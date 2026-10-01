Die beste Newcomerin von Twitch-Deutschland 2025 plant ihr erstes Event, will kleinen Streamern helfen

Die deutsche Twitch-Streamerin Rosemondy möchte ihre eigene Reichweite nutzen, um andere Streamerinnen groß zu machen. Dafür hat sie im Oktober 2026 ein Event geplant, für das man sich jetzt bewerben kann.

Um wen geht es? Die Twitch-Streamerin Rosemondy gehört zu den etwas neueren Twitch-Größen in Deutschland. Auf Twitch hat sie fast 300.000 Follower und konnte in den letzten 30 Tagen durchschnittlich 1.127 Zuschauer begeistern (Quelle: SullyGnome.com).

Ihre Inhalte drehen sich rund um Gaming, wobei die Spiele sehr unterschiedlich sind. Im letzten Jahr verbrachte sie allerdings laut SullyGnome.com die meiste Zeit in der Kategorie Just Chatting. Innerhalb der Streaming-Welt setzt sich Rosemondy auch immer wieder gegen Sexismus ein.

Im Jahr 2025 wurde Rosemondy bei den Streamawards als Beste Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Diese Auszeichnung nimmt sie nun als Anlass für ihr erstes eigenes Event.

Video starten 3 deutsche Twitch-Streamerinnen, die ihr kennen solltet Autoplay

Was ist das für ein Event? Auf ihren Social-Media-Kanälen kündigte Rosemondy nun ihr Event Rosemondy Next Up an. Das Ganze findet am 11. Oktober 2026, also am Weltmädchentag, statt und soll ein Event werden, bei dem Rosemondy wenig reichweitenstarken Streamerinnen eine Plattform bieten möchte. Wie genau das Event ablaufen wird, verriet Rosemondy noch nicht.

Allerdings verriet die Twitch-Streamerin schon, wer kommen darf. Es werden jeweils 5 Twitch-Streamerinnen mit viel Reichweite und mit wenig Reichweite eingeladen. Die kleineren Streamerinnen sollen auf sich aufmerksam machen, indem sie entweder auf den Social-Media-Kanälen von Rosemondy kommentieren oder ihr eine Nachricht schreiben. Ein eigenes Video als Bewerbung ginge auch.

Rosemondy sagt zu dem Projekt: Ich weiß selber, wie das ist, als kleine Maus sich da zu beweisen und irgendwie anzuknüpfen. […] Mein Traum ist es einfach, dass vielleicht irgendeine dieser Mäuse, die gerade am Anfang ihrer Karriere steht, irgendwann mal vielleicht so einen Pokal gewinnen kann als beste Newcomerin, weil Rosi war auch irgendwann nur ‘ne kleine Streamerin, die groß geträumt hat (Quelle: TikTok).

Was sagt ihr zu dem geplanten Event von Rosemondy? Schreibt es uns in die Kommentare!

Rosemondy gehört schon längst zu den deutschen Twitch-Größen. Das beweist auch ihre regelmäßige Teilnahme an anderen Formaten. Beispielsweise an der neuen Reality-Show Terrain – Battle of the Flags, zu der MeinMMO ein Interview mit Freshtorge führte: „Immer geweigert, meine Sketche professionell zu machen“ – Freshtorge über seine 20 Jahre auf YouTube