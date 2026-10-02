Niemand kennt die Story von GTA 6, aber Spieler wetten jetzt schon echtes Geld darauf, dass sie bei den Game Awards 2026 abräumen wird

GTA 6 erscheint erst im November 2026. In den USA sind sich Nutzer einer Plattform für Wetten aber jetzt schon sicher, dass das Game bei den Game Awards im Dezember 2026 in einer Kategorie abräumen wird.

Was genau wetten die Spieler? Via dem Anbieter Polymarket geht in den USA gerade eine Wette steil: Wird Grand Theft Auto VI bei den Game Awards 2026 Beste Erzählung gewinnen? Aktuell stehen die Chancen laut einem Screenshot des X.com-Nutzers und bekannten Leakers @charlieINTEL bei 40 Prozent mit einem Aufschwung von zuletzt 8 Prozent Ende September.

Was ist Polymarket? Polymarket ist nach eigenen Angaben der weltweit größte dezentrale Prognosemarkt. Gezahlt wird hier mit Kryptowährungen. Im Grunde können Nutzer Wetten aufsetzen und mit Geldeinsatz daran teilnehmen. Anders als zum Beispiel bei deutschen Sportwettanbietern kann aber auf jedes Thema gesetzt werden, also auch Politik, Wirtschaft, Technik oder Gaming. In Deutschland wird Polymarket als illegales Glücksspiel eingestuft (via SWR).

Die Wetten auf Polymarket sind laut einer Recherche des Datenwissenschaftlers Alex McCullough auf Dune.com 89,8 Prozent akkurat, wenn es darum geht, Events vorherzusagen (via Yahoo Finance). Allerdings könnten sich die Teilnehmer der GTA-6-Wette gehörig verschätzt haben: GTA 6 kommt so spät im November, dass es für die Game Awards 2026 vielleicht gar nicht mehr qualifiziert ist.

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Schafft es GTA 6 überhaupt in die Game Awards 2026?

Wird GTA 6 für die Game Awards 2026 qualifiziert sein? Aktuell ist das offizielle Cut-Off-Date, bis zu dem qualifizierbare Spiele erschienen sein müssen, für die Game Awards 2026 noch nicht bekannt. Es soll laut der offiziellen Webseite im Herbst 2026 bekannt gegeben werden – also vermutlich bald.

GTA 6 erscheint aber tatsächlich erst am 19. November 2026. Die Game Awards 2026 finden schon am 10. Dezember statt. Damit liegen der Release von GTA 6 und die Verleihung gerade einmal drei Wochen auseinander. Um die Gewinner fair zu identifizieren, muss die Jury vorab die Chance haben, alle Nominierten auf aktueller Hardware zu zocken. Das braucht Zeit.

Laut Geoff Keighley (via X.com) lag der Release-Schluss für Spiele zumindest bis 2020 immer zwischen dem 15. und 30. November. Es kann also sein, dass GTA 6 gerade noch qualifiziert ist für die Verleihung 2026. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es knapp nicht mehr für dieses Jahr, sondern für 2027 berücksichtigt werden muss.

Ob es GTA 6 noch in die Game Awards 2026 schafft, ist eine spannende Frage. Es wird vermutlich für Rockstar sehr knapp. Wenn ihr noch mehr Informationen rund um den Event am 10. Dezember 2026 aus Los Angeles wünscht, haben wir für euch alles, was bislang bekannt ist, auch schon zusammen gesammelt: Game Awards 2026: Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Stream und mehr