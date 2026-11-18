Heute können die ersten endlich in GTA 6 starten. Eigentlich, denn die Server von PlayStation sind down und lassen Spieler nicht starten. MeinMMO beobachtet für euch die Lage und sagt euch, wann das Problem behoben ist.

19:30 Uhr GTA 6 ist in knapp 4 Stunden verfügbar und auf der PlayStation wurden die Server in die Knie gezwungen. Wir sind für euch live dabei und halten euch auf dem Laufenden, wann ihr endlich loszocken könnt und die Störung behoben wurde.

Warum kann man GTA 6 nicht starten, wenn PSN eine Störung hat? Um GTA 6 zum Release starten zu können, muss eure digitale Lizenz abgerufen werden.

Sind die PSN-Server allerdings nicht erreichbar oder offline, kann die Lizenz nicht abgerufen werden. Ihr könnt das Spiel dann also leider nicht starten und müsst warten, bis es wieder möglich ist.

Um die Wartezeit zu überbrücken, könnt ihr ansonsten auch jenen zuschauen, die es ins Spiel geschafft haben, sofern Spoiler für euch kein Problem sind. Denn dafür könnt ihr einige Twitch Drops abräumen, für die ihr nur eine kleine Weile zuschauen müsst: GTA 6: Twitch Drops – Alle aktuellen Belohnungen und wie ihr sie bekommt