Game Awards 2026: Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Stream und mehr

Bald stehen die alljährlichen Game Awards wieder an und das Game of the Year wird gekürt. Wann das Event stattfindet, welche Preise verliehen werden und wo ihr den Stream schauen könnt, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Wann finden die Game Awards statt? Die Game Awards finden am 12. Dezember 2026 ab 1:30 Uhr MEZ statt. Dann startet die Pre-Show mit ersten Trailern und Preisen, bis Geoff Keighley dann um 2:00 Uhr MEZ die Hauptshow eröffnet.

Wo kann man den Stream schauen? Ihr könnt die Show kostenfrei auf sämtlichen Plattformen anschauen:

Etliche Creator werden sicherlich auch co-streamen und zeitgleich auf das Gesehene eingehen, sodass ihr auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen fündig werden solltet.

Wie lange geht die Show? Meist handelt es sich um ein Zeitfenster von circa 3 Stunden plus Pre-Show von circa 30 Minuten.

Kann man sich das Ganze auch vor Ort anschauen? Ja, in Los Angeles (USA) im Peacock Theater. Tickets gibt es ab dem 30. Oktober bei AXS.

Letztes Jahr gewann Clair Obscur: Expedition 33 den Award für das Game of the Year:

Video starten Clair Obscur: Expedition 33 – JRPG mit französischem Flair hat Release-Termin Autoplay

Alle Infos zu Nominierungen, Kategorien und Preisen der Game Awards 2026

Welche Preise werden vergeben? Zum einen natürlich der Award für das Game of the Year 2026 (zu Deutsch: Spiel des Jahres). Zusätzlich gibt es noch weitere Kategorien, in denen Spiele nominiert werden und die sie gewinnen können.

Alle Kategorien in der Übersicht Hauptpreis Game of the Year (Spiel des Jahres) Kreatives Handwerk Best Game Direction (Regie)

Best Narrative (Story)

Best Art Direction (Grafikdesign)

Best Score and Music (Soundtrack)

Best Audio Design (Soundeffekte)

Best Performance (Schauspiel/Synchronisation)

Innovation in Accessibility (Barrierefreiheit)

Games for Impact (Spiele mit sozialer Botschaft) Genres Best Action Game

Best Action/Adventure Game

Best RPG (Rollenspiel)

Best Fighting Game (Prügelspiel)

Best Family Game (Familienspiel)

Best Sim/Strategy (Simulation/Strategie)

Best Sports/Racing (Sport-/Rennspiel)

Best Multiplayer Game Plattformen & Support Best Independent Game (Indie-Spiel)

Best Debut Indie Game (Erstes Indie-Spiel)

Best Mobile Game

Best VR / AR Game

Best Ongoing Game (Dauerhafter Live-Support)

Best Community Support Spezialpreise Best Adaptation (Film-/Serien-Umsetzung)

Most Anticipated Game (Meisterwartetes Spiel)

Players’ Voice (Reiner Publikumspreis)

Content Creator of the Year (Streamer/Influencer) E-Sports Best Esports Game

Best Esports Athlete

Best Esports Team

Best Esports Coach

Gibt es schon nominierte Spiele? Nein, die Nominierten werden Mitte November veröffentlicht. Sobald sie online sind, findet ihr sie auch hier.

Ab wann kann man abstimmen? In der Regel direkt nachdem die nominierten Spiele und ihre entsprechenden Kategorien bekanntgegeben wurden. Ihr könnt dann über die offizielle Homepage einsehen, wer sich wofür qualifiziert, und auch selbst Stimmen für eure Lieblingsspiele abgeben.

Wieviel zählt die abgegebene Stimme? Stimme? Die Stimmen der weltweiten Community fließen zu 10 % in das Endergebnis ein. Die restlichen 90 % werden von einer internationalen Fachjury aus Gaming-Medien und Branchenexperten bestimmt.

Einzige Ausnahme ist die Kategorie „Players’ Voice“: Dieser reine Publikumspreis wird im Dezember kurz vor der Show in mehreren K.O.-Runden über die Webseite gewählt und zählt zu 100 % als Fan-Votum.

Wie lange kann man abstimmen? Das Voting bleibt rund drei Wochen geöffnet und schließt am Donnerstag, dem 10. Dezember um 03:00 Uhr MEZ.

Wer hat letztes Jahr gewonnen? Den Award für das GOTY erlangte das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 gefolgt von weiteren Preisen in anderen Kategorien. Alle weiteren Gewinner findet ihr in einer Übersicht auf der offiziellen Website.

Seit Jahren ist neben Moderator Geoff Keighley auch eine weitere Ikone am Start, die sich längst in den Herzen vieler Gamer verankert hat. Denn seit 2022 gehört der Fluteguy irgendwie dazu. Ob er dieses Jahr wieder dabei sein wird? Nun, letztes Jahr wurde er zumindest schon zum Weihnachtsmann ernannt: Musiker reißt seit Jahren die größte Gaming-Show der Welt an sich, wird 2025 von Fans zum „Weihnachtsmann“ gekürt