieren, sei mal dahingestellt.

Lord of Hatred kam unfassbar gut an, hat mich begeistert wie lange nichts mehr und galt für mich wie für viele andere Fans als die möglicherweise beste Diablo-Kampagne aller Zeiten. Das Spiel direkt danach abzusägen, wirkt seltsam.

Ein Lichtblick: Die Diablo-Serie auf Netflix

Vielleicht spricht das Copium aus mir, vielleicht sehe ich die ganze Entwicklung rund um Diablo 4 als verletzter Fan auch einfach zu negativ, aber Blizzard hat noch mehr Inhalte für Diablo versprochen, konkret: Eine Serie auf Netflix – von der wir allerdings schon seit 2020 wissen.

Viele Infos gibt es dazu aber noch nicht, weder was Handlung, noch was Release oder Umsetzung angeht, aber sie könnte das Band zwischen Diablo 4 und 5 knüpfen. Das wäre zwar mehr ein Trostpflaster, aber eine Diablo-Serie steht immerhin schon lange auf meinem Wunschzettel und dem anderer Fans.

Ich will die BlizzCon nicht schlechtreden, vor allem nicht mit Blick auf die absolut hervorragenden Ankündigungen und Cinematics, die wir sehen konnten. Allein der Trailer zu Diablo 5 ist reines Gänsehaut-Material.

Eine schlechte Nachricht wie die von Diablo 4 nun trifft aber genau deswegen umso härter, wie ein Kieselstein im Pudding … oder wie auch immer die Redewendung geht. Zudem bin ich fest davon ausgegangen, dass Blizzard die letzte Diablo-4-Erweiterung auf der BlizzCon 2027 ankündigen, vielleicht sogar shadowdroppen wird. Wird wohl nichts.

Es bleibt zu hoffen, dass aus mir einfach der wütende Nerd spricht, der sich bald wieder beruhigt, sobald er mit der Amazone durch Sanktuario fetzen kann, um darauf zu warten, dass die Welt vor die Hunde geht. Denn wir wissen ja jetzt schon, wo die Reise hin geht.

Hättet ihr erwartet, dass Diablo 4 noch weiter geht? Denkt ihr, es gibt noch einen fließenden Übergang zu Diablo 5 auf irgendeine Art und Weise, oder gibt es einfach nur einen harten Cut? Schreibt mir einen Kommentar!

Nachdem der ganze Frust über diese eine Information zu Diablo 4 nun endlich draußen ist, kann ich mich wieder auf das freuen, was vor uns liegt: Heroes of the Storm, die Warcraft-3-Kampagne und vor allem WoW Forever. Das schon lange vermutete Classic+ ist nämlich genau das, was mir die Wartezeit auf Diablo 5 verkürzen wird: WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft