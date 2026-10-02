20 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung steht eine der großartigsten Anime-Serien aller Zeiten vor ihrem großen Comeback

Einer der besten Mecha-Anime aller Zeiten geht 2027 weiter und setzt eine Serie fort, die 2006 zum ersten Mal gestartet ist. Ein Teaser-Trailer zeigt erste Bilder.

Um welchen Anime geht es? 2006 startete mit Code Geass: Lelouch of the Rebellion ein Mecha-Anime des Studios Sunrise. Der erste Anime bestand aus 2 Staffeln mit jeweils 25 Folgen. Im Verlauf der Zeit gab es Remakes und auch Spin-offs zur Anime-Serie, die mal keine Manga- oder Light-Novel-Vorlage hatte.

Nach einer neuen Serie im Jahr 2024 ist aber noch nicht Schluss. 2027 geht das Code-Geass-Universum mit Code Geass: Star Chaser Aspal in eine neue Runde, zeigt erste Bilder bereits in einem Teaser-Trailer, den ihr hier sehen könnt (zwar nur auf Japanisch, aber viel gesprochen wird ohnehin nicht):

Video starten Der erste Trailer zur Anime-Serie Code Geass Star Chaser Aspal zeigt actionreiche Mechs Autoplay

Das Geass kehrt zurück

Was kann man im Teaser-Trailer sehen? Wirklich viel zeigt der erste Teaser-Trailer nicht, aber man kann einige Elemente der originalen Serie sehen. So scheint ein Königreich, wohl das von Britannia, wieder eine Rolle zu spielen und man kann auch 2 Mechs sehen, die gegeneinander kämpfen. Zudem sieht man einen scheinbar versteinerten Mech.

Daneben gibt es Bilder von Lumpen tragenden Personen, die angekettet sind. Dabei könnte es sich um geflüchtete Gefangene handeln. Der große Eyecatcher ist aber wohl der Kopf einer weiblichen Person, der ohne Körper sprechen und, wie man am Ende des Teasers sieht, auch ein Geass benutzen kann. Welche Fähigkeit hinter diesem Geass steckt, wird nicht gezeigt.

Ebenso wird nicht deutlich, ob es sich um ein Sequel oder Prequel handelt, wobei letzteres wohl wahrscheinlicher klingt: Die Mechs wirken etwas rudimentärer aus als die der Hauptserie. Zudem scheinen die Menschen bis auf die Roboter keine weiteren modernen Waffen zu besitzen. Schaut man sich die Kleidung an, wirkt die auch etwas älter . Es könnte aber auch sein, dass die Serie eine alternative Welt zeigt.

Abseits davon ist nur der vage Releasezeitraum von 2027 bekannt und man weiß, dass Kazuya Nomura als Director fungiert. Er war zuletzt an Moriarty the Patriot oder Heavenly Delusion beteiligt. Falls ihr bis dahin alles von Code Geass aufholen wollt, findet ihr hier eine Auflistung aller Projekte:

Code Geass: Lelouch of the Rebellion (2006-2008): Original-Serie mit 2 Staffeln (50 Folgen)

Code Geass: Akito the Exiled (2012-2016): Spin-off mit 5 einstündigen Folgen, spielt zwischen den beiden Staffeln

Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation (2017): 1. Film einer Remake-Trilogie basierend auf der ersten Serie, ändert aber Storyelemente und erschafft eine neue Zeitlinie

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II – Transgression (2018): 2. Film der Remake-Trilogie

Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification (2018): 3. Film der Remake-Trilogie

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection (2019): Filmfortsetzung, basierend auf der Remake-Trilogie

Code Geass: Rozé of the Recapture (2024-2025): Serien-Fortsetzung von Lelouch of the Re;surrection

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu Code Geass? Für mich gehört Code Geass zu den besten Animes aller Zeiten. Das liegt nicht nur an der Mech-Action, die bis heute schön animiert ist, es sind vor allem die taktischen Kämpfe, die außerhalb der Schlachtfelder ausgetragen werden.

Vor allem Lelouch ist bis heute ein spannender Protagonist, der als Anti-Held immer noch heraussticht. Zudem sind die Geass-Fähigkeiten ein cooles Fähigkeitensystem , das viele verschiedene Möglichkeiten für Duelle bietet. Der neue Trailer hat mich auf jeden Fall gecatcht und ich ziehe mir bis 2027 wohl die anderen Serien und Filme zu Code Geass rein – etwas Zeit habe ich ja noch. Falls ihr weitere Mech-Empfehlungen wollt, findet ihr eine Auswahl: 5 Anime mit Kampfrobotern, die aber so viel mehr bieten



