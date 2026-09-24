„Das ist nicht unser Ziel“ – Auch wenn GTA 6 die Grenze des Hyperrealismus austestet, will sich Rockstar bewusst zurückhalten

Rockstar North hat im Juli 2026 mehrere Content-Creator und Journalisten eingeladen, um mehr über GTA 6 zu erfahren und zu sehen. Der fertige Bericht eines französischen Gastes offenbart, wie Rockstar zum Thema Realismus steht und wo sie eine Grenze ziehen.

Inwiefern will sich Rockstar zurückhalten? In der neusten Ausgabe von TroisCouleurs berichtet das französische Magazin von ihrem Besuch bei Rockstar North und veröffentlicht das gesamte Gespräch mit Co-Studiochef Rob Nelson. Dabei kam auch das Thema Realismus auf, neben dem Gameplay auch im visuellen Bereich.

Während die Grafik von GTA 6 einen hohen Detailgrad und ein ausgiebiges Maß an Realismus anstrebt, zieht Rockstar laut Nelson jedoch eine bestimmte Grenze, bevor GTA 6 in direkten Fotorealismus abdriften kann. Denn das sei gar nicht ihr Ziel.

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Einklang von Realismus und Authentizität

Wie äußert sich der Co-Studiochef zum grafischen Realismus in GTA 6? Auf den Kommentar von TroisCouleurs, dass Fotorealismus als Beschreibung der Grafik in GTA 6 allein nicht reichen würde, stimmt Nelson seinem Gast zu.

Der Journalist selbst sagt, dass die GTA-Reihe stark im Comic-Genre verwurzelt sei, was Spielern die Möglichkeit gäbe, in das Universum einzutauchen, ohne in das „Uncanny Valley“ abzudriften. (Quelle: TroisCouleurs, übersetzt von Vinewood Motors auf X)

Nelson sagt darauf, dass dieses Thema tatsächlich oft zu Gespräch käme, da sie dabei die richtige Balance erreichen wollen:

Wir wollen auf der richtigen Seite dieser Grenze bleiben, und wir wissen, dass das notwendig ist. Mit dem Fortschritt der technischen Möglichkeiten steigt auch die Chance, etwas sehr Realistisches zu schaffen. Es muss natürlich besser aussehen … aber man muss auch seinen eigenen Ansatz finden. Es ist sehr subtil, aber es ist nicht vollkommen realistisch, und das ist auch nicht unser Ziel. Rob Nelson (Quelle: TroisCouleurs, übersetzt von Vinewood Motors auf X)

Genau dieser Mix aus Realismus und eigener „GTA-esker“ Note spiele auch außerhalb der Grafik eine wichtige Rolle:

Das Gleiche gilt für das Gameplay: Das Ziel ist nicht, realistisch zu sein, sondern den Eindruck von Realismus zu vermitteln und dabei im Einklang mit dem zu bleiben, was wir tun, ohne das Tempo unnötig zu verlangsamen. Rob Nelson (Quelle: TroisCouleurs, übersetzt von Vinewood Motors auf X)

Was haltet ihr von diesem Standpunkt gegenüber dem Artstyle von GTA 6? Findet ihr die Grenze sinnvoll? Oder hätte Rockstar sich, was den grafischen Realismus betrifft, ruhig noch mehr austoben sollen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

GTA 6 strebt, wie man an verschiedenen Neuerungen im Spiel erkennen kann, einen deutlich realistischeren Ansatz an, was sich vor allem durch Konsequenzen der eigenen Aktionen entpuppen soll: Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe