GTA 6 zeigt mir auf Netflix genau das, was ich seit Monaten will, und mehr

MeinMMO-Redakteurin Caro kommt gerade frisch aus der Watchparty des ausführlichen Einblicks zu GTA 6 auf Netflix – und sie dankt welcher höheren Macht auch immer, die ihre Wünsche erhört hat, denn: Sie bekam genau das, was sie schon so lange sehen wollte.

Ich reite gerade noch ein wenig das High, das mir GTA 6 mit 26 Minuten gegeben hat. Aber mein direktes Fazit nach dem Anschauen: Die Zeit bis zum 19. November wird sich wirklich schrecklich ziehen. Was uns gezeigt wurde, sieht einfach geil aus.

Besonders gefreut habe ich mich aber vor allem über eine Sache, die ich so dringend von Rockstar gebraucht habe: Protagonisten, die mehr Tiefe haben als Witz. Mit Jason und Lucia als Paar war ich hoffnungsvoll, dass das mit dieser Wahl klappen würde.

Wie schön, dass mir Rockstar auf Netflix genau das gab, was ich wollte.

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Die Beziehung zwischen Lucia und Jason ist mehr als reine Story

Jason und Lucia haben mir in dem Einblick einfach verdammt gut gefallen. Man sieht sie bei Aufträgen, kleineren Überfällen, Verfolgungsjagden und Schießereien im Auto, aber auch im Apartment, bei der Auswahl des Outfits und – sie können Händchen halten!

Bereits in den 26 Minuten wird klar, die Romanze in GTA 6 ist nicht nur ein Mittel, um eine Geschichte zu erzählen und künstlich für Drama zu sorgen, sie funktioniert organisch.

Lucia und Jason helfen sich während einer Mission aus, kommunizieren miteinander, halten sich gegenseitig den Rücken frei und organisieren ein Fluchtfahrzeug, wenn die oder der andere das braucht.

Ich finde es super, dass sich die Beziehung ganz organisch durch mehrere Aspekte der Spielerfahrung zieht. Ja, auch narrativ habe ich Bock darauf, doch man ist viel investierter, wenn man die gegenseitige Unterstützung auch im Gameplay spürt.

Doch all das ist nicht selbstverständlich – und das ist auch richtig so

Wie IGN berichtet, entwickelt sich die Romanze zwischen Jason und Lucia weiter, indem man nicht nur seine Pflicht erfüllt und die Hauptmissionen abschließt. Man muss – wie in einer echten Beziehung – auch bereit sein, den extra Schritt zu gehen, um gemeinsam Quality Time zu verbringen. Und das ist auch in GTA 6 so.

Wenn man als Jason und Lucia gemeinsam einkaufen geht oder andere spaßige Pärchen-Dates unternimmt (wie beispielsweise kleine Raubüberfälle durchziehen, wer kennt’s nicht), wird ihre Beziehung dadurch gestärkt.

Wenn man jedoch die Textnachrichten der anderen Person ignoriert oder auf die gemeinsame Freizeit verzichtet, wird sich das negativ auf ihre Partnerschaft auswirken.

Den Schritt für die Immersion finde ich genial und er sorgt dafür, sich mehr mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Sie fühlen sich weniger wie spielbare Puppen an, sondern wie Menschen mit Wünschen, Ängsten und Gefühlen, die gesehen oder verletzt werden können. Genau das, was ich mir von Protagonisten eines guten Spiels wünsche!

Wie findet ihr den tieferen Einblick auf Netflix? Habt ihr ihn live mitverfolgt? Oder schaut ihr entspannt rein, wenn er heute Nacht auf YouTube erscheint? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen. All die Infos klingen besonders interessant, wenn man sich daran erinnert, welches weitere Feature in GTA 6 wartet: In GTA waren Stripclubs bisher nur ein Ort für harmlosen Spaß, dank der Protagonisten muss Teil 6 das Feature deutlich verschärfen