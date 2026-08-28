Während der Netflix-Premiere wurde deutlich, dass GTA 6 einige Dinge ganz anders angehen wird als sein Vorgänger. Da nun auch die ersten Medien und Content-Creator über das Material sprechen dürfen, das sie vorzeitig von Rockstar gesehen haben, bestätigt sich im Bezug auf den neuen Einblick: Bei dem neuen Titel der Reihe sollte man nicht so gedankenlos vorgehen wie in GTA 5.

Anhand der 13-jährigen Entwicklungszeit von GTA 6 konnte man bereits vor dem neuen Einblick davon ausgehen, dass sich zwischen GTA 5 und dem neuen Titel einiges getan haben muss. Hier stellt sich vor allem die Herausforderung: Wie weit kann man das Gameplay eines so beliebten Franchise-Kalibers wie Grand Theft Auto weiterentwickeln, ohne die Authentizität zu verlieren?

Rockstar hat sich da wohl gedacht, GTA 6 weiterhin mit vielen Möglichkeiten für kleinere Raubüberfälle, aber auch größere Aufträge zu versorgen … doch mit einer gehörigen Prise Realismus.

Wenn man das frisch Gezeigte mit altem Gameplay vergleicht und auch von Rockstar hört, wie tief sie damit in GTA 6 wirklich gehen wollen, wird einem klar: Wer so spielen wird wie beim Vorgänger der GTA-Reihe, der wird erstmals auf harte Konsequenzen stoßen.

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GTA 6 wird weniger verzeihen als sein Vorgänger

Da mitsamt der Netflix-Premiere nun auch Content-Creator und weitere Gäste, die Rockstar vorzeitig mit Gameplay und Infos versorgt hat, über ihre Informationen sprechen dürfen, lässt sich das Gezeigte aus den knapp 27 Minuten besser einordnen. Auch der GTA-YouTuber TGG fiel unter diese wenigen Menschen.

Laut TGG seien GTA 5 und GTA Online Spiele, bei denen man einfach mal abschalten und gewissermaßen „gedankenlos“ spielen kann. Das werden viele Fans von GTA 5 so unterschreiben können. Tankstellen- und Supermarkt-Überfälle laufen in der Regel gleich ab. Man weiß, dass NPCs in der Regel einfach wegrennen, und wenn man gerade kein Auto hat, sind die Straßen von Los Santos schlichtweg ein All-you-can-eat-Buffet. Nimm dir, was immer du willst.

Es wird deutlich, dass der häufig gewählte Yolo-Ansatz aus GTA 5, mit dem man zugegebenermaßen in der Regel trotzdem recht simpel davonkommt, nicht mehr so einfach klappen wird. Denn das nimmt Spielern das Risiko und das Adrenalin, wenn ein Überfall auf eine Bank ein vorprogrammierter Ablauf ohne große Überraschungen ist.

Lucia hält ihre Waffe hinter dem Rücken versteckt (Quelle: YouTube)

Wir wissen nun jedoch, dass das in GTA 6 anders sein wird:

In dem neuen Einblick sehen wir, wie Jason ein Auto aufknacken will. Ihm steht die Wahl, ob er die Scheibe dafür einschlägt oder lieber ein Werkzeug benutzen möchte. Und je nachdem, welche Entscheidung er trifft, wird es von der Dauer, Auffälligkeit und der entsprechenden Gefahr unterschiedlich ausgehen.

NPCs reagieren divers auf Gefahr, können wegrennen, sich verstecken, die Polizei rufen, aber auch angreifen. Wer nicht richtig vorgeht, kann mit einem kleinen Überfall ein großes Chaos anstiften.

