Der günstigste Gaming-Monitor seiner Art: 27 Zoll, WQHD und 200 Hertz jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Mit dem Gigabyte G27Q2 bekommt ihr aktuell einen guten Gaming-Monitor zum absoluten Schnäppchenpreis im Angebot.

Um 14% reduziert: Aktuell der günstigste Gaming-Monitor seiner Art

Jetzt zum Angebot

27 Zoll, WQHD-Auflösung und 200 Hertz Bildwiederholfrequenz: Kein anderer Gaming-Monitor mit diesen Eckdaten ist aktuell so günstig wie der Gigabyte G27Q2, den es bei Amazon gerade um 14 Prozent reduziert im Angebot gibt.

So günstig gab es das Modell bisher auch noch nie. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt. Alternativ haben aktuell auch Cyberport und Computeruniverse den günstigen Preis für den Gaming-Monitor im Angebot.

Trotz des niedrigen Preises wird hier in Sachen Ausstattung allerhand geboten: Auf 68,6 Zentimetern gibt es 2.560 × 1.440 Pixel mit einem farbstarken SuperSpeed-IPS-Panel, das 95 Prozent DCI-P3- und 128 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung bietet.

Hinzu kommt eine niedrige Grau-zu-Grau-Schaltzeit von nur 0,5 Millisekunden und per OC-Funktion sind sogar 210 Hertz möglich. Passend dazu gibt es auch AMD FreeSync Premium und G-Sync-Kompatibilität zur Bildsynchronisation.

Gaming-Monitor Gigabyte G27Q2 für nur 129 Euro statt 149,90 Euro im Angebot bei Amazon

Mit typischerweise 350 cd/m² Helligkeit ist das Modell auch zweckmäßig HDR-Ready mit HDR10. Obendrein sind Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Pivot-Verstellung mit an Bord, während es anschlussseitig neben HDMI 2.0 und Displayport 1.4 auch USB-Anschlüsse gibt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt der Gigabyte G27Q2 mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut an. Auch im Fachtest der Webseite Mezha gab es mit 9 von 10 Punkten eine starke Testwertung für den Gaming-Monitor.

Der GIGABYTE G27Q2 ist ein preisgünstiger 27-Zoll-Gaming-Monitor mit einer Auflösung von 1440p und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 210 Hz. Er unterstützt die adaptiven Frequenztechnologien AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync und zeigt dank des Super-Speed-IPS-Panels eine hervorragende Reaktionsgeschwindigkeit auf Spieleraktionen sowie hohe Bildschärfe in dynamischen Szenen – auf dem Niveau von TN-Gaming-Monitoren. Hervorzuheben sind außerdem das helle, satte Bild und der sRGB-Modus, der offensichtlich werkseitig kalibriert wurde. Mezha.ua

Pro Schnelles Super-Speed-IPS-Panel

210 Hz

helles, sattes Bild

Unterstützung für AMD FreeSync Premium und Kompatibilität mit NVIDIA G-Sync

angemessener Preis Contra im Vergleich zu teureren IPS-Panels geringere horizontale Betrachtungswinkel

Weitere Angebote: Gaming-Tastatur, WoW-Sonderheft, Top-Tablet, OLED-Monitor und GTA-6-Soundtrack

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine sehr gut bewertete Gaming-Tastatur von Razer zum Tiefpreis sowie ein neues GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever. Außerdem gibt es das derzeit wohl beste Tablet am Markt zum Tiefpreis sowie den GTA-6-Soundtrack auf CD, Vinyl oder als Download zur Vorbestellung.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.