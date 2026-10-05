Um die Welt in GTA 6 möglichst realistisch zu machen, „opferten“ sich Rockstar-Devs für eine wichtige Aufgabe: Urlaub in Miami

In einem neuen Interview mit den Machern von GTA 6 sprechen die Rockstar-Entwickler und Führungspositionen darüber, wie die Welt von Leonida zu der wurde, die wir sehen werden.

Wie startete die Entwicklung von Leonida in GTA 6? Um eine möglichst realistische Version ihres eigenen Floridas und Miamis ins Spiel zu bringen, begab sich das Team auf mehrere Recherche-Trips an den Ort der Geschehnisse. In der neusten Ausgabe des LOVE-Magazins (Quelle: ben/@videotech auf X, zur Verfügung gestellt durch @topkaj777) werden sie dazu befragt, wie sie dabei vorgegangen sind. Und das könnte einige Menschen durchaus neidisch machen.

Aaron Garbut, Entwicklungsleiter und Co-Studioleiter bei Rockstar North, ließ dem Magazin wissen, dass die ersten Trips zwar kleiner ausfielen als in späteren Phasen, doch diese besonders in Erinnerungen blieben: Sie unternahmen schlichtweg gemeinsame Roadtrips durch Florida.

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„Einer der schönsten Aspekte des gesamten Projekts“

Wie sahen diese Roadtrips aus? Um ein möglichst echtes und immersives Gefühl vermitteln zu können, wollten sie zunächst aus erster Hand erfahren, wie man sich dafür überhaupt fühlen muss:

Zu Beginn [von GTA 6] reiste eine kleine Gruppe von uns eine Zeit lang von Miami aus durch einige der umliegenden Städte und über die Florida Keys bis hinunter nach Key West. Das ist einer der schönsten Aspekte des gesamten Projekts: ein Auto voller Freunde, tagelang unterwegs, Gespräche darüber, was wir schaffen wollen, und das Eintauchen in die Schauplätze und unsere Ideen. (Quelle: LOVE Magazine, X)

Erst später kamen sie mit größeren Teams zurück, um die entdeckten Schauplätze, Persönlichkeiten und Erfahrungen detaillierter zu betrachten.

Er nennt beispielsweise einen Flug mit einigen Art Directors von Rockstar, wo sie „buchstäblich einen ganzen Tag damit verbrachten, an der Seite des Helikopters zu hängen und die Everglades und die Stadt aus der Luft zu filmen“.

Was ergaben die Gespräche mit den Bewohnern von Florida? Neben ihren Roadtrips kamen die Macher auch mit vielen Menschen ins Gespräch, die die Schauplätze bewohnen, die sie in GTA 6 einbringen wollen. Vor allem die unterschiedlichen Lebenssituationen sei genau die Art von Recherche gewesen, die sie für GTA 6 gebraucht haben:

Wir tauchen tief in die Materie ein, verbringen Zeit mit Einheimischen, hören jede Menge Geschichten und lernen so viel wie möglich. Wir sind mit Polizisten und mit Bandenmitgliedern unterwegs. Alle sind liebenswert. Manche Menschen sind aber auch beängstigend. Wir erleben auch die Schattenseiten; obwohl die Menschen, die uns herumgeführt haben, zu den nettesten gehörten, die wir je getroffen haben, konnten die Geschichten, die Orte und die Details erschreckend sein. Wir versuchen, eine Welt zu erschaffen, die glaubwürdig und abwechslungsreich ist und Tiefe hat – und genau dafür brauchen wir diese Recherchen. Miami selbst ist wirklich diese Mischung aus Extremen – liebenswerte Menschen, unglaublicher Reichtum, unglaubliche Armut, Exzesse, Verrücktheit, das geschäftige Treiben und das zur Schau Stellen all dessen. Das sind unsere Recherchereisen – diese Extreme zu erleben, damit wir sie in unsere Welt einbringen können, und all das findet auf überraschend direkte Weise Eingang in das Spiel. (Quelle: LOVE Magazine, X)

Was haltet ihr von dieser Recherche? Seid ihr selbst ein bisschen neidisch auf die Arbeit des Teams? Oder haltet ihr sie schlichtweg für notwendig, um ein immersives Erlebnis für GTA 6 zu gewährleisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu GTA 6, und was für ein Ausmaß dieser Blockbuster annimmt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: 12 Screenshots von GTA 6 crashen eine Gaming-Seite: So etwas wie den Release von GTA 6 gab es noch nie