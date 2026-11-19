In GTA 6 gibt es nicht nur eine Art, um kriminell zu sein. In dem sechsten Teil der Reihe kann man eine gewisse Professionalität vorweisen – oder ganz besonders hemmungslos vorgehen. MeinMMO erklärt euch, was dahintersteckt.

Was ist das kriminelle Profil? In GTA 6 gibt es erstmals ein Profil, das von dem Verhalten und den kriminellen Aktivitäten eines Charakters abhängig ist. Es ist ein Status, der je nach Extrem auch Auswirkungen auf die Story haben kann.

Welche Aktionen beeinflussen das kriminelle Profil? Die Spielweise sowie die Bereitschaft, extreme oder „unnötige“ Gewalt anzuwenden, sorgen für die Zuteilung. Je nachdem, wie diese ausarten, wird dem Charakter eine Stufe innerhalb dieses Profils zugewiesen:

Die 5 kriminellen Profile in GTA 6 Professionell (Professional) Als Profi vermeidet man in der Regel unnötige Gewalt und Aggression und sorgt daher für besonders reibungslose Abläufe. Man setzt meist darauf, unentdeckt zu bleiben, Unschuldige zu verschonen, und strebt möglichst „saubere“ Verbrechen an. Hartgesotten (Hardened) Hartgesottene Kriminelle versuchen, auf Gewalt und Zerstörung zu verzichten, sind dabei aber nicht so sauber und zuverlässig wie ein professioneller Krimineller. Dieses Profil wird Spielern zugeteilt, wenn sie kein Problem damit haben, Feinde zu töten, aber trotzdem weiterhin darauf achten, Unschuldige zu verschonen und nicht in schlimmere Stufen abzurutschen. Gewalttätig (Violent) Gewalttätige Kriminelle greifen ohne zu zögern Zivilisten und Polizisten an und achten seltenst darauf, ob ein Angriff tödlich ausgehen könnte. Das Töten eines Gewalttätigen geht über Handlungen aus Notwehr hinaus, und dieses ist deutlich aggressiver als das eines Profis oder Hartgesottenen. Psycho Spieler dieses kriminellen Profils scheuen nicht vor extremer Gewalt zurück und töten neben Gegnern auch Zivilisten und andere Lebewesen aus Leonida, und das in Massen. Diese Stufe ist die letzte, bevor man in ein Profil abrutscht, aus dem man nicht mehr zurückkehren kann. Engültig verloren (Irredeemable) Die tiefste Stufe des kriminellen Profils erreichen diejenigen, die nach mehreren Warnungen nicht ihr Verhalten des Psycho-Kriminellen ändern. Dieses Profil wird die nachhaltigsten Auswirkungen auf Jason und Lucia haben und stark die Geschichte sowie das Ende von GTA 6 beeinflussen, und das ohne Möglichkeit, es rückgängig zu machen.

Grand Theft Auto lebt seit vielen Jahren nicht nur von der Story und der actionreichen Handlung, sondern auch vom Rumalbern und der völligen kriminellen Eskalation – und hierbei sind Cheat-Codes seit jeher eine feste Tradition. Wenn ihr mehr zu GTA 6 wissen wollt und wie ihr euer Spielerlebnis durch Cheats aufmotzen könnt, haben wir für euch eine Liste mit allen Cheat-Codes parat: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt