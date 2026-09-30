MediaMarkt streicht die Mehrwertsteuer: Lohnt sich die neue Rabattaktion für euch?

Wer sagt, dass man nur bei einem bestimmten großen Online-Versand bald ordentlich sparen kann? Auch MediaMarkt lässt sich nicht lumpen und bringt eine der beliebtesten Rabattaktionen des Jahres zurück.

Hier spart ihr euch die Steuer!

Zum Deal

Es geht freilich um die “Mehrwertsteuer geschenkt”-Aktion vom 01.10.2026 um 05:59 Uhr bis zum 05.10.2026 um 23:59 Uhr.

Das bedeutet für euch: Hardware, Konsolen und Zubehör sind drastisch im Preis reduziert. Wir klären für euch, wie hoch der Rabatt wirklich ist, wie ihr das meiste aus der Aktion herausholt und welche Deals voraussichtlich besonders reizvoll sind.

Wie funktioniert der Rabattabzug genau?

Lasst euch nicht von der Mathematik verwirren: Ihr spart bei dieser Aktion effektiv 15,966 Prozent auf fast das gesamte Sortiment. Media Markt erlässt euch den Anteil der MwSt auf den Bruttopreis. Der Nachlass wird euch gleich automatisch im Warenkorb abgezogen.

Ihr müsst also keine versteckten Gutscheincodes suchen oder euch irgendwo registrieren. Einfach das Wunschprodukt einpacken und an der Kasse den reduzierten Preis zahlen.

Mit etwas Glück ist auch dieses Mal die PS5 wieder in der Aktion enthalten!

Welche Gaming-Deals lohnen sich jetzt am meisten?

Solche massiven Rabatt-Aktionen sind der ideale Zeitpunkt, um teure Hardware-Anschaffungen zu machen. Hier spart ihr in absoluten Zahlen nämlich am meisten. Bei den folgenden Kategorien könnten – sofern sie nicht von der Aktion ausgenommen werden – besondere Schnäppchen winken.

Konsolen (PS5 & Xbox Series X): Konsolen-Hardware ist extrem preisstabil. Wenn hier knapp 16 Prozent abgezogen werden, landet ihr oft bei echten historischen Bestpreisen. Speicher-Upgrades (NVMe SSDs): Eure Spielebibliothek platzt aus allen Nähten? Eine flotte 2-TB-SSD von Samsung oder WD_Black rentiert sich bei der Aktion definitiv! OLED-Monitore und 4K-TVs: Wer das volle Potenzial seiner Konsole oder des PCs ausschöpfen will, braucht das richtige Display. Gerade bei teuren Fernsehern oder hochauflösenden Gaming-Monitoren macht sich der Rabatt massiv bemerkbar.

Worauf müsst ihr bei eurem Einkauf besonders achten?

Obacht! Dieses Mal könnt ihr nicht via App am Vorverkauf teilnehmen, es geht für alle am 01.10.2026 um 05:59 Uhr los! Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt obendrein ganz klar: Beliebte Gaming-Artikel sind leider schnell ausverkauft. Der Rabatt gilt prinzipiell nur für vorrätige Ware.

Wenn ihr also ein Auge auf eine bestimmte Grafikkarte oder ein Konsolen-Bundle geworfen habt, solltet ihr nicht zu lange zögern. Was weg ist, ist bei dieser Aktion leider auch wirklich weg.

Mit einem Einkaufswagen oder Amazon-Logo markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos. Mehr Infos.