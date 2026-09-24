“Wie ein Fernseher für den Schoß”: Das wohl beste Tablet am Markt gibt es gerade günstig wie noch nie

Das laut Tests offenbar beste Tablet kommt aktuell von Samsung und ist gerade zum neuen Tiefpreis im Angebot erhältlich.

Galaxy Tab S11 Ultra um 11% reduziert

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Samsungs High-End-Tablet Galaxy Tab S11 Ultra X930 ist im Angebot bei Amazon gerade um 11 Prozent reduziert zu haben. So günstig gab es das im letzten Jahr veröffentlichte und sehr gut bewertete Topmodell bisher noch nicht. Überall sonst zahlt ihr derzeit noch rund 1.000 Euro oder mehr. Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.

Das hochauflösende und helle Dynamic-AMOLED-2X-Display mit 14,6 Zoll und 120 Hertz verspricht euch immersive Bilder, auch bei hellem Tageslicht. Dazu gibt es einen batterielosen S-Pen-Eingabestift für Notizen und Zeichnungen. Trotz der Größe kommt das Tablet vergleichsweise schmal und mit 692 Gramm leichtgewichtig daher.

Für eine flüssige Performance bei alle möglichen Aufgaben sorgt unterdessen ein starker MediaTek-Achtkernprozessor und in der vergünstigten WiFi-7-Basisausstattung gibt es 12 GByte Arbeitsspeicher sowie 256 GByte Speicherplatz. Als Betriebssystem gibt es Android 16 mit vielen Jahren Update-Support.

Sehr gutes High-End-Tablet: Galaxy Tab S11 Ultra X930 im Angebot bei Amazon für 865 Euro statt 969 Euro

Mit an Bord sind unter anderem auch eine lange Akkulaufzeit von bis zu 23 Stunden bei Videowiedergabe, zahlreiche KI-Funktionen sowie ein Desktop-Modus für Multitasking. Obendrein gibt es drei Jahre Herstellergarantie, exklusiv bei Amazon. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch im Shop.

In den Rezensionen dort kommt das Galaxy Tab S11 Ultra durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen sehr gut an und auch die Fachseite Heise Online führt das Modell in seiner aktuellen Testübersicht der besten Tablets als Testsieger auf Platz 1, noch vor Apples iPad Pro 13″. Im Einzeltest wurde es “wie ein Fernseher für den Schoß” betitelt.

Das beste Android-Tablet des Jahres 2025 bietet ein riesiges 14,6-Zoll-OLED-Display und Top-Hardware. Zudem ist es noch flacher geworden. Heise Online

Pro exzellentes Display

starke Performance

sehr dünn und hochwertig

Update für 7 Jahre Contra teuer

sehr wuchtig

mäßig schnelles Laden

Weitere Angebote: OLED-Monitor, GTA-6-Soundtrack, WoW Forever und Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der derzeit günstigste OLED-Monitor mit brillanter Bildqualität zum Tiefpreis sowie der GTA-6-Soundtrack auf CD, Vinyl oder als Download. Außerdem gibt es zehn Gründe, warum gerade Classic-Spieler WoW Forever lieben werden, und eine gut bewertete Gaming-Maus ohne Kabel zum Schleuderpreis von unter 30 Euro.

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