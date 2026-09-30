Mit einem Trick könnt ihr in Diablo 4 mit Nichtstun massenhaft EXP farmen, doch ihr solltet euch beeilen

Season 15 von Diablo 4 kommt mit einigen Überraschungen um die Ecke. Bei einer sind sich die Spieler aber nicht sicher, ob es sich vielleicht doch um einen Bug handelt, denn ein Trick lässt euch mühelos Season-EXP bekommen.

Was ist das für ein Trick? Wenn ihr in Diablo 4 an einer Höllenflut teilnehmt, müsst ihr derzeit nicht mal wirklich etwas tun, um Saison-EXP zu bekommen. Dafür müsst ihr euch nur in eine Höllenflut-Zone teleportieren und könnt entspannt an der Grenze zur Kampfzone rumhängen, während das Event um euch herum wütet.

User CricketGreenz und einige andere Spieler berichten davon auf Reddit und auch wir konnten ähnliche Erfahrungen machen. Müsst ihr also gerade ohnehin euer Inventar reorganisieren oder müsst nebenbei telefonieren, geht ihr trotzdem nicht leer aus, wenn ihr euch in der Safezone befindet. Zusätzlich muss man ein wenig mit der gewählten Schwierigkeit spielen, da natürlich möglichst viele Spieler gerade an der Höllenflut teilnehmen müssen, bei der man sich gerade aufhält.

Wollt ihr sichergehen, dass es funktioniert, haltet die Augen nach grünen Benachrichtigungen auf eurem Bildschirm offen oder schaut in den Fortschritt eurer Erfahrung bei Deckard Cains Tisch. Doch lange solltet ihr nicht warten, wenn ihr euren Erfahrungsvorrat damit aufstocken wollt, denn die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um einen Bug handeln könnte, den Blizzard beizeiten fixen wird.

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„Lohnt sich, wenn man AFK sein muss“

Was sagt die Community zu der Möglichkeit? Im Reddit-Thread von CricketGreenz tauschen sich die Spieler zu der Möglichkeit aus. Viele User finden den Trick großartig, vor allem, weil sie entweder später in die Season eingestiegen sind oder wenn sie gerade ohnehin AFK sind.

Denn in einem Punkt ist sich die Community sehr einig: Man sollte das Ganze nicht allzu ausgiebig nutzen.

Denn zum einen spielt dann relativ schnell keiner mehr den Inhalt, was nicht nur den Ertrag der passiv gesammelten Erfahrung reduziert, zum anderen wird das Verhalten auch als unkollegial angesehen. Die Höllenflut sei ein Gruppenevent und wer davon profitiert, solle sich beteiligen.

LurkerOnTheInternet hebt zudem noch einen anderen Punkt hervor: „Das ist natürlich viel langsamer als das eigentliche Spielen, aber es lohnt sich, wenn man AFK sein muss.“ Denn nimmt man aktiv an der Hölleflut teil und tauscht gesammelte Glut ein, bekommt man deutlich mehr Erfahrung in derselben Zeit zusammen.

Der gefundene Trick ist also vor allem für Zwischendurch gedacht und nicht, um sich von 0 auf 100 zu ziehen, indem man einfach nur danebensteht – außer ihr habt mehrfach hintereinander Glück mit den Spielern, die gerade auf eurer Schwierigkeit die Höllenflut absolvieren und euch massig Season-EXP schenken.

Wie geht es euch? Wollt ihr diese Möglichkeit nutzen? Denkt ihr, es handelt sich um einen Bug oder ist das von Blizzard doch ausnahmsweise so gewollt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Ein anderer Trick ist allerdings definitiv kein Bug, denn Blizzard selbst hat ihn als Entschädigung für den alles andere als optimal gelaufenen Start der Season 15 ins Spiel gebracht. Das Event könnt ihr noch ein paar Tage nutzen und mit dem richtigen Vorgehen eure Charaktere schnell auf Maxlevel und hohe Paragon-Ränge bringen: Als Ausgleich für den vermurksten Season-Start von Diablo 4 könnt ihr jetzt gottlos schnell leveln