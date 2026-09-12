Diablo 5 ist bestätigt! Vorher soll Diablo 4 aber noch beliebte Klasse aus Diablo 2 bekommen

Auf der BlizzCon 2026 wurde Diablo 5 mit einem kurzen Teaser angekündigt. Aber auch für Diablo 4 stehen große neue Inhalte an – darunter eine beliebte Klasse.

Was wurde angekündigt? Blizzard hat Diablo 5 offiziell auf der BlizzCon 2026 enthüllt, der neue Teil befinde sich in Entwicklung. Das Entwicklerteam gab an, dass man bereit sei, über das Zeitalter des Hasses hinauszublicken und einen ersten Einblick in die nächste Ära der Reihe zu gewähren.

Seit 30 Jahren steht Sanktuario am Rande des Abgrunds – und jedes Mal sind Helden aufgetaucht, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Bis jetzt.

Wann erscheint Diablo 5? Diablo 5 soll im Frühjahr 2029 erscheinen. Blizzard teasert bereits düstere Aussichten an: Die Helden seien fort, Sanktuario sei gefallen und Diablo habe gesiegt. Zum ersten Mal kämpft ihr nicht mehr dafür, Diablo aufzuhalten, sondern betretet eine Welt, die er sich bereits an sich gerissen hat.

„Sanktuario fällt 2029“, heißt es im ersten Teaser-Trailer:

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay

Wer sich für Updates zu Diablo 5 anmelden will, kann das auf der Website zu dem neuen Teil bereits tun.

Was kommt für Diablo 4? Auch für den aktuellen Ableger gab es große Neuigkeiten. Die Vision für die Amazone habe im Zuge von „Lord of Hatred“ echte Formen angenommen, erklärte Blizzard auf der BlizzCon. Dem Team sei klar geworden, dass sich hier eine riesige Chance bot, die man sich nicht entgehen lassen durfte. In der ersten Jahreshälfte 2027 hält damit eine der kultigsten Kriegerinnen der Seriengeschichte Einzug in Diablo 4 – die Amazone.

Die Amazone wird klassisch auf den Bogen setzen, führt mit dem Javelin aber auch eine neue Waffenart in Diablo 4 ein. In der morgigen Show am 13. September 2026 sollen bereits weitere Details zur Klasse sowie zur kommenden Season enthüllt werden.

Amazone für Diablo 4 oder der Blick auf Diablo 5: Welches Announcement hat euch auf der BlizzCon 2026 mehr vom Stuhl gehauen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Zusätzlich erscheint Diablo 4 am 15. September pünktlich zum Start der neuen Season als „Age of Hatred“-Collection für die Nintendo Switch 2. Das Paket enthält das Hauptspiel sowie die beiden Erweiterungen „Vessel of Hatred“ und „Lord of Hatred“. Alle Ankündigungen, Highlights und Trailer der BlizzCon 2026 findet ihr in unserem Live-Ticker. Wir von MeinMMO begleiten das Event live für euch und halten euch rund um die Uhr auf dem Laufenden!