GTA 6 stellt die offizielle Collector’s Edition vor: Das steckt alles drin

Rockstar hat die offizielle Collector’s Editon für GTA 6 vorgestellt. MeinMMO verrrät, was alles drin steckt und was ihr alles bekommt.

Update, 24.09.26, 17:10 Uhr: Mittlerweile wurde die Collector’s Edition offiziell von Rockstar vorgestellt. Alle Informationen haben wir ergänzt.

Das steckt in der Collector’s Edition:

6-Zoll-Figur von „Macca the Gator“ mit Geheimfach

Mattschwarze GTA VI Oakley Frogskins-Sonnenbrille mit Prizm Sapphire-Gläsern

New Era 9FORTY A-Frame-Snapback-Kappe mit „Vice City Leonida“-Verzierungen

„Macca the Gator“-Magnet-Spiegel

„Vice City“-Rührlöffel

„Vice City“-Rasierklingen-Schlüsselanhänger

Leonida Keys Umhängetasche

Chunkee the Manatee Schnapsglas

Leonida Keys Emaille-Ansteckern-Set in einer maßgefertigten Metalldose

Premium-Aufkleber in einem Aufbewahrungsbeutel

Doppelseitiges Souvenir-Poster mit der gesamten Leonida-Landschaft

Wo kann man die Collector’s Edition kaufen? Direkt bei Rockstar im Shop. Derzeit ist der Link bei uns aber ein 404-Fehler.

Hier folgt die alte Meldung:

Was vermutet der YouTuber? Der YouTuber TGG vermutet mitsamt seiner Community anhand von vielen Gerüchten auf Social Media, dass heute weitere Infos zu der Collector’s Edition von GTA 6 erscheinen könnten.

Ja, es handelt sich dabei um eine Vermutung, die auf Gerüchte basiert. Allerdings hatte er bereits bei zwei relevanten Ankündigungen recht und war live dabei, als der tiefere Einblick und die Netflix-Premiere angekündigt wurden, sowie der Drop des Soundtracks mitsamt Vorbestellungen.

Zur Zeit des Uploads ist er gerade auf YouTube und Twitch live.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

TGG gilt als zuverlässige Quelle

Wer ist TGG? Der YouTuber und Streamer TGG als Content Creator zu GTA zuverlässig genug, dass er zu den wenigen Ausgewählten zählte, die im Juli 2026 auch zu Rockstar North eingeladen wurden.

Anschließend kümmerte er sich ausgiebig um die Aufarbeitung aller Infos rund um GTA 6 und wird diese auch weiter durchführen, ebenso wie seine „Hopium”-Streams an Donnerstagen, wo womöglich etwas Neues zu GTA 6 angekündigt werden könnte.

Denkt ihr, dass heute noch etwas passiert? Oder ist der Name „Hopium“ Programm und er macht sich dieses Mal umsonst Hoffnung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Mehr News zu GTA 6 findet ihr in unserem Countdown: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker