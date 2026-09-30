Trymacs bricht seine 2. LoL-LAN auf Twitch nach 30 Minuten fast ab, weil er nicht gegen starke Gegner verlieren wollte

Der Twitch-Streamer Trymacs veranstaltete mit seinen Kollegen eine LAN-Party zu League of Legends. Fast brach er sie beinahe nach 30 Minuten ab.

Warum brach Trymacs den LAN-Stream fast ab? Von Montag, dem 28. September 2026, bis zum 30. September 2026 wollte Trymacs mit seinen Streamer-Kollegen Rumathra, Nici Stemmler, Cezzy und Karni League of Legends Classic spielen. Das Ganze war als LAN-Party aufgezogen und die Herausforderung war, mit allen Champs 2 Siege im Team zu holen. Doch bereits nach 30 Minuten, also der ersten Runde, wollte Trymacs wegen zu starker Gegner abbrechen.

Direkt am Anfang wird die Truppe mit Gegnern gematcht, die unter anderem den Platin-Rang haben, also den 5. höchsten im Spiel. Trymacs meint darauf, dass er normalerweise nur mit Bronze-Gegnern gematcht wird, also dem 2. niedrigsten Rang im Spiel.

Wegen der Niederlage wird Trymacs wütend und fordert zwei seiner Kollegen auf: Ihr macht euch jetzt neue Accounts oder es ist vorbei! (Quelle: YouTube ab 00:14). Da ist der Twitch-Stream gerade bei der 36-Minuten-Marke. Dabei meckert er über Gegner, die viel zu hohe Ränge haben, etwa in der Flex-Queue.

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Wie ging die LoL-LAN-Party aus? Auch wenn die aktuellste LoL-LAN-Party schon sehr negativ startete, so konnte der Streamer-Trupp die Challenge schließlich doch für sich entscheiden. Sie erreichten mit jedem Champ jeweils 2 Siege im Team und konnten die LAN-Party bereits nach ca. 37 Stunden beenden.

Trymacs und League of Legends – eine Odyssee

Das ist nicht das erste Mal, dass LoL Trymacs an seine Grenzen bringt. Bei einer anderen Herausforderung in League of Legends betrat sogar Riot das Spielfeld. Denn: Trymacs wollte gemeinsam mit SnKarma, einem wesentlich besseren LoL-Spieler als er selbst, zusammen spielen, um so seinen Rang zu verbessern.

Da SnKarma aber mit seinem höheren Rang durch Trymacs in niedrigere Ränge gematcht wurde, hatte er so einen Vorteil gegenüber anderen Spielern, was nicht nur von der LoL-Community angekreidet wurde, sondern auch Riot dazu brachte, sich das Ganze genauer anzuschauen.

Seine LoL-LAN-Party im April 2026 brach der Twitch-Streamer tatsächlich ab. Auch hier war der Grund zu starke Gegner, diesmal waren sie im Emerald-Rang. Damals sagte Trymacs sogar, dass er eine solche LAN-Party in diesem Rahmen nicht wieder machen wollte.

Es führte schließlich dazu, dass Trymacs seine Partnerschaft mit Riot beenden wollte, da er keine neuen Accounts von ihnen erhielt. Die wollte er eigentlich dazu nutzen, um mit seinen Freunden sich gemeinsam die Ränge hochzuspielen.

Trymacs veranstaltet immer wieder LAN-Partys mit seinen Streamer-Kollegen. Nicht immer zocken sie dabei LoL, sondern ganz verschiedene Spiele. Mit seinen Twitch-Kollegen Varion und Chefstrobel versuchte sich Trymacs beispielsweise an einer speziellen Pokémon-Herausforderung: 3 Twitch-Streamer sperren sich tagelang für eine Pokémon-Challenge ein, scheitern nach insgesamt 95 Stunden