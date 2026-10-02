Aion 2: Endgame – 14 Tipps, mit denen ihr das meiste rausholen könnt

Level 45 ist erreicht – nun beginnt das Endgame in Aion 2. Doch was tun, wenn der Levelgrind nicht mehr im Fokus steht? MeinMMO hat ein paar Tipps für euch, mit denen ihr die Zeit effektiv nutzen könnt.

Jeder kennt’s: Das Maxlevel ist erreicht und man steht erstmal vor der Frage „Und nun?“. Bevor ihr jetzt den nächsten Charakter anfangt und den Grind von vorn beginnt, liefern wir euch ein paar Dinge, mit denen ihr das Endgame sinnvoll nutzen könnt.

Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu für euch spannenden Stellen springen:

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Aion 2: Endgame – Tipps für Dailys und Weeklys

Wollt ihr das Endgame effizient nutzen, lohnt es sich, einen genauen Blick auf die eigene Routine der täglichen und wöchentlichen Aktivitäten zu werfen:

Schließt jeden Tag 5 Pflichtaufgaben ab

Achtung: Ihr könnt die Quests nur mit einem Charakter abschließen, ihr könnt sie also nicht mit euren Twinks/Alts wiederholen.

Durch den Abschluss erhaltet ihr beispielsweise wichtige Kristalle für das Pet-System.

Konzentriert euch dabei auf die Slots mit 100 % garantierten Belohnungen.

Nutzt eure Dungeon-Tickets pro Woche aus

Die sogenannten Daily-Dungeons sind eigentlich keine Daily-, sondern eher Weekly-Dungeons.

Pro Woche könnt und solltet ihr 14 davon absolvieren. Mit Abo könnt 21 zusätzliche Runs angehen.

Hier könnt ihr wertvolle Belohnungen erhalten, die ihr für eure Aufwertungen benötigt.

Kauft jede Woche alle 12 möglichen Command Scrolls bei den Händlern

Ihr könnt jede Woche 12 Zusatzquests erledigen, die euch wiederum Belohnungen für weitere Aufwertungen geben.

Nicht gekaufte Scrolls können nicht in die nächste Woche mitgenommen werden, deshalb solltet ihr sie jede Woche holen.

Nutzt die Materialabgabe für wichtige Ressourcen

Bei der Materialabgabe könnt ihr Materialien, die ihr nicht braucht, regelmäßig abgeben und gegen sinnvollere Belohnungen eintauschen.

Dadurch erhaltet ihr wertvolles Kinah, Aufwertungssteine und Abyss-Punkte.

Bündelt eure Aktivitäten nach Gebieten

Legt einmal fest, was ihr alles erledigen wollt, und startet dann in einem Gebiet in eurer Nähe.

So vermeidet ihr lange (wenn auch automatische) Laufwege und spart Zeit.

Mehr zu Dailys und Weeklys Mehr zum Thema Aion 2: Perfekter Start in die erste Woche – Daily und Weekly Checkliste von Karsten Scholz

Auf der nächsten Seite erhaltet ihr wertvolle Tipps für eure Ausrüstung und wie ihr möglichst effektiv das gewünschte Itemlevel erreicht. Interessiert ihr euch eher für Dungeons, Transzendenz und Solo-Inhalte, geht es hier entlang: Aion 2: Endgame – Tipps für Dungeons, Transzendenz & Solo-Inhalte