Twitch bewertet Streamer jetzt mit KI, bestimmt so, was ihr in den Pausen zu sehen bekommt

Der Twitch-Chef gibt bekannt, dass die Plattform demnächst KI einsetzt, um Streamer als marketingfreundlich einstufen zu können. Konkret werden dafür KI-basierte Transkripte aus den Twitch-Streams genutzt.

Bei dem Titelbild handelt es sich um eine Collage. Das Hintergrund-Bild stammt von Magda Ehlers via Pexels.

Wie bewertet Twitch jetzt Streamer? Im Snarketing Podcast (auf YouTube) war der Twitch-CEO Dan Clancy zu Gast und sprach über die Plattform Twitch. Dabei gab er bekannt, dass künstliche Intelligenz eingesetzt werden würde, um Streamer besser bestimmten Marken zuordnen zu können:

Außerdem setzen wir seit Kurzem KI ein, um auch Streamer zu identifizieren, die möglicherweise nicht zu einer Marke passen, da wir die Streams transkribieren, um herauszufinden: „Oh, ist das für diese Marke angemessen?“ Und um festzustellen, ob etwas passiert, das möglicherweise nicht zur Marke passt. Dan Clancy im Snarketing Podcast auf YouTube (ab 21:05)

Konkret heißt das, die KI-basierten Transkripte – die Amazon wohl seit Kurzem auch benutzt, um die eigene KI zu trainieren – werden verwendet, um herauszufinden, welcher Streamer von seinen Inhalten her zu welcher Marke passt. Werbepartner können auf Twitch so besser bestimmen, bei welchem Streamer ihre Spots gesendet werden sollen.

Diese Möglichkeit gab es schon vorher, allerdings konnten Streamer ihre Inhalte anhand einiger Kriterien selbst einordnen. Dan Clancy meint weiter dazu: „Das ist also ein Bereich, in den wir viel investieren mussten, um sicherzustellen, dass die Inhalte einer Marke neben Creators und Inhalten erscheinen, die zu den Zielen der Marke passen.“ (Quelle: YouTube ab 21:27).

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Wird mehr schaden als nützen

Wie sind die Reaktionen der Community? Schon das Vorhaben, Transkripte von Twitch-Streams zu nutzen, um eine KI zu trainieren, stieß bei der Twitch-Community auf Unbehagen. Auch bei diesem Thema scheint die Stimmung der Community eher negativ behaftet zu sein.

Unter einem X-Post wird über das Thema diskutiert. Zyolus scheint auf X beispielsweise pessimistisch: KI ist keine schlechte Sache, aber sie ist noch nicht ausgereift genug, um effektiv auszuwählen, wer für bestimmte Anzeigen geeignet ist. Das wird mehr schaden als nützen. Und alle verärgern.

Unter einem Reddit-Post wird ebenfalls darüber gesprochen. Beispielsweise sagt 2MuchNonsenseHere (auf Reddit): Das sind tausend Zugunglücke, die nur darauf warten, zu passieren. Außerdem werden unter dem Posting ein paar eher kontroverse Streamer genannt, die nach der Meinung der Community nach nicht mehr auf Twitch streamen sollten, es aber trotzdem noch tun.

Inwieweit dieses KI-Vorhaben schaden oder nützen wird, bleibt allerdings erstmal abzuwarten.

Was sagt ihr zu dem Vorhaben von Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare!

KI existiert auf Twitch schon seit einiger Zeit. Zwar ist es neu, dass die Plattform selbst künstliche Intelligenz für ihre Zwecke nutzt, doch es gibt schon KI-Streamer. Eine davon ist Neuro-Sama, hinter dem eigentlich ein Mann steckt: Was wurde aus der KI, die als Twitch-Streamerin tausende Zuschauer anlockte und dann gebannt wurde?