Wer sich dafür oder dagegen entscheidet, mit Lucia oder Jason Zeit als Paar zu verbringen, wird dadurch deren Beziehung beeinflussen und sie somit festigen oder ihr schaden. Das findet auch MeinMMO-Redakteurin Caro sehr spannend: GTA 6 schenkt euch nicht einfach eine Beziehung, sondern lässt euch dafür arbeiten – und das zurecht

Jason kann das Auto auf unterschiedliche Weisen aufknacken (Quelle: YouTube) Ein Raubüberfall auf einen Laden kann je nach Vorbereitung und Inhaber ganz anders aussehen (Quelle: YouTube)

Selbst ein „Scheiß drauf“ ist eine Entscheidung

TGG sprach vor Ort mit Rockstar Norths Co-Studio-Chef Rob Nelson, der ihm neben einem 3-stündigen Gameplay-Einblick auch einige Fragen beantwortete. In Bezug auf das Gewicht von Entscheidungen erklärt Nelson, was sich das Team dabei gedacht hat:

Man muss viel mehr Entscheidungen treffen, ja. Die ganze Zeit über, und ich finde, das bereichert das Spiel ungemein. Man spielt vielleicht zunächst zurückhaltend, doch dann überschreitet jemand eine Grenze – und schon ist es so weit: Man muss sich mit dieser Person auseinandersetzen. Oder es ist einem einfach egal und man denkt sich: ‚Scheiß drauf‘ – aber selbst das ist eine Entscheidung, die sich in diesem Moment kraftvoll und oft sehr lustig anfühlt. Rob Nelson (Quelle: YouTube)

In einem Deepdive des Dazed-Magazins mit Rockstar betont das Studio, dass sie sich mit vielen Menschen auseinandergesetzt haben, die die Thematik aus erster Hand kennen und verstehen, darunter auch ehemalige Kriminelle. Daraus lässt sich erahnen, wie realistisch solche Missionen wirklich werden können, wenn diese Erfahrungen im Gameplay deutlich werden.

Es birgt jetzt ein gewisses Risiko, jemanden aus einem Auto zu zerren. Der versucht, die Polizei zu rufen. Ich bekomme eine Menge Ärger, und dann muss ich mich vielleicht mit ihm auseinandersetzen. Also werde ich vielleicht nicht einfach jemanden aus dem Auto zerren, sondern mir ein Auto suchen, das dort geparkt ist, wo niemand in der Nähe ist, und einbrechen, in dem Wissen, dass ich das schaffen und ungeschoren davonkommen kann. Ich glaube, man fühlt sich dabei sehr wie ein Krimineller, und man muss viel mehr nachdenken, so wie das Spiel gestaltet ist. Rob Nelson (Quelle: YouTube)

Wer keinen Bock darauf hat, muss fühlen

In GTA 6 wird diesbezüglich ein neues System dafür sorgen, dass euer Leichtsinn immer und immer und immer wieder ungestraft durchgehen wird. Es ist wie ein eigenes kleines Honor-System, das in GTA 6 als “kriminelles Profil” verstanden wird.

Man verbessert das kriminelle Profil, wenn man schlichtweg professionell herangeht: wenig Polizeiaufmerksamkeit, keine stundenlange Verfolgungsjagd, möglichst wenig Opfer als Kollateralschaden.

Ein niedriges kriminelles Profil bedeutet jedoch nicht, dass man zu harmlos vorgeht oder kein „wahrer“ Krimineller ist, ganz im Gegenteil. Wenn man im ehrenlosen Ausmaß unschuldige NPCs abschlachtet, sinkt das kriminelle Profil, denn das erweckt die falsche Aufmerksamkeit. Und wichtig: Das kriminelle Profil kann so dermaßen in den Keller gehen, dass es kein Zurück mehr gibt und man sein Ansehen bei zukünftigen Partnern komplett zerstört hat.

Was haltet ihr von Rockstars realitätsnäherem Ansatz? Findet ihr das spannend? Oder bevorzugt ihr die Anarchie aus vorherigen GTA-Titeln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Welche weiteren Konsequenzen auf Spieler in GTA 6 warten, erfahrt ihr hier: Wer in GTA 6 in Fast Food badet, kann als Jason irgendwann sein bestes Stück nicht mehr sehen